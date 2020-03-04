 Рада назначила Шмыгаля премьер-министром Украины

За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 291 народный депутат, сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, 4 февраля Рада назначила Шмыгаля вице-премьером - министром развития громад и территорий. До этого назначения с августа 2019 года Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковскую областную государственную администрацию. Ранее он возглавлял Бурштынскую ТЭС (входит в холдинг ДТЭК Рината Ахметова). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской облгосадминистрации, был заместителем начальника главного управления Миндоходов во Львовской области.
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Чувак на самокате уехал....и не обещал вернутся...
Только сменили невовремя. Кризис идёт и следующий премьер скорее всего вылетит быстрее предыущего.
Теперь у Ахметова есть кукла премьер-министр...
Стричь баранов будут в два раза интенсивнее...
Менеджерів Ахметова та Коломойського в міністерські крісла.
а за ним воробушек шмыг-шмыг-шмыг-шмыг
Все перестановки в действующем Кабинете министров не играют совершенно никакой роли, так как они не приводят к изменениям в стране. За все время работы нового президента, Верховной Рады и Кабмина не было проведено ни одной реальной реформы.
Журналист Роман Скрыпин убежден, что хоть номинальная власть в стране и поменялась в 2019 году, реальное же управление осталось у олигархов, которые делают со страной все, что хотят. Ни изменения в Кабинете министров, ни в Верховной Раде не дали и не дадут желаемого результата, так как скрытые договоренности никуда не пропали.
Скрыпин считает, что очередная замена министров - это пустое действие, которое лишь поменяет одних людей, подконтрольных олигархам, на других.
По его словам, данные изменения связаны с тем, что олигархи решили перераспределить власть в стране.
страна вновь теряет время и попусту растрачивает энергию. Без изменений Украина может навсегда остаться страной третьего мира и не выйти на достойный уровень жизни.
Контрабанда (нем. Schmuggel)
Какая разница!
натомість призначили цього Шмигу. Виступ його в Раді був дуже- яскравий - ніякий, ідей - нуль. Іпотека, кредити малому бізнесу. Це просто жах.
Людина вже на старті немає ідей, то чогось проривного чекати не доводиться.