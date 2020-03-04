 В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок, - Билецкий. ВИДЕО

Об этом лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий рассказал в своем видеоблоге на Youtube.
"Лекарства в настоящее время не существует, амбулатории не готовы, врачи не обеспечены. Тестов несколько сотен тысяч на 37-ми миллионную страну. Но есть простое, хоть и не стопроцентное средство предотвращения распространения вируса. Это - марлевая маска. Но почему в аптеках Украины сегодня не найти обычной марлевой маски? Потому что у нас есть предприимчивые люди, которые успели их выкупить и продать в Китай. Например, господин Радуцкий. По информации СМИ, он купил 28 млн масок и продал их с наваром 188 млн грн. Проблема одна, что теперь их нет в Украине, когда сюда пришел китайский вирус", - заявил Билецкий.
Политик сообщил, что спекуляцию Михаила Радуцкого, который по сути предал национальные интересы и совершил преступление против своего государства, уже расследует СБУ. Но справедливого наказания, считает Билецкий, не будет. Главная причина в том, что Радуцкий - приближенное к Зеленскому лицо, а нынешняя руководительница Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая - его протеже, которая, очевидно, знала о действиях Радуцкого и никак не отреагировала.
"Команде президента нужно было не заниматься Инстаграм-войной с коронавирусом, а просто успокоить своего предприимчивого дружка. Таких Радуцких, которые распродали все маски в стране. Сейчас уже весна в разгаре. Помню, что вся страна была увешана бордами "Придет весна - сажать будем". В Милане арестовали целую группу людей, которые спекулировали медицинскими масками. Будет ли так в Украине - вряд ли", - прокомментировал Билецкий.
Маски нічим не допомагають... Взагалі, впринципі нічим...
Це доведено і озвучено і китайцями і американцями...
Але ж стадо не може без сенсацій... Навіть таких тупих...
*Общественный активист и политолог Михаил Чаплыга раскрыл махинации вокруг эпидемии коронавируса, которые организовал советник украинского лидера Владимира Зеленского, глава Комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.
Как же он раскрыл?
*Эксперт утверждает, что человек, похожий на Радуцкого, сделал заказ на 20 млн штук марлевых масок, которые советуют обезопасить себя во время нахождения в общественных местах, на Харьковском заводе по изготовлению медицинских препаратов.
он на проходной караулил? или телефон прослушивал? Видеочат смотрел? тетя Мотя сказала?
Данных сей эксперт не предоставляет откуда сведения такие у него. и ИМХО не предоставит. Главное г.вна на вентилятор подбросить на фоне возможной паники.
Ну и кужа же без забытого господина Билецкого! Срочно нужно напомнить о себе.
если он такой борец за справедливость - пусть потребует от Чаплыги доказательства (не на уровне "зуб даю, мамой клянусь!"), и чешет в СБУ. В МВД. опубликует в СМИ. Почему то нет.
Всего за 200 долларов вас отвезёт туда красивая, чисто вымытая машина, с пылающими маячками и завыванием сирены!