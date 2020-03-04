 Решения фракции по увольнению Рябошапки нет, - "слуга народа" Корниенко

"Я думаю, что сегодня мы послушаем выступление Генерального прокурора и будем делать выводы", - заявил Корниенко в среду в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Позже он добавил, что решения фракции "Слуга народа" относительно отставки Генерального прокурора нет.

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"У нас нет решения фракции по поводу этого (выражения недоверия Генеральному прокурору. - Ред.)", - добавил нардеп.

Как сообщалось, проект постановления о выражении недоверия Рябошапке был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта. Инициаторами соответствующего законопроекта №3154 выступили 158 народных депутатов, среди них члены фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".