 Температура 36,7°C и незначительный кашель: у инфицированного коронавирусом жителя Черновцов улучшилось самочувствие, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА, об этом сообщила заведующая инфекционным отделением областной клинической больницы Валентина Миндреску.

"Утром у мучины была температура 36,7 градуса и незначительный кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем положительную динамику, - сообщила Валентина Миндреску.

Напомним, жителя Черновцов госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус 29 февраля. Накануне он путешествовал по Италии.

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Как сообщалось, в Черновцах 3 марта был официально зарегистрирован первый в Украине случай заражения новым типом коронавируса, который уже распространился на более чем 70 стран мира. Мужчину поместили в изолированное помещение в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы. Он находится под постоянным наблюдением медиков.