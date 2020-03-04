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 Политика Украины
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Все про:ВР (24467) Кабмин (11696) Клименко Юлия (10) Корниенко (143) Качура (28)

 За министров проголосуем "пакетом": регламент не предусматривает поименное голосование, - "слуга народа" Качура

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Верховная Рада проголосует "пакетом" за состав нового правительства.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас регламентом не предусмотрено голосования отдельно по каждому министру. Согласно регламенту, новый премьер-министр вносит представление с персональным составом Кабинета министров. Это значит, что в одном постановлении будут все министры", - сказал Качура.

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Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, отвечая на вопросы журналистов, также отметил, что состав правительства будет голосоваться "пакетом", то есть одним голосованием, пишет УНИАН.

В то же время фракция "Голос" настаивает на том, чтобы каждый из кандидатов на должность министра рассказал о том, что он собирается делать после назначения.

Народный депутат Украины из этой фракции Юлия Клименко отметила: "Наших требования два — изменить повестку дня и сначала заслушать отчет всех правоохранительных органов... А после этого отчета мы начинаем заслушивать каждого министра — представление, ответы кандидатов, которые собираются стать министрами, поименное голосование, потому что кота в мешке мы не готовы ни рассматривать, ни поддерживать".

Она отметила, что во фракции "Слуга народа" хотят пакетного голосования за новый состав правительства.

Источник: https://censor.net.ua/n3179332
 
   
 Топ комментарии
 
А Бубачка, як народний перзедент, питався в зебілів кого ставити на посади ?
Бо я щось пропустила...
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Лучше было бы если выступил Зе, и честно сказал я обосрался и ухожу. Правительство идёт в отставку и распускаю ВР.
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Диагноз ясен: монобольшинство в Раде работать не умеет, работать не хочет, боится ответственности.
За всё будет отвечать президент Владимир Зеленский.
Он ответит: народ, вы же меня выбрали! Сами! Вы и получили, чего хотели.
Вы же знали, что у меня ни опыта, ни знаний, ни самостоятельности. Кушайте теперь.
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Быстро, тока быстро.... Ситуация напряженная. У зели никак не получается написать любофное письмо Пуйлу. А здесь какое то правительство.
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когда вы уже всем пакетом сдрысните с горизонта политики )))
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вот бы их "пакетом" и куда подальше, в Хайфу, например!
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А Бубачка, як народний перзедент, питався в зебілів кого ставити на посади ?
Бо я щось пропустила...
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Охохох такого даже при рыгах не было.
Верной дорогой идете товарищи зелепупченки
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Лучше было бы если выступил Зе, и честно сказал я обосрался и ухожу. Правительство идёт в отставку и распускаю ВР.
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Э нет, так не пойдет. Распустить ВР он не имеет права, пока что. Нельзя одновременно проводить выборы Президента и ВР. После выборов нового Президента ВР раду тоже не распустят, нет таких законов, но возможно назначат новый КМ. Если все вместе ужодят, кто рулить будет? То что Зерро должен оказаться от власти очевидная вещь.
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Но бубочка же распустил Раду сразу после выборов,наплевав на Конституцию.Прецедент создан.
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Зерро за это еще ответит, возможно. Он забыл, что под всеми документами стоит его подпись и съехать на решение КС у него не получится, поскольку КС не дал однозначного заключения по этому вопросу, сославшись в своем решении на "политическую необходимость".
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Самих неуків призначають... Той 5 місяців, інший 6 і т....
Вони розвалять країну.
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У нас есть паркетные генералы....
Теперь будут пакетные министры....
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ну и правильно, пучок всегда дешевле чем в розницу
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пакетный кабмин..... оптом впарить легче.....
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Диагноз ясен: монобольшинство в Раде работать не умеет, работать не хочет, боится ответственности.
За всё будет отвечать президент Владимир Зеленский.
Он ответит: народ, вы же меня выбрали! Сами! Вы и получили, чего хотели.
Вы же знали, что у меня ни опыта, ни знаний, ни самостоятельности. Кушайте теперь.
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до людей поки що не дійшло, що це винні вони і обраний ними бубачка.
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Процес ліквідації України продовжується....
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ну ясно, пытаются пропихнуть непропихуемое...... и я даже догадываюсь кого.....
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Пакетные министры, это покращення для зелохов.
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K0५EGAR

@Rage4oK


Ввожу мораторий на межклановые срачи в твиторах. Президентом и министрами может быть кто угодно.. Гончарук на самокате, гройсман на барже, яценюк на стене или ахметовский шнырь шмыгал.
Истина в том, решения принимаются обкомом мафии, которая и назначает этих самых преZEдентов.
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Коростылёв, Жуковский, Милованов -- пошли в отказ.
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Ну, я ж писав два дні тому - "Все вирішено за вас... Від вас потрібен "одобрямс"...".
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тоді тра сначала всіх уволити пакєтом
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а шо буде з годовим імунітєтом? поновлять, чи згімняють як ось з цим?
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Жданов: Зеленский решил сменить Загороднюка из-за политики разведения сил на Донбассе

InfoResist

За міністрів проголосуємо "пакетом": регламент не передбачає поіменне голосування, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 996Читать материал на украинском

Президент Владимир Зеленский намерен сменить министра обороны Украины из-за того, что Андрей Загороднюк не сошелся с ним во мнении относительно разведения войск на Донбассе. Об этом в комментарии InfoResist рассказал бывший офицер оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины, полковник запаса Олег Жданов.
«Загороднюк, насколько я знаю, вроде как реально начал разбираться в этой обстановке и один из вопросов, по которому он не сошелся во мнении с президентом, - это то, что он стал настаивать на отказе от политики разведения войск. Это стало роковой ошибкой Загороднюка и проблемой пребывания на этом посту. Дело в том, что у нас там не все так хорошо, как рассказывают. В плане обстрелов и потерь. Именно на участках разведения. А Зеленский хочет еще подготовить как минимум пять участков на разведение», - пояснил Жданов.
Также он прокомментировал информацию о вероятном назначении генерал-лейтенанта ВСУ в отставке Андрея Тарана на должность министра обороны Украины.
«Это генерал, который был в руководстве Генерального штаба и он, если мне не изменяет память, в 2016 году уволился. Но вопрос не в этом. Дело в том, что министр обороны у нас сегодня гражданское лицо и это политическая фигура, задача которой проводить военную политику, определенную президентом, как внешнюю, так и внутреннюю. И, по большому счету, министр обороны отвечает за организацию жизнедеятельности ВСУ. Все. Но он не лезет в военные вопросы», - утверждает полковник.
По его словам, порядок подготовки войск и порядок организации ведения боевых действий распределяется между новыми должностями - начальником Генерального штаба, который должен в этом году стать просто старшим военным ВСУ, и главнокомандующим освобожденной должности. Он отвечает за порядок организации ведения боевых действий.
«Таран может быть просто неправильной фигурой, которая будет слепо исполнять распоряжения президента. Главное, чтоб вы не думали», - подытожил Жданов.
Напомним, ранее нардеп от «Слуги народа» Ирина Верещук сообщила, что парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал кандидатуру Тарана на должность министра обороны.
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Что то не пойму это меняют профанов на дебилов или наоборот дебилов на профанов?
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Лучше голосовать не пакетом а мешком с котом)
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Знов ті ж граблі? Перший ви теж пакетом приймали, нє? І теж називавли їх "технократами"...
Розумний вчиться на помилках інших, дурень - на своїх, а ці ідіоти ніц вчитись не хочуть!
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