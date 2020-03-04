 Кабмин запустит пилотный проект, позволяющий решить проблему поддельных лекарств, - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.
По его словам, точный объем черного рынка оценить сложно.
"Один эксперт приводил мне в пример популярный препарат против рака. По его словам, около 30% этих лекарств продаются поддельными. В лучшем случае, пациентам, больным раком, продают просто мел...", - говорится в сообщении.
"Итак, как это должно работать. На упаковке с лекарством (начнем, скорее всего, с рецептурных) будет наноситься специальный 2D-код. Этот код "активируется" при производстве и деактивируется при продаже", - рассказал Дубилет.
Он отметил, что для сканирования этого кода аптеки могут купить сканирующее устройство, которое стоит меньше $100, или воспользоваться бесплатным приложением для смартфона.
Таким образом аптеки не смогут продавать поддельные лекарства (т.е. лекарства с поддельным или повторно использованным кодом). Пользователи смогут проверять подлинность лекарств, их производство и продажу с помощью смартфона. Система не будет пропускать в продажу просроченные лекарства.
На скільки зросте вартість цих ліків? За чий рахунок аптеки будуть закуповувати ці прилади? Хто їх виробник? І головне, скільки відкату перепаде Дубілету?
Так и с этими 2D марками... распил очередной суммы бюджета и удорожание продукции для конечного потребителя.
Дубилет очередной диджитальный прохиндей. Достаточно только на его иПло посмотреть...
Китайцы сделали правильно - подделал лекарства, тоесть тысячи людей не получили медпомощь, а может и умерли - получи СМЕРТНУЮ казнь. У нас "толерантность". И пофиг что тысячи пострадают.
Можно ТОЛЕРНТНО даже. Пожизненное заключение с конфискацией, в том числе и у "родЫЧЕЙ".