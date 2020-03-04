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Все про:минирование (906) Николаев (1250) Одесса (5937) Нацполиция (11041) синагога (25) Харьков (4600)

 Сообщения о минировании синагог поступили в Харькове, Николаеве и Одессе

Неизвестные сообщили о минировании синагог в Харькове, Одессе и Николаеве. Соответствующие сообщения поступили в полицию утром.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", утром на электронную почту Нацполиция поступило сообщение о том, что в синагоге, расположенной в центре Николаева, заложена взрывчатка. 

На место происшествия выехали все необходимые службы. Сейчас идет проверка информации, люди эвакуированы.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Харькова, около 8 утра поступило сообщение о минировании синагоги на улице Пушкинской. В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Также издание "Думская" сообщает: "Утром 4 марта неизвестный сообщил в полицию о минировании синагоги на Осипова".

Анонимное сообщение поступило около 10 часов утра. Взрывотехники и кинологи с собаками проверяют культовое сооружение и прилегающую территорию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Станцию метро "Дворец спорта" закрыли из-за сообщения о минировании

Источник: https://censor.net.ua/n3179331
 
 
 Топ комментарии
 
АНТИСЕМІТИЗМ -це саме огидне явище серед обдертих як липка українців. Праву щоку підставляти потрібно.
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Не, ну чего главную синагогу обделили вниманием)))? - я имею ввиду ВР
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Залили сала за шкіру деякі можновладці українцям. А крайні будуть синагоги. Хоча ніхто не може сказати, чи ЗЄ атеїст чи віруючий у там хрін зна в кого.
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я тобі скажу одну таэмницю... релігійні люди ходять чи то в храм чи в сінагогу чи в мечеть... Повідомлення про мінування синагог надійшли в Харкові, Миколаєві та Одесі - Цензор.НЕТ 1392
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АНТИСЕМІТИЗМ -це саме огидне явище серед обдертих як липка українців. Праву щоку підставляти потрібно.
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любить все больше и больше, чем больше обнищаем, тем больше будем любить розенблатов и рабиновичей
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приятные и милые лица, которым так желает здоровья и благополучия весь народ
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какие одухотворенные лица. и в глазах вместо зрачков- доллар
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Ага Дьявола....которому служат СН имени ЗЕ
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"Вован222" и "Лексус"?
Ищи-свищи этих кгб-шников.
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Кстати, а Яхве шо таки? Сдулся?
смешно еще когда верожопые подхватываю грипп - не молиться бегут, а в аптеку Сообщения о минировании синагог поступили в Харькове, Николаеве и Одессе - Цензор.НЕТ 6700
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Это Западная Стена. Там все в кипах, независимо от вероисповедания
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О, щас возьмет на себя ответственность террористическая организация "Фронт Народных Свидетелей борьбы с короновирусом и рептилоидами земли Обетованной". Сообщения о минировании синагог поступили в Харькове, Николаеве и Одессе - Цензор.НЕТ 3951
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то тра в пятницю перед заходом сонця сповіщати
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або вже як замінірував, то не сообщати - в суботу дізнаюця самі
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"Неизвестные сообщили о минировании синагог в Харькове, Одессе и Николаеве." - то наверное антисемиты.
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антісєміти замініровали п і не соопщали п
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Антисемиты, это не те кому не нравятся евреи, а те кто не нравится евреям.
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Щас будут приложены невероятные усилия всех силовых структур и провокаторы будут оперативно установлены)))) если бы так коллаборантов, которые украинских воинов убивают оперативно разыскивали собаковцы
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Не, ну чего главную синагогу обделили вниманием)))? - я имею ввиду ВР
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Шо то мне подсказывает, что рыжий Гудок, дает гудок курчавому
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Ну вот и началось для наших азиато-смугло-кучерявых.
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Разочарованньй электорат Зе протестует?
"Тупая биомасса", как заявил отец преЗедента.
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Вчера, проездом из одесского аэропорта, в центр, обратил внимание на дорожный указатель: "ГОЛОВНА СИНАГОГА". НЕ скажу, что захотелось взорвать, но из надписи явствовало: в этом городишке- точно не одна синагога, а есть и не главные! Если взорвут- никто и не заметит отсутствия, если шо. Повідомлення про мінування синагог надійшли в Харкові, Миколаєві та Одесі - Цензор.НЕТ 4596
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Православие оказалось губительным для Украины - "подставь правую щеку" и "всякая власть от Бога" это правила жизни быдла. Ислам. Вот спасение - бабам гаремы, мужикам ятаганы, жидам по морде.
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