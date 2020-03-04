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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Азаров (8161) санкции (7599) Янукович (30579) Евросоюз (12796) Ставицкий (191) Янукович Александр (305) Йозвяк (28)

 Постпреды стран Евросоюза решили снять санкции с Азарова и Ставицкого и продлить против Януковича и 9 его сторонников, - Йозвяк

Послы ЕС приняли решение об отмене санкций против экс-премьера Украины Николая Азарова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

Об этом стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Йозвяку, сообщает Цензор.НЕТ.

Также послы ЕС решили продлить на год замораживание активов беглого президента Виктора Януковича и восьми других лиц и на полгода - активов его сына Александра, написал Йозвяк в своем Twitter.

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Эти решения должны утвердить министры иностранных дел ЕС 12 марта.

Постпреды стран Евросоюза решили снять санкции с Азарова и Ставицкого и продлить против Януковича и 9 его сторонников, - Йозвяк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179316
 
 
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Очередное достижение ЗеКлоунов. Уроды. С такими темпами через годик санкции введут против Украины, а то и обвинят в сбитии малазийского Боинга МH17
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...Кіля Пахло на премьера готовится, стопудов Постпреды стран Евросоюза решили снять санкции с Азарова и Ставицкого и продлить против Януковича и 9 его сторонников, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 6387
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Слава Украине! Постпреды стран Евросоюза решили снять санкции с Азарова и Ставицкого и продлить против Януковича и 9 его сторонников, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 8289
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Вот результат, который показывает как работает олигархическая украинская власть. Никогда она не накажет истинных преступников, никогда не будет при ней правосудия в Украине. Прокуратура сейчас практически стоит, НАБУ за полгода подали в суд одно дело на мелкого коррупционера. А между тем они имеют высокие зарплаты их бюджета. Никто ничего не делает по рекомендации преступной власти.Ганьба! Геть олигархических слуг из власти!
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О норм советники могут возродится замами министров
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Так это Авакова заслуга или Рябошапки?!

Оба, как я понимаю остаются работать дальше...
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Это заслуга одного бывшего члена кабинета министров Кили Бимбы и кума без образования этого самого члена. Постпреди країн Євросоюзу вирішили зняти санкції з Азарова і Ставицького і продовжити проти Януковича і 9 його прихильників, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 4866
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Это нет самый,что темными ночами залезает в Держбюджет и тырит оттуда все деньги,потом идёт в Кабмин,подпольно пишет им дурацкие постановления,которые за полгода убили экономику,а после с подлой ухмылкой срет всем зебилам в штаны?😄
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...Кіля Пахло на премьера готовится, стопудов Постпреды стран Евросоюза решили снять санкции с Азарова и Ставицкого и продлить против Януковича и 9 его сторонников, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 6387
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Yessss!
У него уже есть золотая лопата. Постпреди країн Євросоюзу вирішили зняти санкції з Азарова і Ставицького і продовжити проти Януковича і 9 його прихильників, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 2167
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Пэтрухе не поверили на слово, звездел 5 лет, а дела ноль.
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У них были хорошие учителя, ПЭТРУХА И ЕГО КОМАНДА.
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твоего хозяеина Зелю посмешище вообще невоспринимают. Поставь на его место обезьяну - ничего не изменится
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У нас на этом месте хоть обезьяна, хоть Зеленский, хоть Порошенко и тд ничего не меняется ни один гарант не гарантирует выполнение законов. Может обезьяна дешевле обошлась бы нам?
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Это что за маразм? Если вами и управляют хозяева: Бени, Рошены, Ахметы и тд, это не нормально. Управлять должны законы, и тогда вы станете гражданами Украины, а не зерошенпатриотен. Не ищите себе хозяев становитесь гражданами своей страны. Но судя по юдофобии вы себе хозяина нашли в другой стране, фашистскую ленточку уже нацепили?
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Тоже звездобол, Изменения идут, одну обезьяну, сменил другой, скоро это надоест и возможно все будет по другому.
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Да Яныка зря скинули ну нечего все возрощается))
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С чем, с пятилеткой жевания соплей ПоПА? Постпреди країн Євросоюзу вирішили зняти санкції з Азарова і Ставицького і продовжити проти Януковича і 9 його прихильників, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 3868 Ну да ПоПА же не мог сдать шефа не выйдя сам на себя. Или он не в кабинете Кили Бимбы министром шнырил? Постпреди країн Євросоюзу вирішили зняти санкції з Азарова і Ставицького і продовжити проти Януковича і 9 його прихильників, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 6011
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Очередное достижение ЗеКлоунов. Уроды. С такими темпами через годик санкции введут против Украины, а то и обвинят в сбитии малазийского Боинга МH17
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ЗЕбобики еще и компенсацию родственникам погибших заплятят.
А кому щаз легко.
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А ты что сомневаешься, 5 лет коту под хвост и хочешь быть героем? Раньше думать надо было, а не тра - ля, ля. Ни одной ПОСАДКИ за 5 лет и вы хорошенькие, еще и ХАМ придет.
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хвитит скиглити. киля бимбавич ни чиму ни винний...
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"Послы ЕС приняли решение об отмене санкций против экс-премьера Украины Николая Азарова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого"
Источник: https://censor.net.ua/n3179316

Miкола Яныч идет в премьеры с полной поддежки прогрессивного мирового человечества. Постпреди країн Євросоюзу вирішили зняти санкції з Азарова і Ставицького і продовжити проти Януковича і 9 його прихильників, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 3171

Штепа приготовилась занять свое привычное руководящее место.
А что вы удивляетесь?
Грозилась же она журналистам в зале суда "я еще вернусь?"(С) (запись была в youtube).
Зря ей, что ли, сын Азарова каждую неделю в СИЗО посылки передавал (это тоже Штепа гворила, и тоже запись была в youtube)

Ну как. ЗЕбуины, нравятся вам эти "новые литса"?
Мне очень нравятся, смотрела бы и смотрела.
Так вас, ЗЕбуинов, так вас.
Ведь вы же ИХ, вот ЭТИХ вот, выбирали?
Ведь ИХ же?
Оно какими номерами шли в списках?

Ну, раз выбрали ИХ, так жрите с лопаты!
Золотой лопаты Мiколы Яныча..
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Такими темпами и надо будет отдать половину бюджета, как компенсацию за гонения....
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ни порошенка, ни нынешняя власть их на нары не определила, так чего европе париться?
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Прям с кацапии на нары? Чет при Порохе вопрос санкций не уходил с повестки дня, а сейчас всем пох, но обосравшимся Зесептиконам сложно признать что они бараны поэтому везде нужно Пороха приплетать)))
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Все логично в данной ситуации... маларосы-клоуны 10 месяцев сделали все необходимое. Европе пох...ру. Деньги не пахнут. Даешь пшонку "генпрокурором"! Там гляди и дела Майдана быстро раскроет.
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Какое говно еще сегодня будет освещаться?
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Вот и козырь ватникам против "Пороха"(чо не посадил, чо не довел вину если она была)

А щас эти - отшутятся - "это все передовики-попередники".
За два года, через то есть, приедут азировы-пшонки-овощи и скажут "ну и шо, памагли вам эти пиндосы?"
и что характерно, будут не только лишь совсем неправы, мало кто им возразить смож*т.
ах да, зато есть "вера" и Надя и Люба.
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А почему сняли?
А потому, что все эти Трубы заняты тем, что гавно против Пороха качают, и искать доказательства по Азиорву им некогда!
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