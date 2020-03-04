 Постпреды стран Евросоюза решили снять санкции с Азарова и Ставицкого и продлить против Януковича и 9 его сторонников, - Йозвяк

Об этом стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Йозвяку, сообщает Цензор.НЕТ.

Также послы ЕС решили продлить на год замораживание активов беглого президента Виктора Януковича и восьми других лиц и на полгода - активов его сына Александра, написал Йозвяк в своем Twitter.

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Эти решения должны утвердить министры иностранных дел ЕС 12 марта.