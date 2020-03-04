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Все про:ВР (24467) Кабмин (11696) отставка (2533) Гончарук_Алексей (776)

 Рада отправила в отставку Кабмин во главе с Гончаруком. ВИДЕО

Верховная Рада утвердила отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

За соответствующее решение проголосовали 353 нардепа, передает Цензор.НЕТ.

Накануне Гончарук подал в Раду заявление об отставке с поста премьер-министра.

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Согласно украинскому законодательству, отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабинета министров.

Верховная Рада назначила Гончарука премьер-министром Украины 29 августа 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3179298
 
 
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Новых клоунов поставят.Зеле нужны новые мозги с прямыми извилинами.
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В цирк а на нары или дурку нада 73% населения отправить!
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Тут, как в армии: день прошел и фиг с ним!
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Скорее... ЗЕдембель стал на день короче.
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Думав, що Гарант-Голобородько подасть в відставку Рада отправила в отставку Кабмин во главе с Гончаруком - Цензор.НЕТ 6390
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Зелень валить зелень, клепки нема, не було й не буде. Зебіли є зебіли. Рада отправила в отставку Кабмин во главе с Гончаруком - Цензор.НЕТ 8537
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Отпустили попугайчика и назначают червяка. Рада отправила в отставку Кабмин во главе с Гончаруком - Цензор.НЕТ 6461
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А -16млрд.грн кто будет компенсировать,Але!
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так они наверное уже в кармане Бени и зебанутых лежат,оттуда выдачи нет.
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Чергове квартальне шоу.
Наступний уряд не довше проживе. І справиться не краще.
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-Товарищ Рабинович, мы вынуждены вас уволить.
-Да я же по паспорту русский!
-Вот именно поэтому - мы уже уволили десять евреев, надо же когда-нибудь уволить и русского! Рада отправила в отставку Кабмин во главе с Гончаруком - Цензор.НЕТ 4011
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Утверждать, что это лучшее, уникальное и т.п. правительство - может только полный дебил!!!
П.С. Жаль, что им дают возможность выступать с трибуны!
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Интересно, кто будет вместо Рябокепки. Портнов?
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Причом тут Гончарук- коли Премєр та Президент Зеленський, і пох- хто буде, все одно буде править Зе це картинка для Зелохів
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Буде править Зе? Не смішно самому? Зелупан така ж шістка, як і Гончарук та інші. Просто шістка жирніша. А шансон замовляють олігархи, вони ж і танцюють всіх.
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Нормально вообще прийти с такими амбициями,наметить недостачу в 16млрд и просто уйти в отставку.А кто будет отвечать,эй?!
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Тобто, загнали країну в дупу по всіх напрямках і просто у відставку без всяких зобов'язань і відповідальності? А премії хоч повернуть в б'юджет, молоді технократи?
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Доллар сегодня покупка 24,70. Еще вчера был 24, 25. Эта перестановка кроватей в борделе ничего хорошего не даст, а вот хуже - само собой. Нужна перезагрузка всей власти, иначе пи...да всей Украине. А вот когда наступит полная пи...да, тогда мы и нах не будем кому-то нужны, кроме паРаши - этого и добиваются ЗЕлупаны под четким руководством кураторов из-за поребрика Рада відправила у відставку Кабмін на чолі з Гончаруком - Цензор.НЕТ 3357
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Ну что, первый конверт Зеленский уже вскрыл...

Остался еще один
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Предлагается новое правительство:
Премьер Министр - Карлсон
Министр здравоохранения - Айболит
Министр финансов - Скрудж Макдак
Министр образования - Мальвина (или Незнайка)
Министр внутренних дел - дядя Сетёпа
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства - да пусть будет Почтальон Печкин
Министр энергетики и защиты окружающей среды - Маша и Медведь.
Рада відправила у відставку Кабмін на чолі з Гончаруком - Цензор.НЕТ 4750Министр иностранных дел - Кот Леопольд
Министр культуры, молодёжи и спорта - Колобок
Министр обороны - Котигорошко...кто там еще остался...
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Яркий пример - долар полез вверх, уже пахнет надвигающейся жопой. Теперь новые будут кивать на папиредников. И похер, что и те, и те зелёные. У нас 73% процента избирателей - дебилы, не понимают очевидного, что и за одних, и за других ответственность лежит как на зелёной ВР, так и на этом недоразумении, что пост президента сейчас занимает.
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