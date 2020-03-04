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 Политика Украины, Технологии
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Все про:Аваков (2981) МВД (8074) нарушения (780) ПДД (348)

 В ближайшие дни в Украине заработает автоматическая фотовидеофиксация нарушений ПДД. 1,5 месяца - в информационно-предупредительном режиме, - Аваков

Подготовка к введению в Украине автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения полностью завершена.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал в своем блоге на Цензор.НЕТ.

"Законодательные и подзаконные акты уже готовы. Проводим последние технические тесты. В ближайшие дни мы объявим о начале переходного периода – первые 45 дней камеры фотовидеофиксации будут работать в режиме информирования и предупреждения. Затем полная процедура штрафов и наказаний с наращиванием количества камер – по всей стране", - написал Аваков.

По словам министра, хоть это "немного дискомфортно после десятилетий "вольницы", но это единственный путь для сокращения количества гибели людей на дорогах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2019 году на дорогах Украины погибли 4 тыс. человек, 32 тыс. - пострадали. Социально-экономические потери из-за ДТП - почти 70 млрд грн в год, это около 2% ВВП, - Криклий

Аваков добавил, что на дорогах страны гибнет от 38 до 50 человек в неделю, а в 2019 году ДТП унесли жизни 3454 человек. Он назвал эту статистику ужасающей и отметил, то это больше, чем гибнет людей на войне.

"Только силами патрульных полицейских эту проблему не решить – нужна воля общества и внедрение действенных механизмов контроля", - подчеркнул Аваков.

Источник: https://censor.net.ua/n3179320
 
 
 Топ комментарии
 
У него провалы памяти, помутнение рассудка?
Эту фигню он уже анонсировал два года назад.
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Вроде бы 6 лет назад обещал великий рехформатор
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У него провалы памяти, помутнение рассудка?
Эту фигню он уже анонсировал два года назад.
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Cтабильность!
Вангую, что камеры опять натулят не в местах концентрации аварий, а на безаварийных участках. Так как основная цель это не безопастность, а зарабатывание денег
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это уже четвертый анонс этой системы из уст это хряка. камеры просто не той системы 3 раза ставили.....вот переставят нужное еще раз и все. запустят. на этот раз точно. век воли не видать
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Ну посмотрим, как мажоры будут платить штрафы...
Честно говоря, сомнения берут...

Я так понимаю это был один из аргументов для Зеленского о полезности и незаменимости Авакова...
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Да норм Дия работает теперь держите писма счастья
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А без дии они не знали что у вас права и авто есть?
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без дии работал закон о защите персональных данных (по базам), а с ней ты сам дал им эту инфу (в проге вся инфа о тебе права и техпаспорт)
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Кому дал? Тем у кого она и хранилась эта информация. Тем кто создавал обо мне эту информацию. Что то сильно у вас промах с логикой.
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Вроде бы 6 лет назад обещал великий рехформатор
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Навіть високі штрафи ні до чого не призвели. Доки у нас не будуть конфісковувати машині за порушення ПДР, ніякі камери не допоможуть.
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так они же вроди несертифицированые)
или аваков решил шо от жопы опять отлегло и снова решил запустить тему как армянская диаспора за свой кошт поставит камеры и за это некоторое время будет стричь баранов?)
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С одной стороны вещь не плохая. Но, зная как у нас все делается через ж...пу... начнется массовая хрень с этими "письмами". Потом ходи по судам и доказывай что у тебя авто не с таким номером и не того цвета... Хотя в общем я этот шаг поддерживаю.
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лучше б вы дороги делали, отстойники
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эти камеры и вытрезвлять автоматически будут???, набухался-полетел....только в городах стричь будут за стоп-линии, и подобную хрень....как с парковками....
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если ограничения как в европе, то должны быть и преимущества как в европе. 50 км час в киеве на центральных дорогах - это бред, да ещё все будут смотреть на спидометр а не на дорогу. да и скоростной режим в европе начинают ограничивать устройством самой дороги, делают искривления при въезде, например. или убирают знаки и даже разметку в тихих зонах, чтобы водитель больше смотрел по сторонам, а не летел мол меня должны пропустить...
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четко по пути *********,форма черная,название полиция,куча камер.
следующий шаг-частные камеры на треногах в произвольных местах.
в стране война,а они на камеры бюджет спускают.бебебекову 2 раз Италия не светит,а если и светит,то стремно-у нас безвиз,и сделать визит-проще пареного бурака.
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Супер "успешный" министр решил позаниматься контролем за ПДД, последние ПЯТЬ лет в упор не замечая нелегальные АЗС, игровые автоматы, пункты металлоприёмки, наркоту и т.п.!?
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не понял про ужасающее количество жертв. источник плиз назовите.есть вроде данные об уменьшении количества относительно прошлых застойных лет. идет нагнетание до истерии ситуации с дтп.Раньше не афишировали что- бы болото не каламутить . а сейчас пора стричь баранов?
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Де можна підписатися на ютуб-канал автоматичних спостерігачів-задротів? Невже цим блазням не зрозуміло, що якщо пиятиків за кермом не зупиняють ніякі космічні штрафи, то й льотчикам-дальтоникам-смертникам-пофігістам це - як зайцю стопсигнал.
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