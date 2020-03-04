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 Политика Украины
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Все про:увольнение (1837) Рябошапка Руслан (307) Корниенко (143)

 Решения фракции по увольнению Рябошапки нет, - "слуга народа" Корниенко

Фракция "Слуга народа" не имеет общей позиции относительно постановления о выражении недоверия Генеральному прокурору Руслану Рябошапке, заявил первый заместитель ее председателя Александр Корниенко.

"Я думаю, что сегодня мы послушаем выступление Генерального прокурора и будем делать выводы", - заявил Корниенко в среду в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Позже он добавил, что решения фракции "Слуга народа" относительно отставки Генерального прокурора нет.

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"У нас нет решения фракции по поводу этого (выражения недоверия Генеральному прокурору. - Ред.)", - добавил нардеп.

Как сообщалось, проект постановления о выражении недоверия Рябошапке был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта. Инициаторами соответствующего законопроекта №3154 выступили 158 народных депутатов, среди них члены фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Источник: https://censor.net.ua/n3179325
 
 
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Конечно... С овоща санкции не сняты. Должен еще потрудится на радость х...йлу и клоуну-малоросу.
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А что, кого-то интересует решение фракции?!

Так и скажите свой в доску парень Зеленскому еще не надоел


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название фракций у нас конечно "топчик"
Даже Антиколорадос чуть не обосрался когда ПАП назвал свою партию Еврейская Солидность.... Решения фракции по увольнению Рябошапки нет, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7490
Как будто в "дурке" дали лист - "а назови-ка партию-ка". и получилось ведь.... курам на смех то.
Гробошапка как тот Юрь Литрович - крику много, томов много, важности много, а дел мало.
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Скажи свому драгділеру, щоб він не підмішував тобі у кокс, пітушине гімно.
Бо воно тебе вставляє нєпадєццкі...
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кто о чем.
вы слушал пранки Вольнова?(донецкий толстый пранкер)
так вот и я о том же - что у чела на уме, то он и высрал. если любишь это и то, то не следует считать шо все эти вещи уважают то.
сорри шо по-кацапски, переключаться впадлу
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Снимут Рябошапку , то Портной посадит своего , который будет гнобить Пепу . Так что свиноботы .поднимайте сраки с диванов и все на защиту хетьмана .
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Ага, може і не чутки.

Рябошапка надав вказівку підлеглим підготувати проект підозри Зеленському, Єрмаку та нардепам, які надумають проголосувати про недовіру Генеральному прокурору. Незаконне втручання в діяльність прокуратури.
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В Цирку шапіто, й то на порядок більше порядку, чим у цієї «влади»...
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Пацаны крепко сели на Рошеновские откаты за неприкосновенность. Всё. "Новые лица" опять жрут бабло в одну харю. Героям слава. На очереди томос, мова, віра и вышиванка. Аминь.
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