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 Политика Украины
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Все про:Госказначейство (114) пенсионная реформа (1088) Слюз (25)

 Госказначейство технически почти готово к введению накопительной пенсионной системы, - Слюз

Государственная казначейская служба Украины технически почти готова к введению в стране накопительной пенсионной системы, которая предполагает, что каждый работающий гражданин может осуществлять платежи на свой персональный пенсионный счет, а после достижения пенсионного возраста получать дополнительные выплаты за счет сделанных вкладов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила журналистам глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз по итогам презентации отчета о работе службы в 2019 году.

"Относительно накопительной системы очень интересная идея и технически мы по некоторым моментам готовы. Мы совместно с народными депутатами обсуждали этот вопрос и мы готовы по некоторым моментам", - сообщила Слюз.

Она также напомнила, что в прошлом году Госказначейство предоставило Пенсионному фонду на покрытие временных кассовых разрывов, связанных с выплатой пенсий, 118,7 миллиарда гривен займов, из которых фонд погасил 117,6 миллиарда гривен.

По словам Слюз, среднемесячные расходы Пенсионного фонда составляют около 36 миллиарда гривен, тогда как 10 лет назад они составляли примерно 9 миллиарда гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У правительства есть четкая стратегия развития пенсионной системы, выплаты будут ежегодно расти для всех, - Соколовская. ИНФОГРАФИКА

Как сообщалось, по словам главы Госказначейства Татьяны Слюз, одной из наибольших проблем для службы остается задолженность Пенсионного фонда Украины по займам на покрытие временных кассовых разрывов, которая образовалась в период с 2007 по 2014 годы, а также в 2019 году, и по состоянию на 1 января 2020 года составила 49,2 миллиарда гривен.

Справка. Действующая на сегодня в Украине солидарная система пенсионного обеспечения предусматривает, что с зарплаты каждого официально работающего человека идут отчисления в Пенсионный фонд, а человеку насчитывается пенсионный стаж. В свою очередь Пенсионный фонд из этих средств выплачивает пенсии пенсионерам. Накопительная система состоит в том, что каждый работающий гражданин может осуществлять платежи на свой персональный пенсионный счет. После достижения пенсионного возраста он сможет получать дополнительные выплаты за счет сделанных взносов.

В конце марта Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку завершила разработку проекта Закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении", который вводит в Украине пенсионную систему второго уровня. Соответствующий закон так и не был принят Верховной Радой предыдущего созыва.

Источник: https://censor.net.ua/n3179299
 
 
 Топ комментарии
 
Знаем мы этих горе-работничков!
Госказначейство технически почти готово к введению накопительной пенсионной системы, - Слюз - Цензор.НЕТ 9483
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Грандиозная афёра международного масштаба; вторая по размерам после "палестинского проекта".
Бывшие граждане бывшего СССР, вспомните: сколько раз на вашей памяти обесценивались деньги - сначала советский рубль, затем украинская гривна.
Вас разводят по-чёрному в очередной раз.
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у них короткая память - помнят единицы, остальные голосуют за комедийного персонажа, ждут великой халявы и при этом отказываются платить налоги Госказначейство технически почти готово к введению накопительной пенсионной системы, - Слюз - Цензор.НЕТ 1588
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Совет форумчанПравила форума
 
І ніяка блєядь не скаже, що потрібно підняти ЄСВ до середньо європейського. Це табу, тому що наприклад Каломойша чи Ахмєтов втратять по декілька мільярдів прибутку.
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ЄСВ це для них занадто складно. Поки вивчили тільки "отнять и поделить"
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В середньоєвропі такі зарплати як в Україні - взагалі податками не обкладаються!
Соціаліст хрєнов! Держказначейство технічно майже готове до введення накопичувальної пенсійної системи, - Слюз - Цензор.НЕТ 3785
Нашо тобі більше ЄСВ? шоб більше було що розкрадати паразітам при владі?
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Да у Вас нет чем людям пенсии выплачивать, ПФ банкрот, вот и спешите, воры!
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Вот такие керувальныки как вы "какая реформа, денег же нет" и руководили этим убожеством 30 лет.
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Грандиозная афёра международного масштаба; вторая по размерам после "палестинского проекта".
Бывшие граждане бывшего СССР, вспомните: сколько раз на вашей памяти обесценивались деньги - сначала советский рубль, затем украинская гривна.
Вас разводят по-чёрному в очередной раз.
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у них короткая память - помнят единицы, остальные голосуют за комедийного персонажа, ждут великой халявы и при этом отказываются платить налоги Госказначейство технически почти готово к введению накопительной пенсионной системы, - Слюз - Цензор.НЕТ 1588
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Солидарная пенсионная система - вот где грандиозная афера!
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ИМХО, базовая пенсия - дело государства, из налогов.
Остальное - по желанию работников, если они верят своей финансовой системе (на постсоветском пространстве это абсурд).
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Отже потрібно все життя платити бабло , а потім хрясь, і бакс вже по 80. І все накоплене накрилося ярким полумьям.
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о накопительной системе уже десяток лет говорится и что? кто будет платить нынешним пенсионерам, если накопительная заработает? и вообще, есть вероятность, что ПФ начнет вкладывать деньги и зарабатывать на процентах?
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В Штатах масса таких фондов просто лопнули, и правительство вынуждено содержать пенсионеров которые туда "вложились". У нас в Австралии систему накопительных пенсий ввели в принудительном порядке почти 30 лет назад; отчисления обязаны делать работодатели. В результате: около 80% пенсий по-прежнему выплачивает государство, потому что накопить (а нужен минимум $ миллион, чтобы жить на проценты худо-бедно) смогли только 20% работников. Зато пенсионные фонды держат у себя несколько триллионов (!) долларов.
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так в том и дело - сначала нужно все изучить, просчитать риски и только потом что-то делать
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По-моему это оказалось крайне невыгодно государству, но выгодно частным фондам, получающим деньги от работодателей в принудительном порядке. Несколько таких фондов, естественно, лопнули; менеджеры сели; но людям, потерявшим свои накопления, от этого не легче.
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зато тем, кто эти людские накопления получил, очень даже не кисло живется
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Taм концов не найти; деньги обычно сгорают на бирже, после "удачных" вложений.
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буратіни! нєсітє дєнюжку в пєнсіонний хвонд!!!
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ПФ нету, это не фонд а налог. Нужно начинать с хотябы символического 1% от персональных отчислений и постепенно увеличивать, вкладывать в акции западных компаний. То что сейчас это такое дно Африки, которое возможно только в стране населенной постсовковыми дегенератами, которых устраивает жить в говне на старости или смотреть как их налоги уходят хер знает кому. И каждая сволочь на президентском и прьемьерском посту в этом виновата, они то знают в отличие от пенсов что это грабеж и днище.
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Дураков нет , получить от народа без процентное бабло , и повторить МММ когда придет время выплат ? В этой стране народ хронически не верит обещаниям и институциям ,даже если таковые где то работает , ну не верит и у народа есть на это причины
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За 20 лет гривна обесценилась в 13 раз. Накопления должны быть в долларах или евро. Остальное -очередной обман.
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Гы-гы-гы.
Давно проверенный способ обуть лоха.
Как там у суркиса это называлось?
Омета-пенсия, Омета-капитал?
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"технически почти готова к введению в стране накопительной пенсионной системы"

Головне питання, який відсоток додатково до податків ви будете забирати? Де ви їх будете зберігати чи це гроші для зелі, коли він буде тікати за януковощем?
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Отмените вообще пенсии, и пусть лучше работодатель увеличит на сумму ЕСВ зарплату работнику, а работник сам думает за свою пенсию
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Логически тут все правильно. Но очень многие (больше половины) из скотомассы самостоятельно думать не умеют в принципе. Они как соломинка на ветру - куда подует зомбоветер - туда и клонится. И такие особи совершенно не способны ответственно обеспечить себе свою пенсию своими добровольными отчислениями. Поэтому практикуется принудиловка, что унизительно, конечно, но решает проблему острой нехватки мест попрошаек на папертях церквей и у дверей супермаркетов.
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Ну в добрый вам путь! А я вас вместе с вашим пенсионным лохотроном послал нах еще в самом начале ваших пенсионных реформ. И правильно сделал. Работай на себя и не беспокойся о той нищей костомахе в будку, что тебе обещают за 40 лет рабства, если доживешь. А не доживешь - денюжки твои ку-ку в направлении кармана рептилоидов земли Обетованной. Держказначейство технічно майже готове до введення накопичувальної пенсійної системи, - Слюз - Цензор.НЕТ 7459
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И КУДА будут вкладываться деньги накопительного фонда? Акции, приносящие прибыль, все давно у своих!
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