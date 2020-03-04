EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, Здоровье
  2997  63
Материалы по теме:
Все про:Черновцы (412) COVID-19 (491)

 Температура 36,7°C и незначительный кашель: у инфицированного коронавирусом жителя Черновцов улучшилось самочувствие, - ОГА

Житель Черновцов, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя лучше.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА, об этом сообщила заведующая инфекционным отделением областной клинической больницы Валентина Миндреску.

"Утром у мучины была температура 36,7 градуса и незначительный кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем положительную динамику, - сообщила Валентина Миндреску.

Напомним, жителя Черновцов госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус 29 февраля. Накануне он путешествовал по Италии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оснований вводить в Черновцах чрезвычайное положение пока нет, - мэр Каспрук о коронавирусе

Как сообщалось, в Черновцах 3 марта был официально зарегистрирован первый в Украине случай заражения новым типом коронавируса, который уже распространился на более чем 70 стран мира. Мужчину поместили в изолированное помещение в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы. Он находится под постоянным наблюдением медиков.

Источник: https://censor.net.ua/n3179295
 
   
 Топ комментарии
 
Дело не в том, что у больного улучшилось состояние. Дело в том, что он разнесет вирус по всей Украине и люди ослабленные и с низким иммунитетом будут тяжело болеть и умирать.
 показать весь комментарий
 
дімідролу ввалили - там і до комнатної тємпєратури впаде
 показать весь комментарий
 
Неплохо. Пора уже его выпускать в Верховную Зраду. Температура 36,7°C и незначительный кашель: у инфицированного коронавирусом жителя Черновцов улучшилось самочувствие, - ОГА - Цензор.НЕТ 6661
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Неплохо. Пора уже его выпускать в Верховную Зраду. Температура 36,7°C и незначительный кашель: у инфицированного коронавирусом жителя Черновцов улучшилось самочувствие, - ОГА - Цензор.НЕТ 6661
 показать весь комментарий
 
 
Дело не в том, что у больного улучшилось состояние. Дело в том, что он разнесет вирус по всей Украине и люди ослабленные и с низким иммунитетом будут тяжело болеть и умирать.
 показать весь комментарий
 
 
При чем это перекручивание и манипуляция? Дидовик, ты ведешь дискуссию по сатанячьи,зеленый? Не убить, а изолировать в инфекционном отделении и больного и тех, кто был с ним в контакте.
 показать весь комментарий
 
Т.е. незаконное лишение свободы большой группы лиц до тех пор, пока тебя мандраж отпустит? Температура 36,7 °C і незначний кашель: в інфікованого коронавірусом жителя Чернівців покращилося самопочуття, - ОДА - Цензор.НЕТ 269
 показать весь комментарий
 
 
Бред полный. Как это изолировать? А если они не желают быть изолированными? Это что , тюрьма такая без суда и следствия?
 показать весь комментарий
 
Ну если нежелают, то пусть ходят заражают всех, я ж не против, особенно если тебя и твоих родственников.)
 показать весь комментарий
 
Это не фигня, просто это не тот коронавирус, это какой то другой.
 показать весь комментарий
 
Проблема короновируса не в том, что он как-то смертельно опасен для обычного, здорового человека (там смертность в районе десятой доли процента). Тот его перенесет как обычный грипп, ну может как тяжелый грипп.
Проблема в его реальной опасности для пожилых людей и тех, у кого сниженный иммунитет и плохое здоровье (статистика смертности скачет в сотню раз). Ну а поскольку и заражает он в основном людей со сниженным иммунитетом (не всех людей, куча таких, что контактировали с зараженными, и не заразились). Поэтому в среднем и смертность 3-3.5% - бабушкам и дедушкам реально тяжело...
 показать весь комментарий
 
Молодец мужик!
Наверное сало с чесноком ел

Скорейшего выздоровления!
 показать весь комментарий
 
 
дімідролу ввалили - там і до комнатної тємпєратури впаде
 показать весь комментарий
 
 
утром може і 35, хай но ввечері поміряют
 показать весь комментарий
 
це просто чудова новина))) а чому повна тиша, що в Олександрівській померло двоє людей в інфекційному..???
 показать весь комментарий
 
 
б*же(везет в Олександрию мощи, иконки, архимандристии и евстратихии)
 показать весь комментарий
 
 
а в чому новина? Ніколи там не помирали до того?
 показать весь комментарий
 
В третьем раунде по мнению судей украинец побеждает короновирус.
 показать весь комментарий
 
 
А как насчет разработки вакцины? Маски это все равно, что проколотый презерватив в качестве контрацептива.
 показать весь комментарий
 
блогер-ученый писал недавно:
при з.п. 5000 вы хотите вакцину?(пнх), но мы работаем и т.д.
 показать весь комментарий
 
Так маски в качестве защиты от заражения никто и не рекомендует, кроме дельцов, которые эти маски шьют. Маски аптечные - это ограничение расстояния выдыхаемого потока, что полезно для уже заразившихся, чтобы снизить риск заражения других. А у нас наоборот - пока здоров, носят маску, а как заболел, то снимают - типа нафиг она уже нужна. Такой парадокс искореженного рептилоидами общественного сознания.
 показать весь комментарий
 
 
Не надо нам голову морочить, фармацевтика в Украине нормальная, это раз, а что вы можете предложить кроме масок, это два. Иногда лучше молчать, чем говорить, это три.
 показать весь комментарий
 
Из вашего списка только третье годится - и то именно для вас в связи с особой степенью умственной отсталости.
Вы вот тут сидите и строчите бред, а элементарно поискать нужную информацию в сети не в состоянии. Поэтому заключение в отношении вас однозначно - умственная отсталость.
А раз так, то в качестве вашего временного опекуна над недееспособным я вам перескажу то, что вам во множестве источников врачи советуют насчет масок:
1) Аптечные (хирургические) маски используются зараженными.
2) А здоровыми используются не маски, а медицинские респираторы - вот они помогают и ставят барьер для инфекции (полный или частичный, в зависимости от модели и инфекции).
Ну и другие советы детского уровня, думаю, таки осилите с вашей умственной патологией - мыть руки и лицо (ноздри, губы особенно) с мылом после улицы и контакта с больными. И т. д. и т. п. В Церкву сходите, дайте бабушкам на паперти денюжку, чтобы они свечку поставили за ваше умственное здравие и помолились (не шутка - реальный совет).
 показать весь комментарий
 
Вы собираетесь мытьём рук и респираторами бороться с теорией вероятности? Ну-ну...
 показать весь комментарий
 
Я же уже вынес вам диагноз об умственной неполноценности. Зачем вам его подтверждать еще раз. Ведь даже школьник и тот вам расскажет, что значения теории вероятности совершенно научно поддаются корректировке, посредством изменения конфигурации значений вхождения. Для дебилов это так звучит: 5 из 36 это одна вероятность, а 10 из 360 совсем другая.
Соответственно и респираторы, и маски, и мытье рук, и дезинфекция, и карантин и обсервация, и симптоматическое лечение и просвещение умственно отсталых масс, ДА - все это однозначно снижает или вообще препятствует пандемическому характеру развития инфекции и в т. ч. СНИЖАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ заражения отдельных индивидов как в качественном, так и в количественном отношении.
Я бы вам советовал заново пройти курс среднего образования и не выпячивать тут свой идиотизм.
 показать весь комментарий
 
Да даже если он полностью выздоровеет, то его надо или держать в больнице, или охранять т. к. наши "адекватные граждане" в традициях Инквизиции спалят выздоровевшего нах типа на всякий случай. Это явление давно известно и ему есть наше местное совконаименование - "Шкура", "Шкурничество". После жидовского переворота 1917 такое обвинение в несознательности могло закончиться (и часто заканчивалось) расстрельной канавой.
 показать весь комментарий
 
 
ваши таки можид быть и спалят или сож.гут, а украинцы - нет(одевает и надевает вышиванку и шаровары, ищет шаблю и марло-карловую навязку)
 показать весь комментарий
 
А ваши украинцы - это в земле Обетованной, что-ли? Я не за тех, а за реальных украинцев речь веду, что по улицам украинских городов толпами ходят, драки массовые у санаториев устраивают и манифестации в городах с дебильными требованиями. Эти спалят тебя за милую душу - можешь даже не сумлеваться. Кто-кто, а я психологию скота знаю досконально - по профессиональным надобностям
 показать весь комментарий
 
 
ты можешь норм. шрифтом писать?
а то как вопли отоплясова смотрится. я че, слепой шоб ты тут мне кричал то?
сорри
а то шо вы написал - ну ага

а зато у нас чернозем(Муссолини фошист триллион вагонов вывез, но не весь смог т.к. был убит), песни(600к.) про тяжкую долю, ну и нац. одежда(классная, как и у чехов и прочих)
 показать весь комментарий
 
может и сожгут, зато потом на углях споют гимн и всем станет легко и радостно.
 показать весь комментарий
 
 
Да никто его не тронет уже. Больных спидом , гепатитом с и другими опасными инфекциями никто не трогает. Тем более человек уже практически здоров
 показать весь комментарий
 
Есть такая фишка - массовый психоз на почве неизвестности. То, что вы перечислили психоз не вызывает, а COVID-19 вызывает. Поэтому могут утилизировать пациента запросто. Потом будут сожалеть о содеянном на суде и все такое, убеждать, что это все рептилоиды их науськали и т. п., но это потом.
 показать весь комментарий
 
 
Может у него и нет Коронавируса, вчера только анализы отправили в Италию для точного подтверждения этого вируса.
 показать весь комментарий
 
Коронохитрость? Просто после отпуска сразу на роботу впадлу выходить было, решил подкасить!
 показать весь комментарий
 
Когда-то давно в молодости я откосил за прогул на основании того, что меня похитили пришельцы. Так и написал в объяснительной подробно все. Температура 36,7 °C і незначний кашель: в інфікованого коронавірусом жителя Чернівців покращилося самопочуття, - ОДА - Цензор.НЕТ 4218 Атогда как раз бум был про все эти НЛО, Йети и полтергейсты - мне поверили! Предлагали вызвать репортера местной газеты, но я уверил руководство в том, что сейчас такие похищения, суда по прессе, как здрасте и не стоит очередной рядовой случай особой публикации. Будем ожидать официального контакта, а мне инопланитяны ничего такого не предлагали, поставили опыты и все - выкинули из тарелки нах.
 показать весь комментарий
 
 
Вы ему покажите бутылку, ....полную водки или горилки, тогда короновирусу стене зле Температура 36,7°C и незначительный кашель: у инфицированного коронавирусом жителя Черновцов улучшилось самочувствие, - ОГА - Цензор.НЕТ 3967
о б*же, кто здесь?(выгоняет санитаров и спецназ Авакова, и Авакова тоже выгоняет)
 показать весь комментарий
 
Наверное, это не коронавирус. Просто народ требовал 'заражённых'
Этот вирус очень контагеозен, а тут даже жена не заразилась.
Тем не менее, даже остаточные явления вируса - источник заразы для окружающих. Этому парню уже ничего не угрожает, но его по-прежнему нужно держать в изоляции.
 показать весь комментарий
 
Хто зна, може й коронавірус, просто зворотній бік нашої бідності це більш сильний імунітет.
 показать весь комментарий
 
 
когда у меня месяц назад потекли сопли, кашель, заболели бронхи, но без температуры то жена купила мне в аптеке таблетки Гриппо и откашливающие таблетки Бромгексин от кашля и для вывода всякого дерьма из бронхов. Птьфу-Птьфу-Птьфу, живу, хожу, езжу, бегаю, но только не радуюсь жизни с такими новоявленными "политиками" при власти с бородами стриженными в СПА-салонах за 1000 долларов под голландскую певицу-певцуна Кончиту Вурст.Интересно, а что об офисныхполитиках люди в Украине говорят и думают Температура 36,7 °C і незначний кашель: в інфікованого коронавірусом жителя Чернівців покращилося самопочуття, - ОДА - Цензор.НЕТ 7004
 показать весь комментарий
 
У вас был не грипп. При гриппе все наоборот/ сначала высокая температура/ сопли и кашель потом, а могут вообще и не быть. Грипп страшен своими осложнениями- сердце, легкие.
 показать весь комментарий
 
народ зпонимает что у нас медицины нет, и в случае чего помощи не будет. Вот у нас в городе масок в аптеках нет, у вас есть?
 показать весь комментарий
 
Зачем тебе маска? Чтобы от "моды" не отставать?
 показать весь комментарий
 
 
в твоей палате сегодня не проветривали?
 показать весь комментарий
 
Маска дійсно не допоможе, хіба що знизить ризик захворювання інших, якщо ви хворі.
 показать весь комментарий
 
на больных работает, на здоровых нет, чушь не пишите. Маска эффективна, но защита должна быть и глазам т.к. при попадании на глаз вирус проникает в сетчатку и дальше распространяется по организму
 показать весь комментарий
 
Проветривали. Маска не спасет здорового человека от вируса. Спасет только работающий мозг Температура 36,7 °C і незначний кашель: в інфікованого коронавірусом жителя Чернівців покращилося самопочуття, - ОДА - Цензор.НЕТ 2636
 показать весь комментарий
 
 
А кто Вам сказал,что маска от короновируса спасает?Нет ,может маска со сверхвысокой степенью защиты и поможет,а обычная марлевая ткань до задницы.
 показать весь комментарий
 
Просто змусили піти на карантин, ледь не спалили чи вбили це до москалів.
 показать весь комментарий
 
А в Санжарах,то же ради карантина стекла автобусов били,что бы вирус от карантина избавить?"Добрый" все таки у нас народ,прям как в средневековье,всех больных спалить.Подозрительных то же.За то пивасик на улице с орешками,само то.А то что руки грязные после туалета вымыть забыли,то ни чее страшного.
 показать весь комментарий
 
Какого вы его там держите, если у него температуры нет? Сейчас по указке с верху, семейные врачи не дают больничный, если нет температуры.
 показать весь комментарий
 
это больной, с подтвержденным коронавирусом...а это...хто рядом? в маске придерживающей подбородок и даже без мед перчаток и шапочки на макушке? это чё...медик в инфекционке?
Температура 36,7 °C і незначний кашель: в інфікованого коронавірусом жителя Чернівців покращилося самопочуття, - ОДА - Цензор.НЕТ 7960
..
 показать весь комментарий
 
 
нужно взять образцы вируса для оборонных целей.
 показать весь комментарий
 
Нові перли журналістики - Утром у мучины. І ці люде мене банили Температура 36,7 °C і незначний кашель: в інфікованого коронавірусом жителя Чернівців покращилося самопочуття, - ОДА - Цензор.НЕТ 4824 Температура 36,7 °C і незначний кашель: в інфікованого коронавірусом жителя Чернівців покращилося самопочуття, - ОДА - Цензор.НЕТ 5963
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх