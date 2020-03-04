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 Милованов отказался от должности министра в новом Кабмине, - СМИ

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов покинет свой пост и не займет должность министра в новом составе Кабмина.

Об сообщил "Интерфакс-Украина" информированный источник, передает Цензор.НЕТ.

По словам собеседника агентства, Милованов получил предложение продолжить работу в новом правительстве, однако отказался от него.

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"Действующий министр развития экономики и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов отказался от предложения возглавить новое министерство в новом правительстве. Милованов отклонил предложение возглавить Министерство аграрной политики после встречи с президентом Владимиром Зеленским", - пишет LIGA.net со ссылкой на свой источник в Минэкономики.

Источник: https://censor.net.ua/n3179328
 
 
Источник: н
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Вот только за то, что отказался от должности и нужно ему выписать премию.
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Короче, срыгнул. Понял, что это канун шухера
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Милованов вернись, нужно добить экономику .......
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Зрозумів що з Брехуном оманським загримить під панфари.
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Дебил не дебил , а возможность свалить вовремя не упустил )
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Видать у праффесора марихуана закончилась и дебил прозрел, что он всё это время чалился в кабмине!?
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"Пацюки", відчуваючи, що "пахне смаленим", стараються "дриснуть з корабля"... Богдан подав приклад... За ним потяглися інші... Новосад, Милованов... ДАЛІ БУДЕ...
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ничего нового , главное первым вовремя слинять, а все лавры оставить последнему
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Придется немножко порыдать специалиста потеряли , сам сказал , Что Дебил не придумал же.
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Дебильному милованову, как он сам себя называет, надо овец пасти в селе, а не министерство возглавлять!
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