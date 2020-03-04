 Украинский воин получил тяжелое ранение в результате сегодняшних обстрелов врага на Донбассе, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"С 6:20 в течение получаса противник из станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреливал позиции подразделений Объединенных сил, оборудованных неподалеку от Крымского.
После 8 часов утра оккупанты выпустили 6 мин калибра 82 мм по опорным пунктам украинских сил возле Орехово.
Отмечается, что в обоих случаях украинские воины ответили противнику из вооружения, не запрещенного минскими договоренностями.
"По имеющейся на данный момент информации, один военнослужащий из состава Объединенных сил вследствие сегодняшних вражеских обстрелов получил тяжелое ранение", - сказано в сообщении.
Напомним, 3 марта вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один украинский воин погиб, еще пятеро получили ранения.
сволочі зебіли з слугами уродів...
Нехай Господь зцілить його рани.
ненавижу лицемерие, ты через минуту - уже весело ржешь над смищными карикатурками или котами(или кошками) на другой вкладке(браузера)
А ти байдужий виродок.
ты так и не уловил суть моей реплики?
беги жаловаться о5, .... чья-то мать(вроде бы)
ти визнав, що тобі байдужі втрати української армії, ще і пишаєшся цим..
2 ч. ·
Тільки за три доби березня загинуло 2 захисника та 17!!! поранено. Окупанти цілеспрямовано обстрілюють мирних мешканців.
Що робить Зеленський?
Збирається звільняти Коболєва, тому що він заважає цілуватися з москвою.
Продюсер з бізнесом у рф Єрмак рулить ОПУ та зовнішньою політикою, а комік мовчить та робить вигляд, що війни та порушення окупантами усіх домовленостей - немає...