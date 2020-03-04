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 Политика Украины
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Все про:ВР (24493) Кабмин (11696) Шмыгаль Денис (14)

 Рада назначила Шмыгаля премьер-министром Украины

Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.

За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 291 народный депутат, сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, 4 февраля Рада назначила Шмыгаля вице-премьером - министром развития громад и территорий. До этого назначения с августа 2019 года Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковскую областную государственную администрацию. Ранее он возглавлял Бурштынскую ТЭС (входит в холдинг ДТЭК Рината Ахметова). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской облгосадминистрации, был заместителем начальника главного управления Миндоходов во Львовской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес предложение назначить премьером Шмыгаля, - "слуга народа" Качура

Источник: https://censor.net.ua/n3179304
 
 
 Топ комментарии
 
С началом эпохи зеленого шмыгаля вас дорогие украинцы.
Чувак на самокате уехал....и не обещал вернутся...
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Весна прийде,саджати будемо.Сказав В.А.Зелєнський і посадив.
Менеджерів Ахметова та Коломойського в міністерські крісла.
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С началом эпохи зеленого шмыгаля вас дорогие украинцы.
Чувак на самокате уехал....и не обещал вернутся...
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Такая перетасовка колоды далеко не последняя. Зеленскому сильный премьер не нужен.Потому что, его обостренное тщеславие,не позволит ему находится в тени премьера. Гончаруку изначально была уготована роль " мальчика для битья". Если в ближайшее время,президентский рейтинг не поднимется, то и новый премьер отправится вслед за Гончаруком. Как в куплетах Мефистофеля - " На земле весь род людской чтит один кумир священный".)
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Для битья то понятно.
Только сменили невовремя. Кризис идёт и следующий премьер скорее всего вылетит быстрее предыущего.
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Кто об этом думает? Им то что...туда сюда. Мы скоро согнемся от их экспериментов.
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так експеримент вже триває останні..років 22-23. І нічо- не зігнулися.
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Почему Вы решили, что у Зе обострённое тщеславие? Это как раз у Порошенко тщеславие до неба. С его: Я, Я, Я, при Мне, моя страна и т.д...
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У Коломойского есть кукла-президент...
Теперь у Ахметова есть кукла премьер-министр...
Стричь баранов будут в два раза интенсивнее...
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Занимают места чтоб удобнее было кредит МВФ хапать. А потом на Сейшеллыы...
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Сейчас зебилы начнут скулить старую песТню о главном....дайте ему сто дней...он же только назначен...он еще не в курсах...все будет зашибись...потом...
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все будет зашибись...потом.. Трохи добавлю; і не факт шо у вас
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Снимать его будут с таким же пафосом, как и Гончарука?


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Весна прийде,саджати будемо.Сказав В.А.Зелєнський і посадив.
Менеджерів Ахметова та Коломойського в міністерські крісла.
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Колишній студент Львівського політеху, за якого вчився дядько з сусіднього факультету, поки пан Денис набирався практики...
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"Руки вверх, Шмыгло!" - Из "Дела Румянцева". То ли еще будет...
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предлагаю шмигеля отправить на обучение в израиль, а четыре года его обязаности пусть какой нибудь кива исполняет
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самокатчик крылышками бяк-бяк-бяк-бяк
а за ним воробушек шмыг-шмыг-шмыг-шмыг
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"Рада назначила Шмыгаля премьер-министром Украины" - на то они и слуги, чтобы служить своему хозяину-пастуху видимо у Лицедея есть волшебная палочка, и он как хочет, так и дирижирует своим стадом.
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это, а был отчет бывшего премьера? чем он занимался? кто ему мешал и чем? где деньги?это же нужно спрашивать, а то потом вешать (оптом, всех причастных) без суда и следствия как-то не очень...
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Ни куя не поменяется , скромняга ездил на самокате а лысый вообще на мотоцыкле с коляской газовать будет. Эта сори полная куета подстёбывает наших врагов с нашей не серьёзностью. 96-Квартал.
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"Олигархи вновь победили", - Роман Скрыпин.

Все перестановки в действующем Кабинете министров не играют совершенно никакой роли, так как они не приводят к изменениям в стране. За все время работы нового президента, Верховной Рады и Кабмина не было проведено ни одной реальной реформы.

Журналист Роман Скрыпин убежден, что хоть номинальная власть в стране и поменялась в 2019 году, реальное же управление осталось у олигархов, которые делают со страной все, что хотят. Ни изменения в Кабинете министров, ни в Верховной Раде не дали и не дадут желаемого результата, так как скрытые договоренности никуда не пропали.

Скрыпин считает, что очередная замена министров - это пустое действие, которое лишь поменяет одних людей, подконтрольных олигархам, на других.
По его словам, данные изменения связаны с тем, что олигархи решили перераспределить власть в стране.
страна вновь теряет время и попусту растрачивает энергию. Без изменений Украина может навсегда остаться страной третьего мира и не выйти на достойный уровень жизни.
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Рада назначила Контрабанду ( евр.фам. Шмыгаль ) премьер-министром Украины. Рада призначила Шмигаля прем'єр-міністром України - Цензор.НЕТ 4217

Контрабанда (нем. Schmuggel)
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интересное голосование кроме карманных "слуг" которые за зарплаты в конвертах хоть за чорта проголосуют и еще одна фракция по моему "за життя",остальные не поддержали ни одним голосом!это успех! )))
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Интересно, а процент одной интересной национальности будет такой же в новом правительстве - 90% ?? ))
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Ну буде пару українців. ви ж знаєте. вони всюди пролізуть)
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Дайош кожних півроку новий уряд!
Какая разница!
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Президент Зеленський мав би набратися мужності та призначити Тигіпка. Такого рівня людей в Україні мало.
натомість призначили цього Шмигу. Виступ його в Раді був дуже- яскравий - ніякий, ідей - нуль. Іпотека, кредити малому бізнесу. Це просто жах.
Людина вже на старті немає ідей, то чогось проривного чекати не доводиться.
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