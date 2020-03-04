 Внеочередное заседание ВР: обновление Кабмина. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В повестку дня включены шесть вопросов, сообщает Цензор.НЕТ.
Первым вопросом в повестке дня внеочередного заседания Верховной Рады стоит вопрос о Кабинете министров Украины. Затем нардепы планируют рассмотреть вопрос о деятельности Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Офиса Генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка. Далее нардепы планируют рассмотреть ряд законопроектов.
Пішов ГЕТЬ !!!!!
Валить свою провину на інших.
а тобі, падлюці, нагадати, хто весь цей уряд створив?
ти, недолуге зеленське лайно, ти їх всіх акцептував, ти наказав своїм слугам підтримати голосуванням всіх цих міністрів.
це тобою особисто створений уряд. то хто тут дебіл?
та це, бляха, можна розбирати на цитати.
вся ця його промова це калька з путінських розносів кацапського уряду.
а что у нас? мы видем в раде квартального дурачка, который спрятался под мамкину юбку и сцит признать, что страна в жопе по его вине.