 Кабмин запустит пилотный проект, позволяющий решить проблему поддельных лекарств, - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.

По его словам, точный объем черного рынка оценить сложно.

"Один эксперт приводил мне в пример популярный препарат против рака. По его словам, около 30% этих лекарств продаются поддельными. В лучшем случае, пациентам, больным раком, продают просто мел...", - говорится в сообщении.

"Итак, как это должно работать. На упаковке с лекарством (начнем, скорее всего, с рецептурных) будет наноситься специальный 2D-код. Этот код "активируется" при производстве и деактивируется при продаже", - рассказал Дубилет.

Он отметил, что для сканирования этого кода аптеки могут купить сканирующее устройство, которое стоит меньше $100, или воспользоваться бесплатным приложением для смартфона.

Таким образом аптеки не смогут продавать поддельные лекарства (т.е. лекарства с поддельным или повторно использованным кодом). Пользователи смогут проверять подлинность лекарств, их производство и продажу с помощью смартфона. Система не будет пропускать в продажу просроченные лекарства.

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