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 Политика Украины
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 Мы переходим в стадию правительства "спокойных технократов", - "слуга народа" Корниенко о Кабмине Шмыгаля

Кандидаты на посты министров в новом Кабмине и новый премьер-министр Денис Шмыгаль покажут людям, что ситуация стабилизируется, заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко.

"Усиление опытными людьми направлено на то, чтобы дать людям понимание, что ситуация стабилизируется и мы переходим в стадию правительства "спокойных технократов", которые спокойно и взвешено будут принимать решения", - заявил Корниенко в среду в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он считает, что сама фигура Шмыгаля успокоит людей, и это спокойствие они в ближайшее время "ощутят в своих карманах". В то же время, зампред фракции "Слуга народа" признал, что ожидание того, что правительство Гончарука должно быстро изменить ситуацию в стране к лучшему было вызвано недостатком опыта, в том числе и у членов Кабинета министров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый премьер сосредоточится на экономике и поддержке промышленности, - замглавы фракции "Слуга народа"Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/n3179321
 
 
 Топ комментарии
 
Аваков по команде сразу стал "спокойным технократом".
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Совет форумчанПравила форума
 
******* ситуація в Україні чимось нагадує Китай епохи "великого стрибка" та"культурної революції" 60-70 років 20 ст. А Зє-бзде-дун копія кормчого Мао-дзе-дуна.
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60-70 років - це точно.

Нові обличчя, молода команда віслюка:
Іван Плачков (міністр енергетики) - 62 роки.
Олег Коростельов (віце-премʼєр озброєнь) - 70 років.
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Головне щоб люди були дуже розумні і культурні з державним мисленням. тому 99% молоді в принципі пролітають як фанера над парижем. А от питання чи ******* вои Україну і її народ - це треба з'ясовувати.
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Еще вопросы по команде бубочки есть?

Ми переходимо в стадію уряду "спокійних технократів", - "слуга народу" Корнієнко про Кабмін Шмигаля - Цензор.НЕТ 3849
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Але в оточенні віслюка не може бути більш розумних ніж блазень... Це аксіома.
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Потому, что нет и не было никакого правительства Гончарука. Есть ручное правительство 1 Зеленского, теперь будет ручное правительство 2 Зеленского. "Это все мои люди". Вот бубочка и меняет портки, когда обделался.
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Або спокійні нетехнократи. Але цікаво не це. Цікаво, як вони назвуть наступний уряд, третій.
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клиника, блин......Порошенко готовит путч! а он-то хоть в курсе, что он готовит?!
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ОВЦА - которая трахается с саакашвили в очко.
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божечки... невже шмарклі зелені врешті решт за 9місяців зрозуміли що плигати голими дупами по горячій пательні не тільки не"реативно" але й боляче? Ми переходимо в стадію уряду "спокійних технократів", - "слуга народу" Корнієнко про Кабмін Шмигаля - Цензор.НЕТ 669 Ми переходимо в стадію уряду "спокійних технократів", - "слуга народу" Корнієнко про Кабмін Шмигаля - Цензор.НЕТ 669
а то що ті гупалки ще й для УКРАЇНИ шкідливі у них ще"не начасі.."
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Під уряд олігархів,де міністри олігофрени.
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И агенты Х*йла, как и Ермак

"Борислав Береза: Вибачте, я Вам зраду приніс. Навіть не зраду, а зрадище. І це дуже серйозно! Зеленський запропонував на посаду міністра оборони..

Автор публікації - Борислав Береза. Мовою оригіналу:

Извините, но я вам #зраду принес. Хотя нет. Это пожалуй даже #зрадища. И это очень серьёзно.
После мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о том, что НАТО готово усилить наше сотрудничество и в конце года нам повысят статус до уровня партнера с расширенными возможностями. Правда лишь в том случае, если темп реформ будет сохранен. Это вызвало дичайшее раздражение в Кремле. И тогда по разным каналам пришла информация, что Путин поставил задачу Дмитрию Козаку, который ведет от имени Кремля переговоры с главой ОП Андреем Ермаком, не дать это реализовать через замену министра. Нужен тот, кто просто начнет саботировать реформы или срывать их реализацию. Нужен тот, который остановит продвижение Украины в НАТО. И вчера от "слуг народа" поступила информация, что им предлагают проголосовать за новую кандидатуру на должность министра обороны. Кто же это?
Зеленский предложил "слугам" проголосовать за генерал-майора в отставке Андрея Тарана, вокруг которого ранее разгоралось несколько скандалов. Начнём с того, что Таран известен тем, что был назначен на должность главы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе из-за близких связей и контактов с россиянами. И именно из-за этого в 2015-м году его уволили с должности, но уже в связи с подозрением в государственной измене. В июле 2015-го об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины. В заявлении было сказано: "Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по ст. 111 УК Украины (Государственная измена)". Далее, по непонятным для всех причинам, сообщение удалили и объявили, что якобы аккаунт СНБО был взломан. После этого расследование замяли. Именно замяли, что в итоге, генералу помогло избежать уголовной ответственности и служить дальше в качестве заместителя командующего Сухопутных Войск.
При этом офицеры Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, в котором длительное время служил генерал Таран, охарактеризовали его исключительно негативно. Те из них, кто имел отношения к событиям 2015-го года, заявили, что в результате действий Тарана была разрушена агентурная сеть украинской военной разведки на оккупированных территориях Донбасса и многие патриоты попали в руки российских спецслужб. Более того, все члены Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки получили справку по Тарану после которой приняли решение о невозможности допустить Тарана на должность министра обороны Украины. И это показательно. Об этом они сообщили президенту Зеленскому, но тот настаивает на голосовании за Тарана. И если ВР проголосует за это назначение, то это будет катастрофой для обороноспособности Украины и похоронами всех шансов на получение Украиной нового статуса от НАТО.
Как стало известно от источников издания Обозреватель, продвигает назначение Тарана на эту должность бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж. По всей видимости, она знакома с ним через своего мужа - Алексея Пашкова. Ранее она "помогла" супругу занять пост и.о. начальника Департамента стратегической разведки Минобороны. Квартал во всем квартал. В сентябре 2019 года в прессе появилась информация о том, что он "перепрыгнул" 10 служебных должностей для того, чтобы иметь возможность сесть в это кресло. А сам Пашков, как отмечают источники, служил вместе с Тараном в армии. А главным лоббистом Тарана в ОП называют Андрея Ермака, который традиционно договаривается, а затем реализует требования Кремля. Но то, что сейчас происходит - это прямая сдача интересов Украины. Об этом ранее предупреждал ГУР и об этом знают члены Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВР.
Я обращаюсь ко всем депутатам ВР, которые осознают всю опасность процессов, которые запустит голосование за кандидатуру Тарана. И прошу не допустить сдачи национальных интересов. Если президента хочет поменять министра, то имеет право это сделать, но не надо вносить кандидатуру, которая явно лоббируется Кремлем и его людьми. Не допустите этого!
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Что-то как-то быстро слили зепремьера!
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Огласите,пожалуйста, весь список стадий...

Одного президентского срока вам хватит?
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Аваков по команде сразу стал "спокойным технократом".
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Теперь он закупит у французов техники во много крат больше. Чем не технокрад технократ?
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Я також відразу цю орфографічну помилку побачив.
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Файний хлопець!

Мы переходим в стадию правительства "спокойных технократов", - "слуга народа" Корниенко о Кабмине Шмыгаля - Цензор.НЕТ 9632
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Да... это еще тот г...ндон. Говорю на правах одессита)
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А предатель Таран тоже? Или ето переход в спокойную колонию рф?
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Уже вчера писали, что этот Таран не тот, которого вы имеете ввиду.
https://censor.net.ua/resonance/3178659/kto_takoyi_andreyi_taran

Интересно не то, что он был членом СЦКК, а то что он был военным атташе в США, и работал в ООН. Так что будем посмотреть.
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ага, спокойствіє в наших карманах, а дєньгі - в їхніх
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тот, кому нечего терять, спит спокойно...
"богачу-дураку не спится" (с)
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Все по методичке.Гнать вас надо,вместе с вашими спокойными технократами.Уже зеленые обзванивают предприятия с вопросом,почему не работаете,почему не платите налоги.Не прошло и года,как все замерло и остановилось в Украине.Дебилы,кроме Юли никто экономику не поднимет.
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И эрекцию старперам, кроме нее, тоже никто не поднимет.
Тетка-кудесница - слепые прозревают, немые говорят, паралитики ходят, безмозглые за нее агитируют.
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По крайней мере, куда порядочнее и умнее всех вместе взятых президентов.
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Ну я ж написал, кто за нее агитирует. Ми переходимо в стадію уряду "спокійних технократів", - "слуга народу" Корнієнко про Кабмін Шмигаля - Цензор.НЕТ 8011

Лавры дегенератов вы вполне можете делить с избирателями ЗЕ.
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шо-шо? баба Йуля поднимет экономику??? ну разве что своего личного "свечного заводика"
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Получается, что тварь зеленая целый год вел страну совсем не туда.... Обосрались по полной и теперь решили коней поменять... Сколько нужно времени что бы и новые обосрались? Полгода? Год? Три месяца?
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они еще направление не выбрали, куда им идти - в... или на....
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Он считает, что сама фигура Шмыгаля успокоит людей, и это спокойствие они в ближайшее время "ощутят в своих карманах". изречение-"и это спокойствие они в ближайшее время" - указывае на очередное "служивое" ла ла ла ,как и то,что было про Гочарука
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Он считает, что сама фигура Шмыгаля успокоит людей, и это спокойствие они в ближайшее время "ощутят в своих карманах". - в них стане пусто. повна тиша. жодного шелесту)
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Ну в СН же не могут открытым текстом сказать, что просто предсказуемо обосрались уже на первом году правления.
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молодая команда...
старый мародер...
новое лицо...
спокойный технократ...
Какая интересная карьера у... АВАКОВА!!!

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Оце буде тандем: Шмигаль і Шмаркля. Два чоботи пара.
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Импотенты, идите назад, в свой шапито.
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"Кандидаты на посты министров в новом Кабмине и новый премьер-министр Денис Шмыгаль покажут людям, что ситуация стабилизируется"

Источник: https://censor.net.ua/n3179321

Мыколу Яныча в премьеры давайте, его погрессивное мировое человечество одобряет, санкции с него сняли!
У Мыколы Яныча есть золотая лопата, а это всем стабилизаторам стабилизатор!
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Дорогие деточки, вы переходите в последнюю стадию. Немножко оттянули время, но это вас не спасет, как и нас, к сожалению.
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и это спокойствие они в ближайшее время "ощутят в своих карманах"

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Кармани стануть плоскими та легенькими.
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успокоит мля
я уже насторожился
мне он напоминает отъевшегося яценюка
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ЗЕ-БИЛЫ!!!
Ну как, ваши "дайте им 100 дней научится" уже закончились или по новой будете "давать 100 дней"?

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ШУРИ - Мури .. Денис Шмигаль вже сьогодні .. МОЖЕ очолити Уряд України....Зе -банда сіоністів.. НЕ треба пилюки в очі Громадянам України ...Шо Ви там МУХЛЮЄТЕ .. шо за РОКИРовки ...
...Зеленський Вам НЕвдасться Нас заколисати - ДЕ обіцяне Народовладдя - Закон , де Закон Про референдум ... Де зняття НЕДОРКАННОСТІ з Президента і Суддів .....знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ арештом цих ЗЛОДІЇВ і їх підлабузників ... УБЛЮДКІВ злодійського ПЛЕМЕНІ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого .. УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд Людський і Божий........ГЕТЬ з влади ЗЛОДІЇВ Світової мафії що захопила БІЛЬШІСТЬ ВР і Уряду...ГЕТЬ соросят і лобістів транс-націоналів .. до-поки пропонуємо МИРНО ...

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Теперь бы еще эту гребанную партию разогнать и крест на ней поставить.
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Министр энергетики от Тимошенко. А все помнят, что ответил псевдогарант на предложение Юли дать ему профессионалов в правительство? Скушал, Вова, не обляпался? Ты еще и Юлю позовешь.
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Тут-то ему и конец. Юля сожрет любого.
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Ваня был министром еще при Пустовойтенко. Когда Юлька перебегала от Громады в Батькивщину.
Ну а 70-летний вице-премьер по вооружениям - это апофигей квартальщины віслюка.
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Просте питання до зеботів: Якщо Гончарук і низка міністрів виявилися неефективними, то НА ЯКИХ ПІДСТАВАХ ВОНИ ОТРИМАЛИ ВЕЛИЧЕЗНІ ПРЕМІЇ В КІНЦІ 2019?????
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Ці будуть техноКрасти вже спокійно і тихо. без зайвого галасу.
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Не долго Вова дергался. Ты еще верни министра правительства януковоща, а то он со своей вирой-мовой всех достал. Воровать , так с размахом.
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кто-нибудь знает, где готовят таких высоко интеллигентных и особо одаренных особей? это самородки с помойки или их специально в питомниках выращивают?
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Обісраку з вашими турбо технократами ми вже побачили , зараз,як я зрозумів ,буде обісрака в повільному темпі. Но все одно буде дупа.
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"Мы переходим в стадию правительства "спокойных технократов" А кто ж был до этого?..
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