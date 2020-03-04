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Все про:Минобороны (6341) обстрел (8764) ранение (2330) Донбасс (20833) операция Объединенных сил (2157)

 Украинский воин получил тяжелое ранение в результате сегодняшних обстрелов врага на Донбассе, - Минобороны

С начала текущих суток российско-оккупационные войска дважды открывали огонь на Луганском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"С 6:20 в течение получаса противник из станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреливал позиции подразделений Объединенных сил, оборудованных неподалеку от Крымского. 

После 8 часов утра оккупанты выпустили 6 мин калибра 82 мм по опорным пунктам украинских сил возле Орехово.

Отмечается, что в обоих случаях украинские воины ответили противнику из вооружения, не запрещенного минскими договоренностями.

"По имеющейся на данный момент информации, один военнослужащий из состава Объединенных сил вследствие сегодняшних вражеских обстрелов получил тяжелое ранение", - сказано в сообщении.

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Напомним, 3 марта вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один украинский воин погиб, еще пятеро получили ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3179333
 
 
 Топ комментарии
 
просто перестать стрелять?
сволочі зебіли з слугами уродів...
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Одужання бійцю.
Нехай Господь зцілить його рани.
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ты "ветхий завет" читал? ну.... это как просить Сталина помочь кому-то голодающему. как насмешка звучит.
ненавижу лицемерие, ты через минуту - уже весело ржешь над смищными карикатурками или котами(или кошками) на другой вкладке(браузера)
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просто перестать стрелять?
сволочі зебіли з слугами уродів...
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а чего ты хотел от такого жидяры? это из-за его преступного жидодоговорняка и жидоразведения гибнут наши воины и получают ранения.
Український воїн зазнав важкого поранення унаслідок сьогоднішніх обстрілів ворога на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3079
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ми попереджали... Але навіть на фронті кретіноскоп Г+Г дістався до мізків.
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Скажу за себя, как только вышел сериал "слуга народа" 1 сезон, я попытался его смотреть, однако меня хватило только на первую серию, ибо такого низкопробного говна, такого антиукраинского контента надо еще поискать. Квартал 95 я никогда не смотрел, как и вообще КВН, который был актуален в 60-х годах прошлого века. Може потому и не поддался на откровенное дерьмо в красивой обертке. И, возможно это оскорбительно для других, но я в самом деле не понимаю каким недюжинным интеллектом надо обладать, что поверить этим ******* и проголосовать за это зеуе,,,ще.
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Одужання бійцю.
Нехай Господь зцілить його рани.
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ты "ветхий завет" читал? ну.... это как просить Сталина помочь кому-то голодающему. как насмешка звучит.
ненавижу лицемерие, ты через минуту - уже весело ржешь над смищными карикатурками или котами(или кошками) на другой вкладке(браузера)
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Моє щире побажання допоможе.
А ти байдужий виродок.
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спасиб*, но я хоть не лицемер.
ты так и не уловил суть моей реплики?
беги жаловаться о5, .... чья-то мать(вроде бы)
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що в тобі можна вловити... сволота натуральна.
ти визнав, що тобі байдужі втрати української армії, ще і пишаєшся цим..
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це - справді, сволота. В мене так і зазначено: "Борис Козлов 6516a265 - провокатор на обидва боки". Тобто, сере і на Україну, і на зебілів, і навіть на касапів.
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Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Український воїн зазнав важкого поранення унаслідок сьогоднішніх обстрілів ворога на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5371
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Alex N Alex Noyt с Alex Noyt.
2 ч. ·

Тільки за три доби березня загинуло 2 захисника та 17!!! поранено. Окупанти цілеспрямовано обстрілюють мирних мешканців.
Що робить Зеленський?
Збирається звільняти Коболєва, тому що він заважає цілуватися з москвою.
Продюсер з бізнесом у рф Єрмак рулить ОПУ та зовнішньою політикою, а комік мовчить та робить вигляд, що війни та порушення окупантами усіх домовленостей - немає...
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А разве бубочка не прекратил стрелять? А какже глаза Путина полные мира?
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