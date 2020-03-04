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 Политика Украины
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 "Батькивщина" поддержит отставку Гончарука, ждет презентацию программы Шмыгаля, - Наливайченко

Фракция "Батькивщина" проголосует за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука, а вопрос нового премьера рассмотрит после того, как будет представлена программа нового состава правительства.

Об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Инерфакс-Украина".

"Да, будем голосовать за отставку. Это правительство должно уйти. А за назначение (нового премьера. - Ред.)? Сначала программа, индексация пенсий сегодня, а потом будем определяться", - сказал Наливайченко журналистам в среду в кулуарах Верховной Рады.

Он пояснил, что должна быть представлена программа, проведена индексация пенсий. Большинство членов фракции "Батькивщина" выступают за поименное голосование после представления программы. Наливайченко также отметил, что ротация правительства проходит за закрытыми дверями.

"Вновь появилась практика за закрытыми дверями, ночью, без вас (журналистов. - Ред.), без граждан Украины кто-то что-то о ком-то говорит. Почему так?" - отметил нардеп.

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По его словам, власть должна в этом вопросе действовать открыто, представить программу, назвать ответственных и начать открытое обсуждение. Отвечая на вопрос, будет ли фракция голосовать за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки, Наливайченко отметил, что представители власти должны назвать основания, по которым решено снять Рябошапку.

"Это интрига внутри президентской фракции, пусть скажут о действительных основаниях, откуда эта интрига взялась или не втягивайте других. Это кулуарщина, договорняки. Мы в таком участия не принимаем", - сказал депутат.

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.

29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.

Вечером 3 марта на совещании фракции "Слуга народа", в присутствии президента Зеленского, спикер ВР Разумков заявил, что в секретариате Рады есть заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, которое фракция "СН" намерена удовлетворить.

Тогда же стало известно, что президент Зеленский рекомендует назначить премьер-министром Дениса Шмыгаля.

Позже стали известны и фамилии новых министров.

Источник: https://censor.net.ua/n3179308
 
 
 Топ комментарии
 
Это будет их общая с Игорь Валеричем победа
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Проститутка старая что то урвала..
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Между этими заявлениями прошло ВРЕМЯ.
И что-то изменилось. Тайное стало явным.
твой вброс - классический пример гбнявой манипуляции. Строго по методичкам х-ла.
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Дик розумні люди і в травні 2019 знали, що Зе - маріонетка...
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Тогда Валерьич бабушке немного баблоса на выборы отвалил.
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Кто больше дал, тот барышню и танцует. Все ВРЕМЯ
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Яка програма може бути у Ахметовської шавки Шмигаля?Бамбас на всієї Україні.
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поддержка этого невдахи всего -200 голосов, вторая венидиктова..куда пристроить
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Это будет их общая с Игорь Валеричем победа
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Ну, а потом можно и поторговаться с Ринатом Леонидовичем
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почему он не предлагает ЮВ в премьеры?
с ней всё хорошо?
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Я вже казав що Юлька на це не погодиться.
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Не пройдет. Наш нарид не дорис до ЮВТ, ему милее воры, олигархи, их прислужники и клованы
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Таке вже було за Юща. Тоді він два з половиною роки блокував роботу уряду наклавши більше 400 вето на його рішення + диверсії в НБУ + ... . І всіх собак намагались повісити на премьєра.
Думаю вдруге Тимошенко на таке не піде. Треба реальну владу в парламенті. Без цього прем'єр всього лиш хлопчик для биття
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"ШиркаГейт". Як Тимошенко і Янукович збиралися правити разом до 2029 року

СЕРГІЙ ЛЕЩЕНКО, УП
Четвер, 24 квітня 2014, 09:00
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Всё то же блеяние про пенсии.....
Зубы не стёрлись?
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Нет не стёрлись, пенсия действительно КРАЙНЕ НИЧТОЖНА, а зебило-евреям на украинских пенсионеров НАСРАТЬ. "Батьківщина" підтримає відставку Гончарука, чекає презентацію програми Шмигаля, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 6240
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Величина пенсии не зависит от силы твоих криков. Так понятно?
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Мої батьки не за Юльку, але їх дуже обурило, що зелені не підвищили їм пенсію з весни!
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Дик індексація пенсій ж мала бути в березні, її перенесли на вересень аж... Не те, щоб мої батьки ждали мани небесної від цієї влади (вони її і не обирали), але все одно 200-300 грн не були б зайвими!
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Ну Наливайченко нарисовался))) Пусть лучше расскажет что там с делом СБУшника который после его назначения главой СБУ приехал в Днепр ставить под свою крышу бизнес, а УКРОПовцы его поймали и предали огласке.
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Шмигаль-це останній. Це той з ким в одставку піде шмаркля!
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ГОЛОС не голосует, им по х........ на страну, Юля патриот, не о себе думает, о стаде, что бы не выздыхало. Пэтруху устраивает нынешняя ситуация, чем хуже, тем им лучше, но не понимает, что придя к власти не кем будет руководить, тем более обкрадать.
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