 Постановление об отставке Гончарука внесено в Раду

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича", - говорится в тексте постановления ВР.

Последний этап прохождения документа - направлен в комитет.

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28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.

29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.

Вечером 3 марта на совещании фракции "Слуга народа", в присутствии президента Зеленского, спикер ВР Разумков заявил, что в секретариате Рады есть заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, которое фракция "СН" намерена удовлетворить.

Тогда же стало известно, что президент Зеленский рекомендует назначить премьер-министром Дениса Шмыгаля.

Позже стали известны и фамилии новых министров.