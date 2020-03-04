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 Политика Украины, Здоровье
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 Образцы, взятые у жены инфицированного коронавирусом жителя Черновцов, еще не доставили в лабораторию, - ЦОЗ

У жены инфицированного коронавирусом жителя Черновцов взяли анализы, однако они ещё не доставлены в лабораторию для исследования.

"Образцы еще не доставили в лабораторию, поэтому в течение дня будет информация", - сообщила "Интерфакс-Украина" пресс-служба Центра общественного здоровья, передает Цензор.НЕТ.

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Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.

В Черновицкой облгосадминистрации сообщили, что мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. По данным эпидрасследования, во время путешествия и после возвращения домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. Симптомы - сухой кашель и лихорадка - у него появились 29 февраля. Госпитализировали его на машине экстренной медицинской помощи. На вызов медики ехали полностью защищенными.

Источник: https://censor.net.ua/n3179322
 
 
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Закрыть ее на карантин, наверное, религия не позволила?
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Ребяты! С такой рекламой местное дебильё никогда не завянет. Забудьте вы их! Образцы, взятые у жены инфицированного коронавирусом жителя Черновцов, еще не доставили в лабораторию, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9194
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Главное что еще камнями не закидали или не сожгли под вопли батюшек с рпц.
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это Черновцы... больной с подтвержденным коронавирусом и...с позволения сказать медик (маска абыкак, мед.перчатки и шапочка - отсутствуют, рукава закатаны... какой там костюм химхзащиты и очки? о чем вы???? и это инфекционка??? Вы теперь спокойны??? вирус - под контролем????????
Зразки, взяті у дружини інфікованого коронавірусом жителя Чернівців, ще не доставили в лабораторію, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 6508

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сістєма работаєт опєратівно! За таке времня мона пішки донести той препарат в лабораторію в райцентрі з найдальшого села
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А шо так? Неужели тендер на пять литров солярки не прошел и везти нечем?
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