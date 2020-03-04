 Рада отправила в отставку Кабмин во главе с Гончаруком. ВИДЕО

За соответствующее решение проголосовали 353 нардепа, передает Цензор.НЕТ.
Накануне Гончарук подал в Раду заявление об отставке с поста премьер-министра.
Согласно украинскому законодательству, отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабинета министров.
Верховная Рада назначила Гончарука премьер-министром Украины 29 августа 2019 года.
Наступний уряд не довше проживе. І справиться не краще.
-Да я же по паспорту русский!
-Вот именно поэтому - мы уже уволили десять евреев, надо же когда-нибудь уволить и русского!
П.С. Жаль, что им дают возможность выступать с трибуны!
Продажа24.9000-0.1000
Межбанк: курс доллара на межбанке Украины онлайн.....
Остался еще один
Премьер Министр - Карлсон
Министр здравоохранения - Айболит
Министр финансов - Скрудж Макдак
Министр образования - Мальвина (или Незнайка)
Министр внутренних дел - дядя Сетёпа
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства - да пусть будет Почтальон Печкин
Министр энергетики и защиты окружающей среды - Маша и Медведь.
Министр иностранных дел - Кот Леопольд
Министр культуры, молодёжи и спорта - Колобок
Министр обороны - Котигорошко...кто там еще остался...