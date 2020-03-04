 Мы переходим в стадию правительства "спокойных технократов", - "слуга народа" Корниенко о Кабмине Шмыгаля

"Усиление опытными людьми направлено на то, чтобы дать людям понимание, что ситуация стабилизируется и мы переходим в стадию правительства "спокойных технократов", которые спокойно и взвешено будут принимать решения", - заявил Корниенко в среду в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он считает, что сама фигура Шмыгаля успокоит людей, и это спокойствие они в ближайшее время "ощутят в своих карманах". В то же время, зампред фракции "Слуга народа" признал, что ожидание того, что правительство Гончарука должно быстро изменить ситуацию в стране к лучшему было вызвано недостатком опыта, в том числе и у членов Кабинета министров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый премьер сосредоточится на экономике и поддержке промышленности, - замглавы фракции "Слуга народа"Кравчук