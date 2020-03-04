 Решения фракции по увольнению Рябошапки нет, - "слуга народа" Корниенко

"Я думаю, что сегодня мы послушаем выступление Генерального прокурора и будем делать выводы", - заявил Корниенко в среду в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Позже он добавил, что решения фракции "Слуга народа" относительно отставки Генерального прокурора нет.
"У нас нет решения фракции по поводу этого (выражения недоверия Генеральному прокурору. - Ред.)", - добавил нардеп.
Как сообщалось, проект постановления о выражении недоверия Рябошапке был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта. Инициаторами соответствующего законопроекта №3154 выступили 158 народных депутатов, среди них члены фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Так и скажите свой в доску парень Зеленскому еще не надоел
Даже Антиколорадос чуть не обосрался когда ПАП назвал свою партию Еврейская Солидность....
Как будто в "дурке" дали лист - "а назови-ка партию-ка". и получилось ведь.... курам на смех то.
Гробошапка как тот Юрь Литрович - крику много, томов много, важности много, а дел мало.
Бо воно тебе вставляє нєпадєццкі...
вы слушал пранки Вольнова?(донецкий толстый пранкер)
так вот и я о том же - что у чела на уме, то он и высрал. если любишь это и то, то не следует считать шо все эти вещи уважают то.
сорри шо по-кацапски, переключаться впадлу
Рябошапка надав вказівку підлеглим підготувати проект підозри Зеленському, Єрмаку та нардепам, які надумають проголосувати про недовіру Генеральному прокурору. Незаконне втручання в діяльність прокуратури.