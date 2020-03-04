 "Слуга народа" Дубинский навестил Коломойского сразу после заседания фракции по перезагрузке Кабмина, - Bihus.Info

Как сообщает Цензор.НЕТ, автомобиль Дубинского под "Миллениумом" заметили журналисты Bihus.Info.
"Примерно через двадцать минут из подземного паркинга бизнес-центра выехал кортеж, которым скорее всего пользуется сам Игорь Коломойский. С разницей в несколько минут с парковки напротив отбыл и автомобиль Дубинского", - говорится в материале.
В комментарии Bihus.Info нардеп заявил, что действительно вчера приезжал в "Миллениум", но не встречался с Коломойским и ничего с ним не обсуждал. По словам нардепа, он "зашел к друзьям в "Миллениум". Называть имена "друзей" Дубинский не захотел, но отметил, что в "Миллениуме" также есть офис нардепа и соратника Игоря Коломойского Игоря Палицы.
На уточняющий вопрос нардеп заявил, что в нерабочее время имеет право заниматься чем угодно. "Смотрите, у меня в 6 часов закончилось рабочее время - я с кем хочу, с тем и встречаюсь", - заявил Дубинский.
28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.
В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.
29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.
Вечером 3 марта на совещании фракции "Слуга народа", в присутствии президента Зеленского, спикер ВР Разумков заявил, что в секретариате Рады есть заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, которое фракция "СН" намерена удовлетворить.
Тогда же стало известно, что президент Зеленский рекомендует назначить премьер-министром Дениса Шмыгаля.
мне нравится, матом ругается так же как и я
буду за него голосовать если шо
аа!.. я помню твой коммент "я за УПЦ, если что.."
теперь понятно кто ты!
я просто уверен что он лучше
да, за УПЦ
без МП
считаю что она так должна называться
а не прогибаться перед кацапами с ПЦУ
вас в какой-то пробирке выводят?!. .откуда вы беретесь!?
что с вашей головой не так, если Дубинский для вас "это нормальный президент!"???!!!
и читай внимательнее
я просто уверен что он лучше
почему ты желаешь зла Украине?!
походу у тебя жар
сбегай температуру померь шакаладным батончиком
ректально!
и часто ты меряешь себе таким способом температуру?!..
а не сепар ли ты, мил человек?!
а мне то зачем? у меня не подгорает)
нет
не люблю когда из меня делают либо веропитека, либо салоеда-гея(но сало - люблю, как и все мы)
в этом суть политики
вот как с машиной - Мерин ссынка Овоща, барыга мол продал ему за 17к., а потом типо звонит и просит взад и еще 5 сверху закинет(это в ролике Дуб сам высрал то), а Меринов этих в мире чет 7-8 только таких, 6.2 вроде двигло.
Еще высрал: "это еврейская удача"(и я снимаю с ушей лапшу)
Просто зраду люблю и продолжаю смотреть его ролики. Правда Шапошников куда круче, подпишись кстати - травит Авакова аж гай шумит.(Аваков бы ему 5млн. евро дал наверное, только бы тот не продолжал зашкваривать его)
гляну шо за троль
И я уверен шо Аваков ему наверное предложил "откупные". ну х.з., 5 лимонадчиков евро я бы взял. Просто Украину уже не спасти.
Служки вони такі ....
Кажись, Бєня і Рінат домовилися...
Якщо мене завтра не буде, знайте ДБР дуже переймається цілісністю причандал моніки😎
Этот брехливый скот дубинский вся свою житуху на подкорме у бени...
Олег Коростельов, 70 років, Віцепрем'єр-міністр з питань оборонно-промислового комплексу;
Андрій Таран, 65 років, Міністр оборони;
Сергій Бессараб, 64 роки, Міністр у справах ветеранів;
Ілля Ємець, 64 роки, Міністр охорони здоров;
Іван Плачков, 63 роки, Міністр енергетики;
Олексій Резніков, 53 роки, Віцепрем'єр, міністр реінтеграції.
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/03/4/7242421/
"Старий кінь борозну не спортить" - каже народне прислів'я, "но і глубоко нє пашєт" - додає моя співробітниця.
Не навестил, а поехал к настоящему президенту с докладом о выполнении всех поручений.