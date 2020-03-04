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 Общество, Здоровье
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Все про:лекарства (861) Дмитрий Дубилет (110)

 Кабмин запустит пилотный проект, позволяющий решить проблему поддельных лекарств, - Дубилет

Лекарства планируют продавать с 2D-кодом, который будет нанесен на упаковке. Продавать будут только те лекарства, которые будут иметь действительный код.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.

По его словам, точный объем черного рынка оценить сложно.

"Один эксперт приводил мне в пример популярный препарат против рака. По его словам, около 30% этих лекарств продаются поддельными. В лучшем случае, пациентам, больным раком, продают просто мел...", - говорится в сообщении.

"Итак, как это должно работать. На упаковке с лекарством (начнем, скорее всего, с рецептурных) будет наноситься специальный 2D-код. Этот код "активируется" при производстве и деактивируется при продаже", - рассказал Дубилет.

Он отметил, что для сканирования этого кода аптеки могут купить сканирующее устройство, которое стоит меньше $100, или воспользоваться бесплатным приложением для смартфона.

Таким образом аптеки не смогут продавать поддельные лекарства (т.е. лекарства с поддельным или повторно использованным кодом). Пользователи смогут проверять подлинность лекарств, их производство и продажу с помощью смартфона. Система не будет пропускать  в продажу просроченные лекарства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С Дубилетом и Миловановым еще будут собеседования, - замглавы фракции СН Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/n3179305
 
 
 Топ комментарии
 
а шо мішає таблєтіровать мєл под 2Ді кодамі?
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"Остапа понесло"! Кабмин запустит пилотный проект, позволивший решить проблему поддельных лекарств, - Дубилет - Цензор.НЕТ 6693
На скільки зросте вартість цих ліків? За чий рахунок аптеки будуть закуповувати ці прилади? Хто їх виробник? І головне, скільки відкату перепаде Дубілету?
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идея хорошая , но она проверяет коробку упаковки , а реализация из за дороговизны идет и пластинами пластинами и ампулами , так что идея в ряд ли изменит продажу подделок , а цена еще вырастит Кабмін запустить пілотний проєкт, який дозволить вирішити проблему підроблених ліків, - Дубілет - Цензор.НЕТ 5414
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Дубилет молоток.Увольняйте кого хотите,Дубилета не чепать.
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пилотный проект, как и перепись населения, запустят по телефону
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Агент их величества Бени, или очередной смотрящий

Кабмін запустить пілотний проєкт, який дозволить вирішити проблему підроблених ліків, - Дубілет - Цензор.НЕТ 9941
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"Остапа понесло"! Кабмин запустит пилотный проект, позволивший решить проблему поддельных лекарств, - Дубилет - Цензор.НЕТ 6693
На скільки зросте вартість цих ліків? За чий рахунок аптеки будуть закуповувати ці прилади? Хто їх виробник? І головне, скільки відкату перепаде Дубілету?
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Пенсіонери і так половину пенсії залишають в аптеках. А на решту гуляють і шикують.
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по моему выбор между мелом в таблетках и возможным откатом Дубилету, вполне очевиден.
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Срочно уберите этого шизика он за пол года нам все бизнесы поламает
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Идея норм но опять через жопу. Какие санкции будут применяться к аптекам?
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читайте текст, повторное использование, а ровно как и использование поддельного кода, а также продажа с истекшим сроком годности, система не пропустит. Вам не смогут просто пробить через кассу такой товар.
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Поставить на пост министра здравоохранения человека от "Дарницы"? Блестящий выход.
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5 упаковок лекарства с одинаковым 2D-кодом. Игра в наперстки: какая из 5 - настоящая?
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тут як в псіхушкє - хто першим одягнув халат, тот і дохтурь
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а шо мішає таблєтіровать мєл под 2Ді кодамі?
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идея хорошая , но она проверяет коробку упаковки , а реализация из за дороговизны идет и пластинами пластинами и ампулами , так что идея в ряд ли изменит продажу подделок , а цена еще вырастит Кабмін запустить пілотний проєкт, який дозволить вирішити проблему підроблених ліків, - Дубілет - Цензор.НЕТ 5414
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Собирай уже свои бебехи и звиздуй на, бо завтра заберут пропуск и не сможешь забрать свою швейную машинку!
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И кто же у нас будет RFID производить? Вот и икнулась нам реформа образования вместе с реформой медицины.
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На алкогольной и табачной продукции тоже есть акцизные марки, якобы защищающие от фальсификата. Но это, что решило проблему?
Так и с этими 2D марками... распил очередной суммы бюджета и удорожание продукции для конечного потребителя.
Дубилет очередной диджитальный прохиндей. Достаточно только на его иПло посмотреть...
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Приблуда, ты лучше с контрабасными лекарствами прекращай работать. там бабла немеряно крутится.
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самое эпохальное лекарство ЗЕЛЕНКА, мажте себе голову ЗЕЛЕНКОЙ зеэбилы разом
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Сделайте ПРОЩЕ, как в Китае. Там ублюдков КАЗНЯТ. Проблем нет вообще. 2Д, 3д - толку?
Китайцы сделали правильно - подделал лекарства, тоесть тысячи людей не получили медпомощь, а может и умерли - получи СМЕРТНУЮ казнь. У нас "толерантность". И пофиг что тысячи пострадают.
Можно ТОЛЕРНТНО даже. Пожизненное заключение с конфискацией, в том числе и у "родЫЧЕЙ".
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