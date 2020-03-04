 Глава райсуда на Ривненщине и адвокат, вымогавшие 20 тыс. грн за непривлечение к ответственности, могут избежать наказания

Об этом сообщает источник в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

Глава Владимирецкого районного суда Ривненской области Закревский Л.В. и адвокат Мороченец Я.В. задержаны во время получения части неправомерной выгоды, а именно 10 тыс. грн.

За 20 тыс. грн они обещали отменить арест имущества, в данном случае древесины, изъятой в рамках производства по незаконной вырубке леса, а также не привлекать к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Судье и адвокату сообщили о подозрении, а также провели обыски по местам их проживания и работы. В ходе обыска были обнаружены изъятые вещи, денежные средства, а также документы, которые имеют значения для уголовного производства.

По данным источника, в то же время, судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Мовчан Н.В. предоставила разрешение только на отыскание указанных предметов и не предоставила разрешние на их изъятие. В то ж время, детектив НАБУ признал изъятые предметы вещественными доказательствами, которые имеют важное значения для уголовного производства.

Детектив НАБУ направил в ВАКС ходатайство об аресте изъятого, однако судья Мовчан вынесла решение о возрващении ходатайства из-за того, что в ходатайстве были несоблюдены требования.

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Источник сообщает, что у судьи Мовчан таким образом затягивает досудебное расследование, что может привести к тому, что законно изъятые вещественные доказательства могут вернуть фигурантам и уничтожить.

Отмечается, что члены Высшего совета правосудия (ВСП) не видят угрозы в том, что судья Закревский может скрываться от следствия и оказывать влияние на свидетелей, даже не смотря на то, что Закревский сменил телефонный номер и избегал получения повесток от НАБУ. Кроме того, по данным источника, у Закревского во время обыска были изъяты "карточка поляка", изданная на его имя, а также несколько паспортов для выезда за границу. Были установлены частые выезды в Польшу.

Согласно данным источника, в то же время судья Закревский через свое окружение, в том числе и через своего кума Полюховича, который является судьей Ривненского апеляционного суда, пытается повлиять на отдельных членов Высшего совета правосудия, а также на судей ВАКС, чтобы избежать уголовной ответственности за вымогательство.

Адвокату Мороченцу Я.М. сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч.5 ст.27(соучастие в преступлении), ч.3 ст.368(получение неправомерной выгоды) и ч.2 ст.369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины.

А главе Владимирецкого районного суда Ривненской области Закревскому Л.В. сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368 и ч.2 ст. 369-2 УК Украины.

Отмечается, что сейчас в ВСП направлено представление прокурора для получения разрешения на арест судьи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уголовный "авторитет" требовал деньги с арестантов Ривненского СИЗО, дошло до $5000, - Нацполиция. ФОТОрепортаж