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 Общество, Здоровье
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 Число жертв коронавируса в мире достигло 3198 человек, число инфицированных превысило 93 тысячи, - Минздрав

По состоянию на 4 марта 2020 в мире зарегистрировано 93 160 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3198 - летальные. Выздоровели уже 50 690 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

На территории Европейского региона ВОЗ в 34 странах зарегистрировано 3365 случаев заболевания COVID-19 и 85 летальных случаев (Италия - 2502, Германия - 196, Франция - 212, Испания - 151, Великобритания - 56, Хорватия - 9, Австрия - 18 Россия - 3, Финляндия - 7, Швеция - 24, Израиль - 12, Швейцария - 307, Греция - 7, Грузия - 3, Норвегия - 33, Румыния - 3, Азербайджан - 3, Нидерланды - 28, Дания - 8, Чехия- 5 Португалия - 2, Бельгия - 8, Исландия - 18, Сан-Марино - 9, Монако, Северная Македония, Эстония, Армения, Ирландия, Литва, Андорра, Люксембург, Беларусь, Украина - по одному случаю).

По всей Украине в определенных медицинских учреждениях продолжается обучение (симуляционные упражнения) в случае фиксации коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оснований вводить в Черновцах чрезвычайное положение пока нет, - мэр Каспрук о коронавирусе

Украина готова принимать и лечить пациентов с COVID-19. 

"У нас есть инфекционные боксы, около 12 000 коек в инфекционных стационарах, 2000 врачей-инфекционистов и 5000 других медицинских работников, работающих в инфекционных больницах и инфекционных боксах", - сообщили в Минздраве.

Как сообщалось, в Черновцах 3 марта был официально зарегистрирован первый в Украине случай заражения новым типом коронавируса, который уже распространился на более чем 70 стран мира. Мужчину поместили в изолированное помещение в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы. Он находится под постоянным наблюдением медиков.

Источник: https://censor.net.ua/n3179314
 
 
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А что с Вовкой случилось, хоть не заболел? Кто знает польский? Волнуюсь

Число жертв коронавируса в мире достигло 3198 человек, число инфицированных превысило 93 тысячи, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2462
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Не потрібно ламати голову зебілам, відповідь з урядом на поверхні Число жертв коронавируса в мире достигло 3198 человек, число инфицированных превысило 93 тысячи, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4103 Число жертв коронавируса в мире достигло 3198 человек, число инфицированных превысило 93 тысячи, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7773
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Число жертв коронавируса в мире достигло 3198 человек, число инфицированных превысило 93 тысячи, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7164
В районе эпидемия.Поголовные прививки.Ящур!

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Число выздоровевших - в самом конце, а ведь их примерно в 16 раз больше, чем умерших.

- Доктор, я слышал, что 9 ваших пациентов из 10 умирают во время операции...
- Это так, но у вас нет причин для беспокойства.
- ???
- Перед вами 9 уже умерли.
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Интересно статья пишется, с явным уклоном - разогнать панику (хотя не таким сильным как раньше).
1. О том что выздоровели уже 50 690 - в самом конце.
2. Элегантно "не уточнили" разницу между словом "зараженные" (а это все и умершие и те кто уже выздоровел) и "больными" (те кто на сегодня болеют) а сегодня больных - 39272 (93160 -50690-3198 = 39272) и из этих больных - более половины это уже в стадии выздоровления.
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В Беларуси только официально подтверждённых уже шестеро больных. И уже более 300-от человек в больницах на карантине. Минский политех перешёл на дистанционное обучение, часть преподавателей и студентов на карантине в Боровлянской больнице. Остальным студентам политеха рекомендовано по возможности не выходить из своих общежитий. А это достаточно большой студенческий городок в самом центре столицы. Некоторые школы Витебска переходят на дистанционное обучение.
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