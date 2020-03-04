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 Суд продлил арест фигуранта дела Гандзюк Павловского на три месяца, - Офис генпрокурора

Печерский райсуд Киева 4 марта продлил на три месяца срок содержания под стражей фигуранту дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Отмечается, что Павловский и его защитники чинили процессуальные препятствия, чтобы сделать невозможным продление срока содержания под стражей. Так, подозреваемый жаловался на ухудшение самочувствия, однако по результатам квалифицированного, разностороннего медицинского обследования было установлено, что состояние здоровья позволяло ему участвовать в судебном заседании.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

21 января фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога.

В конце февраля Павловскому объявили еще одно подозрение, которое касается незаконного завладения транспортными средствами около 5 млн гривен в составе организованной преступной группы.

Источник: https://censor.net.ua/n3179327
 
 
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