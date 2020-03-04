 Образцы, взятые у жены инфицированного коронавирусом жителя Черновцов, еще не доставили в лабораторию, - ЦОЗ

"Образцы еще не доставили в лабораторию, поэтому в течение дня будет информация", - сообщила "Интерфакс-Украина" пресс-служба Центра общественного здоровья, передает Цензор.НЕТ.

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Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.

В Черновицкой облгосадминистрации сообщили, что мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. По данным эпидрасследования, во время путешествия и после возвращения домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. Симптомы - сухой кашель и лихорадка - у него появились 29 февраля. Госпитализировали его на машине экстренной медицинской помощи. На вызов медики ехали полностью защищенными.