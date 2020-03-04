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 Политика Украины
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 "Голос" не будет голосовать за назначение нового Кабмина, - Вакарчук

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что его фракция не будет голосовать за отставку правительства.

Об этом он заявил в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Список до конца не знает никто, в том числе депутаты, которые должны за этот список голосовать", - сказал Вакарчук.

Он озвучил ряд требований, которые выдвигает фракция "Голос" к процедуре назначения нового состава Кабинета министров.

"Во-первых, нужно поименное голосование за правительство. Они должны все рассказать свои программы, чтобы и те, кто будет за них голосовать (а это, я так понимаю фракция монобольшинства), и украинский народ, и профессионалы, которые сидят в этом зале, услышали с чем они будут иметь дело. Во-вторых, важно, чтобы силовые структуры вдруг не потерялись в вопросе правительства. Мы требуем, чтобы повестку дня был изменен: сначала говорили о ситуации в силовых структурах в контексте того, что собираются поднимать отставку генпрокурора", - сказал Вакарчук.

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На вопрос о том, будет ли голосовать фракция за отставку правительства он ответил: "Мы не будем голосовать".

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.

29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.

Вечером 3 марта на совещании фракции "Слуга народа", в присутствии президента Зеленского, спикер ВР Разумков заявил, что в секретариате Рады есть заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, которое фракция "СН" намерена удовлетворить.

Тогда же стало известно, что президент Зеленский рекомендует назначить премьер-министром Дениса Шмыгаля.

Позже стали известны и фамилии новых министров.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179311
 
   
 Топ комментарии
 
А воровство украинской земли проголосовали всей бандой. "Голос" не будет голосовать за назначение нового Кабмина, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 4200
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А воровство украинской земли проголосовали всей бандой.
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Какое воровство? Не хочешь не продавай. Кому ты чешешь?
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Индексацию пенсий отменили, субсидии сняли, а потом не хочешь не продавай. Серьезно? )))
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Закон, который пытается протянуть зелень, направлен на распродажу государственных земель, что и есть воровством у государства. А собственники паёв могут поступать со своей землёй как захотят, они никого не интересуют.
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Это уже ослу зе сегодня надо это все зачитать.
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відповіді на ці і багато інших питань в новій книзі в.зеленського "ідіть на ..й"
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Такий Славік став самостійний, розважливий. Ну прямо -державник.
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Пинчук разрешил погавкать...немного..вакурчуку
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Та все, кроме фракции Зеленского могут идти по домам

Собственно, как и с сентября прошлого года...
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Вакурчук хоть знает что это переворот в царстве осла зе
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Співуни х-ві... ідіть далі блеяти. Хто на вас там зважає?
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Ну соросята то таке, але адекватні депутати НЕ МАЮТЬ голосувати за ставленника Ахметова на пост прем'єра...
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Якщо брати цілком - такі є, але у нас взагалі куди не плюнь - хтось чийсь ставленик.
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Лановий, Новак, Соскін - толкові економісти, які не є нічиїми ставленниками.
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Знущаєтесь? Де Ви бачили, щоб у нас за професійні якості на пост призначали?
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Молодец....
Сразу засыпал зелю и новый кабмин!!!!
Какие программы!!!!!
Ой ржу не могу..... Там претенденты наверно на заседании узнали что будут министрами! Или жребий тянули на бумажках!!!
А авакян вообще непроходной!!!!
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Це нічого не вирішує, але позиція Вакарчука мені подобається.
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Славик ты видел ваш рейтинг ?
Вот это « не будет» уже не катит !
Пора активизировать работу , а не просто стоять в гордой позе .
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Сява , так то без разницы . СН и Рыги проголосуют . Лучше напиши хорошую песню .больше пользы .
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Об отношении фракции к происходящему я спою вам в новой песне)))
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Особенно улыбнуло..."мы, профессиАналы".Сява, вали на корпоративы с потным голым торсом развлекать белорусских пророссийских тупней
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