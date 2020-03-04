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 Происшествия, За рубежом
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 Шесть случаев заражения коронавирусом подтверждены в Беларуси

В Беларуси подтверждены 6 случаев заражения коронавирусом. Все шесть человек чувствуют себя удовлетворительно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом заявил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

"Все шесть человек чувствуют себя абсолютно удовлетворительно. По состоянию на сегодняшнее утро температуры нет ни у кого, проводится динамическое наблюдение", - рассказал министр.

Все случаи выявлены в результате активных мероприятий. Первые два из них подтверждены в результате обследования лиц, вернувшихся из эпиднеблагоприятных стран.

Ранее, 28 февраля, в Беларуси был зарегистрирован первый случай коронавируса covid-19, медики выявили вирус у одного из студентов, приехавших из Ирана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав Беларуси подтверждает "с высокой долей вероятности" три случая коронавируса в стране

Источник: https://censor.net.ua/n3179293
 
 
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Пик еще впереди. Летом пойдет на спад, по прогнозам, но до лета еще далеко.
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В маленькой Беларуси 6 заражений, а в большой скрепляндии с кучей кетайцев, все с ОРВИ. Страна постоянной лжи
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Если 6 тот реально 200 , у нас думаю 500 не меньше . На параше в 4 раза больше стало пневмонии и гриппа . но коронавирус диагностировали у одного .
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