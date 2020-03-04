 На должностях министров останутся Кулеба, Малюська, Федоров, Криклий и Аваков, - "слуга народа" Корниенко

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор. НЕТ.
"Останется еще господин Кулеба - он будет объединять две отрасли - европейской интеграции и министерство иностранных дел, господин Малюська - министр юстиции, господин Михаил Федоров - это понятно, так как в области цифровых преобразований у нас больше всего успехов в правительстве... еще Криклий Владислав", - сказал Корниенко.
Также, по его словам, сохранит свой пост министр внутренних дел Арсен Аваков.
28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.
В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.
29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.
Вечером 3 марта на совещании фракции "Слуга народа", в присутствии президента Зеленского, спикер ВР Разумков заявил, что в секретариате Рады есть заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, которое фракция "СН" намерена удовлетворить.
Тогда же стало известно, что президент Зеленский рекомендует назначить премьер-министром Дениса Шмыгаля.
Этот дурачек Федоров без Долбодятла не вытянет такую задачу.
Думаю, к попкорну будет шампусик
1. В рамках системного кризиса власти, сегодня состоится перетряска Кабмина. На место премьера претендует некто Шмыгаль.
NB * Вас правда интересуют фамилии новых членов правительства? Меня - нет.
Ибо нет кризиса власти.
Зеленский - и есть кризис власти.
Человек, устранивший профессионалов, келейно и по принципу личной симпатии расставляющий своих дружков, пытается в ручном режиме руководить моностадом. Но то, что работало в "Квартале", на голову не налезает даже в Кривом Роге - не говоря уже о всей стране.
Чувствуя слабость зелёного междусобойчика, среднее звено региональных руководителей открыто выполняет первый завет Голобородька - каждый сам себе президент, судьи удвоили традиционный беспредел, а силовики воюют не с внешним врагом и вылезшими из тёмных щелей тараканопортновыми и жаборабиновичами, а за благостный взгляд зеленоликого.
В результате, поставлен антирекорд: рост ВВП оказался минимальным начиная с первого квартала 2016 года. При этом экономика стремительно падает ровно 8 месяцев (т.е. с момента избрания нового президента), а индексация пенсий и ряд социальных выплат заморожены на неопределённое время. Вас всё ещё интересуют перестановка кроватей в этом борделе, а не то, когда будет устранён главный фактор его недееспособности? Риторический вопрос.
2. Вероятность роспуска Рады стремится к нулю: СН уже не получит такого количества мест, - Арахамия.
NB * Шикарная логика! Получается, прошлую Раду можно было разогнать по беспределу только для того, чтобы теперешнее сборище любителей проституток, ранее судимых педофилов, ватников и слуг Коломойского, сформированное путём случайного набора цифр, не потеряло гордое звание зелёного моностада. Я аплодирую циничности не только Арахамии, но "дальновидности" тех, кто за него голосовал.
Enjoy!
Кстати, мне понравилась позиция одного бизнесмена (позаимствовано у Ройзмана). Когда он разговаривает по вопросам потенциального сотрудничества, всегда спрашивает, за кого человек голосовал. На вопрос, какое это имеет отношение к бизнесу, резонно замечает: "Чтобы понять уровень интеллектуальной вменяемости будущего партнёра."
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3. Одной строкой:
* В Украине зафиксировали первый случай коронавируса COVID-19.
NB * А разве Зеленский не запретил своим указом короновирус в Украине? Судя по играющей в теннис, а не занимающейся здравохранением Скелецкой, монобольшинство уже всё порешало, и нам ничего не грозит.
* Сопротивление системы продолжается. Но ничего страшного, мы своим принципам не изменим, - Гончарук.
NB * Сбитый системой, приведшей его к власти, Гончарук говорит о сопротивлении этой системы. У Оруэлла типает левый глаз.
* Посольство США похвалило Рябошапку накануне "серьезного разговора" в Раде.
NB * Настоящая зрада у зелёных! Не успели они собрать голоса за отставку Рябошапки, как получили щелбана от дядюшки Сэма. Ибо сажать не весной надо, а строго в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом. Разве не знали?
* "Потери режима Асада в Идлибе - это лишь начало. Не отойдете - лишитесь головы", - Эрдоган.
NB * Эрдоган почти такой же диктатор, как и Путин, но у него есть яйца и он готов жёстко отстаивать интересы своей страны. В отличие от известного всем любителя выискивать "стремление к миру" в глазах у кремлёвского недомерка.
* На суд по MH17 в Нидерландах не будут пускать людей с признаками простуды.
NB * А ещё с признаками ватности, великодержавной хромосомности, кремлёвского делирия, стойкой бандеробоязни и синдромом диспетчера Карлоса.
* В России упали продажи всех товаров, кроме алкоголя, а российский рынок обвалился максимально за два года.
NB * А что ещё нужно русскому человеку, кроме водки и посмертных орденов от царя-батюшки? Короче, у них всё по плану, но у нас некому этим "планом" воспользоваться.
* США. С гонки у демократов снялись Пит Буттиджич и Эми Клобучар - реальных шансов на победу у них не было с самого начала. Теперь же они собираются поддержать Джо Байдена, с которым всё более-менее ясно станет сегодня, когда сразу 14 штатов будут выбирать претендента на должность президента от демократов.
NB * Кстати, индексы США резко выросли после обвала из-за коронавируса - кто-то здорово нагревает руки на этой эпидемии. Впрочем, как всегда.
Але нам своє робити, на себе сподіватись і пам`ятати, що такі слова, як "доля", "карма" та "обставини" дуже зручні для тих, хто не приймає рішень, а лише шукає собі чергового месію.
Шануймося!
Helgi Sharp
Поверь на слово, ниже среднего, с залысинами и пивным животиком.
Помогал Пинчуку отмывать бабло на якобы внедрении, якобы офигенной CRM Галактика.
яка гидота((
Так. Сталося. Відбулося. Свєршилось.
Сьогодні, абсолютно без будь-якого тиску зі свого боку, почув від ідейного минулорічного ЗЕ-фана: "Лучше бы остался Порошенко".
Питання - якою ціною те "лучше би" тепер здобувати, бо 73% вічно розчарованих так і сидітимуть на дупі рівно.
Валерій Прозапас
Шо-то он туда с лета 2014-*года никак не доедет
Генеральну прокуратуру України може очолити юрист "Кварталу 95" Сергій Іонушас, який зараз є народним депутатом від партії "Слуга народу".
"Для повного трешу "95 квартал" може заповнити і Офіс генпрокурора. Якщо інформація в середу підтвердиться - це буде означати повну узурпацію влади та знищення правоохоронної системи", - підсумував експерт.Сергій Іонушас є адвокатом, керівником юридичної фірми "Гелон", працював з командою "95 кварталу", де займався оформленням авторських прав. З 2019 року народним депутатом від "Слуги
.
Дело Антонеко плохо "клеится", рост неправильный, да и дед Антоненко оказался польский еврей. Короче - проруха по всем "доказательствам".
Кто-то же должен будет ответить за это непотребство.
Аваков никак "не можно" призвать к ответу, у него нацгвардия.
А у Рябошапки армии нет, вот он и ответит.
Exit Рябошапка.
Впрочем, если Аваков не желает экзита Рябошапки, то отвечать таки придется ему самому.
в Кабмине может появиться "старожил" Иван Плачков. Ему прочат должность министра энергетики. Он может занять ее уже в четвертый раз. Впервые Иван Васильевич стал министром энергетики в далеком 1999 г. в правительстве Валерия Пустовойтенко. Затем занимал эту должность в первом правительстве Юлии Тимошенко и в правительстве Юрия Еханурова. И вот - реинкарнация. Плачкова, напомним, связывают с Ахметовым.
Новым министром экономики может стать Роман Жуковский. При Викторе Ющенко он возглавлял службу макроэкономики и финансового сектора Главной службы социально-экономического развития Секретариата президента, затем стал заместителем председателя Главной службы социально-экономического развития - руководителем департамента макроэкономики и финансового характера Секретариата президента. А после смены власти в 2010 г. остался работать уже в Администрации Виктора Януковича: возглавлял Главное управление социально-экономической политики, затем руководил Главным управлением по вопросам экономической политики и внедрения экономических реформ в АП. А вот его мать Валентина Жуковская в 2009 г. была назначена председателем правления Надра банка, который принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу.
Еще один опытный новичок - врач Илья Емец, которого называют заменой Зоряны Скалецкой, министр здравоохранения в правительстве Николая Азарова. Причем недолго - с декабря 2010-го по май 2011-го.
https://www.dsnews.ua/politics/strana-zelenskogo-2-0-zachem-prezident-otdal-pravitelstvo-04032020083500
Мені все зрозуміло. На заміну проукраїнським некомпетентним урядовцям прийдуть олігархічні ставленики, відверто проросійські профани.
Ох заживем. Тримайся гривня політ в низ буде болісним.