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 Политика Украины, Здоровье
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 В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок, - Билецкий. ВИДЕО

В Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. И главный сейчас вопрос - готово ли наше государство к вспышке эпидемии.

Об этом лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий рассказал в своем видеоблоге на Youtube.

"Лекарства в настоящее время не существует, амбулатории не готовы, врачи не обеспечены. Тестов несколько сотен тысяч на 37-ми миллионную страну. Но есть простое, хоть и не стопроцентное средство предотвращения распространения вируса. Это - марлевая маска. Но почему в аптеках Украины сегодня не найти обычной марлевой маски? Потому что у нас есть предприимчивые люди, которые успели их выкупить и продать в Китай. Например, господин Радуцкий. По информации СМИ, он купил 28 млн масок и продал их с наваром 188 млн грн. Проблема одна, что теперь их нет в Украине, когда сюда пришел китайский вирус", - заявил Билецкий.

Политик сообщил, что спекуляцию Михаила Радуцкого, который по сути предал национальные интересы и совершил преступление против своего государства, уже расследует СБУ. Но справедливого наказания, считает Билецкий, не будет. Главная причина в том, что Радуцкий - приближенное к Зеленскому лицо, а нынешняя руководительница Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая - его протеже, которая, очевидно, знала о действиях Радуцкого и никак не отреагировала.

"Команде президента нужно было не заниматься Инстаграм-войной с коронавирусом, а просто успокоить своего предприимчивого дружка. Таких Радуцких, которые распродали все маски в стране. Сейчас уже весна в разгаре. Помню, что вся страна была увешана бордами "Придет весна - сажать будем". В Милане арестовали целую группу людей, которые спекулировали медицинскими масками. Будет ли так в Украине - вряд ли", - прокомментировал Билецкий.

Источник: https://censor.net.ua/n3179292
 
   
 Топ комментарии
 
Белецкий, вытащи прошлогоднюю протухшую свиную голову, которую ты тягал за Порохом, и одень на свою тупую башку !

Так будет правильно, ты сделал всё для свержения патриота-Пороха !
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Полностью не защищают...но снижают риск...
Или вы мадам считаете что во всем остальном мире идиоты живут и надевают марлевые повязки...а вы самая умная?
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Що саме веселе в цій ситуації?)
Маски нічим не допомагають... Взагалі, впринципі нічим...
Це доведено і озвучено і китайцями і американцями...
Але ж стадо не може без сенсацій... Навіть таких тупих...
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Как это не помогают . А Радуцкому помогли набить карманы на идиотах - китайцах, которые не понимают, что маски не помогают.
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Уважаю Билецкого как патриота и ветерана,но сейчас он несет чушь.
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В качестве марлевой повязки хорошо подходят узкие женские и мужские плавки маленьких размеров.Простые шарфы,полотенца .А вот гробы будут в дефиците..Работы всё равно не будет,поэтому лучше провести время эпидемии наедине с природой.А Билецкий -всепропальщик знатный!!
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Все разоблачение Билецкого - это якобы разоблачение Чаплыги. Итак , чисто пробегаясь вскользь:
*Общественный активист и политолог Михаил Чаплыга раскрыл махинации вокруг эпидемии коронавируса, которые организовал советник украинского лидера Владимира Зеленского, глава Комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Как же он раскрыл?
*Эксперт утверждает, что человек, похожий на Радуцкого, сделал заказ на 20 млн штук марлевых масок, которые советуют обезопасить себя во время нахождения в общественных местах, на Харьковском заводе по изготовлению медицинских препаратов.
он на проходной караулил? или телефон прослушивал? Видеочат смотрел? тетя Мотя сказала?
Данных сей эксперт не предоставляет откуда сведения такие у него. и ИМХО не предоставит. Главное г.вна на вентилятор подбросить на фоне возможной паники.
Ну и кужа же без забытого господина Билецкого! Срочно нужно напомнить о себе.
если он такой борец за справедливость - пусть потребует от Чаплыги доказательства (не на уровне "зуб даю, мамой клянусь!"), и чешет в СБУ. В МВД. опубликует в СМИ. Почему то нет.
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Якщо до цього добавити,що маски проти короновіруса діють так само як бубен проти чуми, то картина постає в повній красі.
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Річ в тім,що маски потрібні багатьом людям як захист від бактеріологічних інфекцій,де вони ефективні, або від елементарного пилу.А їх немає в аптеках.
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Радуйся ты к этому шел, ответственность на тебе тоже
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О, патриёт всплыл! Тебе мудила надо было поддержать Пороха не смотря на многое, за что его справедливо критиковали. Это было бы мудро и правильно. Ты и такие, как ты привели малоросов к власти. Отсюда у тебя и нулевой рейтинг среди украинцев. Одно из двух: То ли ты просто глуп, то ли враг.
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Кстати. Кто заказал Катю Гандзюк? И почему Свинарчук не в тюрьме? Уже не интересно? Мерзость продажная
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Только клиника БАРИС защитит вас от вируса!
Всего за 200 долларов вас отвезёт туда красивая, чисто вымытая машина, с пылающими маячками и завыванием сирены!
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У Радуцких на генетическом уровне заложено, из хорошего или из плохого получать материальную выгоду, это для них главное, а на всё остальное им плевать.
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Щож такого важливого Аваков не поділив з Радуцьким ?
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