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Все про:вымогательство (319) Ривненщина (752) суд (22912)

 Глава райсуда на Ривненщине и адвокат, вымогавшие 20 тыс. грн за непривлечение к ответственности, могут избежать наказания

Глава райсуда на Ривненщине совместно с адвокатом вымогали 20 тыс. грн за за непривлечение к административной ответственности за незаконную вырубку леса.

Об этом сообщает источник в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

Глава Владимирецкого районного суда Ривненской области Закревский Л.В. и адвокат Мороченец Я.В. задержаны во время получения части неправомерной выгоды, а именно 10 тыс. грн. 

За 20 тыс. грн они обещали отменить арест имущества, в данном случае древесины, изъятой в рамках производства по незаконной вырубке леса, а также не привлекать к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Судье и адвокату сообщили о подозрении, а также провели обыски по местам их проживания и работы. В ходе обыска были обнаружены изъятые вещи, денежные средства, а также документы, которые имеют значения для уголовного производства. 

По данным источника, в то же время, судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Мовчан Н.В. предоставила разрешение только на отыскание указанных предметов и не предоставила разрешние на их изъятие. В то ж время, детектив НАБУ признал изъятые предметы вещественными доказательствами, которые имеют важное значения для уголовного производства.

Детектив НАБУ направил в ВАКС ходатайство об аресте изъятого, однако судья Мовчан вынесла решение о возрващении ходатайства из-за того, что в ходатайстве были несоблюдены требования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уголовный "авторитет" требовал деньги с арестантов Ривненского СИЗО, дошло до $5000, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Источник сообщает, что у судьи Мовчан таким образом затягивает досудебное расследование, что может привести к тому, что законно изъятые вещественные доказательства могут вернуть фигурантам и уничтожить.

Отмечается, что члены Высшего совета правосудия (ВСП) не видят угрозы в том, что судья Закревский может скрываться от следствия и оказывать влияние на свидетелей, даже не смотря на то, что Закревский сменил телефонный номер и избегал получения повесток от НАБУ. Кроме того, по данным источника, у Закревского во время обыска были изъяты "карточка поляка", изданная на его имя, а также несколько паспортов для выезда за границу. Были установлены частые выезды в Польшу.

Согласно данным источника, в то же время судья Закревский через свое окружение, в том числе и через своего кума Полюховича, который является судьей Ривненского апеляционного суда,  пытается повлиять на отдельных членов Высшего совета правосудия, а также на судей ВАКС, чтобы избежать уголовной ответственности за вымогательство.

Адвокату Мороченцу Я.М. сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч.5 ст.27(соучастие в преступлении), ч.3 ст.368(получение неправомерной выгоды) и ч.2 ст.369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины.
А главе Владимирецкого районного суда Ривненской области Закревскому Л.В. сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368 и ч.2 ст. 369-2 УК Украины.

Отмечается, что сейчас в ВСП направлено представление прокурора для получения разрешения на арест судьи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уголовный "авторитет" требовал деньги с арестантов Ривненского СИЗО, дошло до $5000, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3179323
 
 
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видимо ,только,суд Линча восстановит в этой стране правосудие
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В заглавии ошибка: не могут, а точно избегут!
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Почему то меня не удивило. Обычное дело, на Х...... освещать. У кого деньги, тот и хозяин бара. Шо изменилось после ХАМА, поменялись ГАДЫ, простой люд больше обнищал, так на х....... вся эта БОГОДЕЛЬНЯ растянутая на 10 лет?
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Полюхович мой однокурсник.. столько водки вместе выпито в студенческие годы!
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и кому это интересно? Печатайте на сайте ВР.
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"Глава райсуда на Ривненщине и адвокат, вымогавшие 20 тыс. грн за непривлечение к ответственности, могут избежать наказания" - не будет никто наказан. - Ровенский прокурор, которого таскал за галстук Сашко Белый, попался на взятке. Как сообщили в ГПУ, он требовал у потерпевшего и получил 50 тысяч гривен неправомерной выгоды за обещание закрыть уголовное дело. "В настоящее время следственным отделом прокуратуры Ровенской области начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, совмещенное с вымогательством). Проводятся неотложные следственные действия", - говорится на сайте Генпрокуратуры. Теперь Таргонию грозит срок от 5 до 10 лет лишения свободы.
Уверен на 100%, что Таргонию не посадили и главу райсуда с адвокатом не посадят.
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не посадили, перевели в Березне, справа десь заглохла
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Если э та фигня продолжится то Зеленскому не помогут никакие перетасовки в правительстве...дело в том что за Зеленского голосовали в основном нормальные люди, а не петики которым ссы в глаза. Пускай Президент реформирует ВСП ибо как ворьё будет своих наказывать? Там должно быть половина из обычных людей как присяжные, с правами и обязанностями, и каждые три месяца меняться. И пора начать готовить судей масштабно, чтоб через полтора два года заменить нынешних, а наказание умножить на 3. И главное, если украинцы не будут реально влиять на законодательство, очередной Петя или Овощь доканает эту страну, а не *****!!
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