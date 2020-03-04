 Сообщения о минировании синагог поступили в Харькове, Николаеве и Одессе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", утром на электронную почту Нацполиция поступило сообщение о том, что в синагоге, расположенной в центре Николаева, заложена взрывчатка.

На место происшествия выехали все необходимые службы. Сейчас идет проверка информации, люди эвакуированы.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Харькова, около 8 утра поступило сообщение о минировании синагоги на улице Пушкинской. В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Также издание "Думская" сообщает: "Утром 4 марта неизвестный сообщил в полицию о минировании синагоги на Осипова".

Анонимное сообщение поступило около 10 часов утра. Взрывотехники и кинологи с собаками проверяют культовое сооружение и прилегающую территорию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Станцию метро "Дворец спорта" закрыли из-за сообщения о минировании