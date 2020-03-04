 В ближайшие дни в Украине заработает автоматическая фотовидеофиксация нарушений ПДД. 1,5 месяца - в информационно-предупредительном режиме, - Аваков

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал в своем блоге на Цензор.НЕТ.

"Законодательные и подзаконные акты уже готовы. Проводим последние технические тесты. В ближайшие дни мы объявим о начале переходного периода – первые 45 дней камеры фотовидеофиксации будут работать в режиме информирования и предупреждения. Затем полная процедура штрафов и наказаний с наращиванием количества камер – по всей стране", - написал Аваков.

По словам министра, хоть это "немного дискомфортно после десятилетий "вольницы", но это единственный путь для сокращения количества гибели людей на дорогах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2019 году на дорогах Украины погибли 4 тыс. человек, 32 тыс. - пострадали. Социально-экономические потери из-за ДТП - почти 70 млрд грн в год, это около 2% ВВП, - Криклий

Аваков добавил, что на дорогах страны гибнет от 38 до 50 человек в неделю, а в 2019 году ДТП унесли жизни 3454 человек. Он назвал эту статистику ужасающей и отметил, то это больше, чем гибнет людей на войне.

"Только силами патрульных полицейских эту проблему не решить – нужна воля общества и внедрение действенных механизмов контроля", - подчеркнул Аваков.