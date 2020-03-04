 Постановление об отставке Гончарука внесено в Раду

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.
"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича", - говорится в тексте постановления ВР.
Последний этап прохождения документа - направлен в комитет.
28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.
В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.
29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.
Вечером 3 марта на совещании фракции "Слуга народа", в присутствии президента Зеленского, спикер ВР Разумков заявил, что в секретариате Рады есть заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, которое фракция "СН" намерена удовлетворить.
Тогда же стало известно, что президент Зеленский рекомендует назначить премьер-министром Дениса Шмыгаля.
Позже стали известны и фамилии новых министров.
полгода просрали и всё ... как обычно никому и ничего за это не будет?
импичмент мля!
по сравнению со Шмаргалём он хоть безобидный
гонял бы себе на самокате та и хер с ним
Ст. 14 п. 5
«Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України більше ніж один раз протягом чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України або протягом останньої сесії Верховної Ради України».
Очевидно, что по этой причине его увольнять нельзя до сентября месяца. Таким образом, отставка Кабмина может произойти только в случае подачи Гончаруком заявления об отставке, по собственному желанию. Иных оснований нет.
Если это не утка, а пока мы не можем найти официального подтверждения этой информации в базе суда или каким-то другим образом, то может возникнуть очень необычная ситуация, когда Кабмин по сути, станет в оппозицию к президенту и ВР. В это слабо верится, поскольку другая часть прессы уже публикует возможный список нового правительства, но тем не менее ситуация довольно необычная и в любом случае, даже если за ночь Гончарука дожмут, то у слуг не все так сладко, как они то пытаются представить. Завтра все станет ясно, а сегодня все это - слухи, подтвержденные только публикациями в СМИ.\\\\\\\\\
Премьер-министра закон запрещает менять в течение первого года каденции.