 Постпреды стран Евросоюза решили снять санкции с Азарова и Ставицкого и продлить против Януковича и 9 его сторонников, - Йозвяк

Об этом стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Йозвяку, сообщает Цензор.НЕТ.
Также послы ЕС решили продлить на год замораживание активов беглого президента Виктора Януковича и восьми других лиц и на полгода - активов его сына Александра, написал Йозвяк в своем Twitter.
Эти решения должны утвердить министры иностранных дел ЕС 12 марта.
Оба, как я понимаю остаются работать дальше...
У него уже есть золотая лопата.
А кому щаз легко.
Источник: https://censor.net.ua/n3179316
Miкола Яныч идет в премьеры с полной поддежки прогрессивного мирового человечества.
Штепа приготовилась занять свое привычное руководящее место.
А что вы удивляетесь?
Грозилась же она журналистам в зале суда "я еще вернусь?"(С) (запись была в youtube).
Зря ей, что ли, сын Азарова каждую неделю в СИЗО посылки передавал (это тоже Штепа гворила, и тоже запись была в youtube)
Ну как. ЗЕбуины, нравятся вам эти "новые литса"?
Мне очень нравятся, смотрела бы и смотрела.
Так вас, ЗЕбуинов, так вас.
Ведь вы же ИХ, вот ЭТИХ вот, выбирали?
Ведь ИХ же?
Оно какими номерами шли в списках?
Ну, раз выбрали ИХ, так жрите с лопаты!
Золотой лопаты Мiколы Яныча..
А щас эти - отшутятся - "это все передовики-попередники".
За два года, через то есть, приедут азировы-пшонки-овощи и скажут "ну и шо, памагли вам эти пиндосы?"
и что характерно, будут не только лишь совсем неправы, мало кто им возразить смож*т.
ах да, зато есть "вера" и Надя и Люба.
зедрисня розтікається
А потому, что все эти Трубы заняты тем, что гавно против Пороха качают, и искать доказательства по Азиорву им некогда!