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 Политика Украины
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 Долго на посту и хорошо разбирается: "слуга народа" Корниенко объяснил сохранение Авакова главой МВД

Арсен Аваков сохранит должность министра внутренних дел, поскольку "давно занимает пост и разбирается в этой сфере".

Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Плюс того, что министр долго на посту в том, что он хорошо разбирается в этой сфере. Он может брать ответственность. И конкретно говоря об Арсене Борисовиче, он имеет необходимый уровень работы правоохранительной системы в своей отрасли", - сказал политик.

Он пояснил, что МВД, полиция, Госпогранслужба и Госслужба чрезвычайных ситуаций "в принципе, работают в штатном режиме и особых нареканий нет".

Из минусов же такого кадрового решения Корниенко отметил негативный рейтинг, который "накапливается из-за того, что реформу все таки надо было довести до конца", а также из-за "политических атак конкурентов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На должностях министров останутся Кулеба, Малюська, Федоров, Криклий и Аваков, - "слуга народа" Корниенко

Напомним, 9 августа 2019 года Рада оставила Авакова на должности главы МВД. В Слуге народа заявили, что он остается в должности на полгода под личную ответственность президента Владимира Зеленского.

10 октября 2019 года Зеленский во время пресс-марафона заявил, что у Авакова есть испытательный срок до конца года, чтобы "принести реальные дела".

6 февраля Зеленский, отвечая на вопрос о возможном окончании испытательного срока Авакова, заявил, что ждет результатов по резонансным делам, упомянув дела об убийстве Павла Шеремета и Екатерины Гандзюк.

Вчера на закрытом заседании фракции Слуга народа Зеленский заявил, что Аваков останется на этой должности потому, что "он один из самых эффективных чиновников".

Источник: https://censor.net.ua/n3179329
 
 
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Особенно в рюкзаках!

Ну и нац жен никто не отменял
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Вор, бандит - отлично разбирается в откатах, верный страж системы бандгосударства.
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сдаётся мне, Зеленский скоро пригласит Порошенко на посаду Министра Иностранных дел..
и хорошо разьираетс в работе, и имеет международный авторитет и связи..
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У Порошенко безупречная карьера госдеятеля. Он на всех должностях был очень хорош. Жаль, что у нас в стране это не ценится.
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Классная аргументация. ***** вот тоже долго на посту и неплохо разбирается в козломордских делах.
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так может сделать его королем? долго на посту и во всем разбирается
чертила
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Су..ка слов нет. Какой молодец. Столько дел раскрытых.
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Дальше зебилов разводят))) Зебиляторы, утб-тюнеры уже купили? Тут слух что скоро новый сезон про вашего "клоуна-малароса какая разница" по г+г крутить будут...
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Долго на посту и хорошо разбирается: Никита Хрущёв объяснил сохранение Лаврентия Берии министром внутренних дел СССР.
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Долго на посту и хорошо разбирается: "слуга народа" Корниенко объяснил сохранение Авакова главой МВД - Цензор.НЕТ 7921
складывается впечатление что после ухода ПАП
он всю Украину за яйца держит
и сли завтра надо будет дать под сраку зеленскому
он это сделает как два пальца об асфальт
ситуация один в один кода товарищ сталин умер (пан порошенко обосрался)
товарищ берия (Аваков) решил взять власть в свои руки
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Просто бубочка боится " карманную " армию Авакова ........
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Разбирается он только в показухе. Создать какой-то искусственный повод. А когда реальные проблемы, то Аваков ничего не решает и спускает на тормозах.
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Ну, так 5 лет не прошли даром! Тотальный контроль за всем нелегальным, его крышевание и обилечивание - ну чем не ценный кадр для зелёных коррупционеров!?
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Долго на посту и хорошо разбирается: "слуга народа" Корниенко объяснил сохранение Авакова главой МВД - Цензор.НЕТ 2808

очередные новости из зебанариума не требующие комментариев! )))
жрите!
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