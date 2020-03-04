 Рада отправила в отставку Кабмин во главе с Гончаруком. ВИДЕО

За соответствующее решение проголосовали 353 нардепа, передает Цензор.НЕТ.

Накануне Гончарук подал в Раду заявление об отставке с поста премьер-министра.

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Согласно украинскому законодательству, отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабинета министров.

Верховная Рада назначила Гончарука премьер-министром Украины 29 августа 2019 года.