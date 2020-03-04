 Украинский воин получил тяжелое ранение в результате сегодняшних обстрелов врага на Донбассе, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"С 6:20 в течение получаса противник из станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреливал позиции подразделений Объединенных сил, оборудованных неподалеку от Крымского.

После 8 часов утра оккупанты выпустили 6 мин калибра 82 мм по опорным пунктам украинских сил возле Орехово.

Отмечается, что в обоих случаях украинские воины ответили противнику из вооружения, не запрещенного минскими договоренностями.

"По имеющейся на данный момент информации, один военнослужащий из состава Объединенных сил вследствие сегодняшних вражеских обстрелов получил тяжелое ранение", - сказано в сообщении.

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Напомним, 3 марта вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один украинский воин погиб, еще пятеро получили ранения.