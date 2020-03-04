 Зеленский снова приводит к руководству страной некомпетентное правительство, - Южанина

Об этом сказала народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Она отметила, что логика президента Зеленского в вопросе увольнения премьера Алексея Гончарука и смены министров в правительстве не понятна.
"Это какой-то несдержанный характер у президента - сегодня говорить, что все хорошо и поддерживать премьера и дать возможность ему... и потом через неделю говорить о том, что нужна замена и так искать нового премьера", - отметила Южанина.
"И сами не подготовились, и человек не подготовлен, и команды нет никакой новой у нового премьера. Все это выглядит абсолютно непрофессионально и не нужно. Самое главное, что никакой пользы такое изменение точно не даст", - подчеркнула представительница "Европейской Солидарности".
По словам Южаниной, не понятно как будет управлять экономикой страны человек, у которого даже представления нет о масштабах экономики страны.
"Мне кажется, это просто подставляются определенные лица, которые зайдут в правительство. Они сами, мне кажется, попросятся на выход. В любом случае они до осени не доработают", - считает нардеп.
Она подчеркнула, что для исправления сложившейся ситуации в экономике должны быть назначены подготовленные люди, которые проанализировали и знают как сейчас делать хотя бы первые шаги, чтобы вывести экономику из кризиса, особенно в условиях вероятности мирового экономического кризиса
"О будущем премьере говорят как раз, что у него нет такого стержня. И, к сожалению, того что премьер должен уметь говорить "нет" и Офису президента, и другим компаниям, которые его будут побуждать к каким-либо действиям и к принятию решений. Если этого стержня не будет у премьера, этот премьер также не продержится", - отметила Южанина.
Депутат добавила, что фамилии новых министров, обнародованные в СМИ, "настораживают, потому что это люди с совершенно разными ценностями, с разным пониманием управления страной".
Кроме того, она выразила мнение, что позиция депутатов "Слуги народа" относительно назначения новых министров или продолжения работы некоторых действующих членов правительства не имела значения, потому что этих кандидатов уже определили и просто представили монобольшинству.
"Можно оставлять Милованова министром? Смешно. Можно ли оставлять Малюську министром? Странно. Мне кажется, что есть такие фигуры, фамилии я даже не хочу называть, которых отряхнули от нафталина и хотят предложить сейчас здесь", - отметила депутат.
28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.
В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.
29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.
Вечером 3 марта на совещании фракции "Слуга народа", в присутствии президента Зеленского, спикер ВР Разумков заявил, что в секретариате Рады есть заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, которое фракция "СН" намерена удовлетворить.
Тогда же стало известно, что президент Зеленский рекомендует назначить премьер-министром Дениса Шмыгаля.
А теперь... кто там гавнился на них?
Найти и расстрелять засранцев😂
Новий уряд, так само як і попередній, формується президентом, тому саме Зеленський несе персональну відповідальність за провальну економічну політику і ситуацію в державі в цілому. Про це сказав народний депутат фракції «Європейська Солідарність» Олег Синютка в коментарі телеканалу «Прямий».
«Всі обговорюють кандидатури прем'єрів. Не дивно, що для опозиційних фракцій - це така terra incognita, але дуже дивно, що парламентська більшість в парламентсько-президентській країні насправді почула тільки вчора з листочка прочитані кандидатом на посаду керівника уряду прізвища нових урядовців», - сказав депутат.
Олег Синютка підкреслив, що я ситуація лише зайвий раз підтверджує, що всі рішення в державі одноосібно приймаються президентом Зеленським.
«Це ще раз говорить про те, що ні попередній уряд, ні той уряд, який, напевно, буде сьогодні проголосований і підтриманий - це насправді не є прізвища керівників, які будуть керувати державою. Вся влада концентрується на Банковій, в Офісі президента. І монобільшість , і урядовці - це є просто звичайні пішаки, виконавці волі президента Зеленського», - наголосив представник «Європейської Солідарності».
Депутат зауважив: «Тому правильно називати і вчорашній уряд, і той уряд, який, напевно, буде підтриманий сьогодні - це уряд Зеленського і вся відповідальність за ситуацію в країні сьогодні лежить на одній людини - це президент Зеленський».
"Було би правильно - і ми би хотіли підтримати такий хід речей, - коли б на трибуну вийшов президент Зеленський і прозвітував за попередні дев'ять місяців своєї роботи, розкаявся в своїх помилках, в своїй непрофесійності, і тоді можна було б вести професійну розмову про подальші речі", - зазначив він.
Извините, но я вам #зраду принес. Хотя нет. Это пожалуй даже #зрадища. И это очень серьёзно.
После мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о том, что НАТО готово усилить наше сотрудничество и в конце года нам повысят статус до уровня партнера с расширенными возможностями. Правда лишь в том случае, если темп реформ будет сохранен. Это вызвало дичайшее раздражение в Кремле. И тогда по разным каналам пришла информация, что Путин поставил задачу Дмитрию Козаку, который ведет от имени Кремля переговоры с главой ОП Андреем Ермаком, не дать это реализовать через замену министра. Нужен тот, кто просто начнет саботировать реформы или срывать их реализацию. Нужен тот, который остановит продвижение Украины в НАТО. И вчера от "слуг народа" поступила информация, что им предлагают проголосовать за новую кандидатуру на должность министра обороны. Кто же это?
Зеленский предложил "слугам" проголосовать за генерал-майора в отставке Андрея Тарана, вокруг которого ранее разгоралось несколько скандалов. Начнём с того, что Таран известен тем, что был назначен на должность главы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе из-за близких связей и контактов с россиянами. И именно из-за этого в 2015-м году его уволили с должности, но уже в связи с подозрением в государственной измене. В июле 2015-го об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины. В заявлении было сказано: "Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по ст. 111 УК Украины (Государственная измена)". Далее, по непонятным для всех причинам, сообщение удалили и объявили, что якобы аккаунт СНБО был взломан. После этого расследование замяли. Именно замяли, что в итоге, генералу помогло избежать уголовной ответственности и служить дальше в качестве заместителя командующего Сухопутных Войск.
При этом офицеры Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, в котором длительное время служил генерал Таран, охарактеризовали его исключительно негативно. Те из них, кто имел отношения к событиям 2015-го года, заявили, что в результате действий Тарана была разрушена агентурная сеть украинской военной разведки на оккупированных территориях Донбасса и многие патриоты попали в руки российских спецслужб. Более того, все члены Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки получили справку по Тарану после которой приняли решение о невозможности допустить Тарана на должность министра обороны Украины. И это показательно. Об этом они сообщили президенту Зеленскому, но тот настаивает на голосовании за Тарана. И если ВР проголосует за это назначение, то это будет катастрофой для обороноспособности Украины и похоронами всех шансов на получение Украиной нового статуса от НАТО.
Как стало известно от источников издания Обозреватель, продвигает назначение Тарана на эту должность бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж. По всей видимости, она знакома с ним через своего мужа - Алексея Пашкова. Ранее она "помогла" супругу занять пост и.о. начальника Департамента стратегической разведки Минобороны. Квартал во всем квартал. В сентябре 2019 года в прессе появилась информация о том, что он "перепрыгнул" 10 служебных должностей для того, чтобы иметь возможность сесть в это кресло. А сам Пашков, как отмечают источники, служил вместе с Тараном в армии. А главным лоббистом Тарана в ОП называют Андрея Ермака, который традиционно договаривается, а затем реализует требования Кремля. Но то, что сейчас происходит - это прямая сдача интересов Украины. Об этом ранее предупреждал ГУР и об этом знают члены Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВР.
Я обращаюсь ко всем депутатам ВР, которые осознают всю опасность процессов, которые запустит голосование за кандидатуру Тарана. И прошу не допустить сдачи национальных интересов. Если президента хочет поменять министра, то имеет право это сделать, но не надо вносить кандидатуру, которая явно лоббируется Кремлем и его людьми. Не допустите этого!
Президент проведе не перезавантаження уряду. Це буде перезавантаження Майдану. На найвищому рівні країна розгортається від цивілізованого світу в сторону убогості та дрімучості, відмовляючись від цінностей і цілей революції гідності. Тепер офіційно.
Поточна "перезавантаження" проводиться під гаслами "русского мира", про страшних кредиторів, які викачують усі соки, про світові змови й так далі. Це безумство для цивілізованої людини. Це безумство для ******** економіки. Але саме з цими гаслами до народу виходять його Слуги. Повторюючи пропаганду Кремля, один в один. І тези керівників Венесуели.
А це значить знову стара добра суверенна економіка. Це знову міцні господарники. Це знову олігархи. І знову старий як світ конфлікт із законами логіки та економіки. І запас міцності нехай і є, але його вистачить ненадовго.
Боляче і прикро дивитися на те, як руйнуються здобутки Майдану. Як повертаються старі сенси й цінності. Як нівелюється загибель Небесної Сотні. Яка віддала свої життя в тому числі й за те, щоб Україною більше ніколи не правили олігархи.
Це буйство невігластва і жадібності. Це руйнування того, що так важко будувалося останні п'ять років. Напевно, схожі почуття були у тих, хто спостерігав, як нацисти спалювали книги у 1936 році. Натовп безчинствував. Вже тоді було ясно, що все це призведе до краху. Але попереду були довгі роки божевілля. Так і зараз зрозуміло, що міцні господарники знову приведуть країну до економічної кризи. І знову доведеться по крихтах вибудовувати цивілізацію. Але це буде потім. А зараз - не дамо масонам управляти Україною.
Вірити в те, що світовою економікою керують ілюмінати, які хочуть висмоктати всі соки з України, може дозволити собі таксист, але не лідер держави. І його некомпетентність буде дорого коштувати нам усім. Але важливо ще й те, що його волю освятять в парламенті депутати. Своїми голосами освятивши перезавантаження Майдану. Своїми руками створюючи коаліцію антимайдану. І це залишиться на совісті кожного, хто буде голосувати завтра разом з шістками Путіна. Давно мріяв про крах Майдану.
Ми відвертаємося від тих, хто підтримував нас останні шість років, стримуючи агресію Кремля і від тих, кому ми так хотіли наслідувати, чий рівень життя ми хотіли повторити. І відмовляємося на користь тих, хто висмоктував соки з країни десятиліттями й легко йшов на угоди з Кремлем, озвучуючи це бажання і зараз. Віддаючи тисячі загиблих на Донбасі.
Завтра ми втратимо гідність. А трохи пізніше втратимо результати правильної економічної політики останніх років, коли завдяки підтримці МВФ ми росли чотири роки поспіль. І це буде не тому, що так хочеться світовим масонам. А тому що так працюють закони економіки. І як неминуче розіб'ється той, хто будує свою ракету виходячи з теорії плоскої землі, так і нехтування економічних законів завжди призводить до кризи. Завжди.
Боляче. Боляче і соромно, що Майдан зганьблений. Зганьблений через те, що вся країна опинилася в полоні у пари олігархів, які не хочуть втрачати свою владу. І одну людину, який може і не відає що творить, але точно буде нести відповідальність за все. Як і депутати, які стануть з ним поруч, бажаючи назавжди перегорнути сторінку Майдану.
Сергій Фурса, блог, https://site.ua/sergey.fursa/26259/
Пример соседней северной недодержавы. Рост 160, ум ниже ширинки - залог успешной карьеры.
А поставить реального грузина, который свою страну,за несколько лет, превратил из бандитской и максимально корумпированной клоаки, наше нынешнее положение,
в достойную европейскую страну.
Боишься обрызгаться отойди в сторону. Дай человеку убрать всю гниль и коросту, если обосрался сам.
Поднять страну , это не поменять номер в КВН.
Как теперь будет с памятниками ВЕЛИКОМУ реформатору по всей стране. Пора задуматься.
Что имеет , то ему и ввели !
Источник: https://censor.net.ua/n3179336
Ну, "забили стрлку" "пацаны" от Квартала с другими "нелохами" и "прорешали", кто кого на какие денежные потоки ставит. Срок недолгий, конечно, "гикнется" и это "правительство" (как еще назвать эту шоблу?) но лучше хоть столько , чем ничего.
Зря, что ли президент Украины Ермак всречался в индийском ресторане с Гончаруком?
На кой Ермаку Гончарук, если ОГВЗ покупает запоребрик на своих условиях?
А вы все как люди цивилизованные про "стержни" какие то, про экономику.
Вы смотрите лучше на денежные потоки.
Вот, например, у Мыколы Яныча золотая лопата была.
А для чего?
А чтобы потоки правильно направлять...