 За министров проголосуем "пакетом": регламент не предусматривает поименное голосование, - "слуга народа" Качура

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"У нас регламентом не предусмотрено голосования отдельно по каждому министру. Согласно регламенту, новый премьер-министр вносит представление с персональным составом Кабинета министров. Это значит, что в одном постановлении будут все министры", - сказал Качура.
Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, отвечая на вопросы журналистов, также отметил, что состав правительства будет голосоваться "пакетом", то есть одним голосованием, пишет УНИАН.
В то же время фракция "Голос" настаивает на том, чтобы каждый из кандидатов на должность министра рассказал о том, что он собирается делать после назначения.
Народный депутат Украины из этой фракции Юлия Клименко отметила: "Наших требования два — изменить повестку дня и сначала заслушать отчет всех правоохранительных органов... А после этого отчета мы начинаем заслушивать каждого министра — представление, ответы кандидатов, которые собираются стать министрами, поименное голосование, потому что кота в мешке мы не готовы ни рассматривать, ни поддерживать".
Она отметила, что во фракции "Слуга народа" хотят пакетного голосования за новый состав правительства.
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Бо я щось пропустила...
Верной дорогой идете товарищи зелепупченки
Вони розвалять країну.
Теперь будут пакетные министры....
За всё будет отвечать президент Владимир Зеленский.
Он ответит: народ, вы же меня выбрали! Сами! Вы и получили, чего хотели.
Вы же знали, что у меня ни опыта, ни знаний, ни самостоятельности. Кушайте теперь.
K0५EGAR
@Rage4oK
Ввожу мораторий на межклановые срачи в твиторах. Президентом и министрами может быть кто угодно.. Гончарук на самокате, гройсман на барже, яценюк на стене или ахметовский шнырь шмыгал.
Истина в том, решения принимаются обкомом мафии, которая и назначает этих самых преZEдентов.
InfoResist
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Президент Владимир Зеленский намерен сменить министра обороны Украины из-за того, что Андрей Загороднюк не сошелся с ним во мнении относительно разведения войск на Донбассе. Об этом в комментарии InfoResist рассказал бывший офицер оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины, полковник запаса Олег Жданов.
«Загороднюк, насколько я знаю, вроде как реально начал разбираться в этой обстановке и один из вопросов, по которому он не сошелся во мнении с президентом, - это то, что он стал настаивать на отказе от политики разведения войск. Это стало роковой ошибкой Загороднюка и проблемой пребывания на этом посту. Дело в том, что у нас там не все так хорошо, как рассказывают. В плане обстрелов и потерь. Именно на участках разведения. А Зеленский хочет еще подготовить как минимум пять участков на разведение», - пояснил Жданов.
Также он прокомментировал информацию о вероятном назначении генерал-лейтенанта ВСУ в отставке Андрея Тарана на должность министра обороны Украины.
«Это генерал, который был в руководстве Генерального штаба и он, если мне не изменяет память, в 2016 году уволился. Но вопрос не в этом. Дело в том, что министр обороны у нас сегодня гражданское лицо и это политическая фигура, задача которой проводить военную политику, определенную президентом, как внешнюю, так и внутреннюю. И, по большому счету, министр обороны отвечает за организацию жизнедеятельности ВСУ. Все. Но он не лезет в военные вопросы», - утверждает полковник.
По его словам, порядок подготовки войск и порядок организации ведения боевых действий распределяется между новыми должностями - начальником Генерального штаба, который должен в этом году стать просто старшим военным ВСУ, и главнокомандующим освобожденной должности. Он отвечает за порядок организации ведения боевых действий.
«Таран может быть просто неправильной фигурой, которая будет слепо исполнять распоряжения президента. Главное, чтоб вы не думали», - подытожил Жданов.
Напомним, ранее нардеп от «Слуги народа» Ирина Верещук сообщила, что парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал кандидатуру Тарана на должность министра обороны.
Розумний вчиться на помилках інших, дурень - на своїх, а ці ідіоти ніц вчитись не хочуть!