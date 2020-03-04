 Оснований вводить в Черновцах чрезвычайное положение пока нет, - мэр Каспрук о коронавирусе

"Самая большая проблема та, что наиболее популярные средства - маски, биохалаты, электронные термометры - они разобраны, раскуплены и остались в небольших количествах", - рассказал Каспрук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Маску должен носить больной, врач, который с больным контактирует, и желательно носить маски тем пациентам, которые посещают учреждения здравоохранения. Надевать всем маски повально причины нет, и, реально говоря - возможности не имеем всех обеспечить", - добавил Каспрук.

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Также он сообщил, что в городе пока не планируют вводить чрезвычайное положение.

"Ситуация на контроле и в ОГА, и в городском совете, мы ежедневно по несколько раз будем проводить плановые совещания и пока оснований вводить чрезвычайное положение нет, хотя по закону мы могли бы это сделать..." - сказал Каспрук.

Как сообщалось, в Черновцах 3 марта был официально зарегистрирован первый в Украине случай заражения новым типом коронавируса, который уже распространился на более чем 70 стран мира. Мужчину поместили в изолированное помещение в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы. Он находится под постоянным наблюдением медиков. Сейчас врачи сообщают, что воспаления легких у пациента нет.