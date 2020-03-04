 НАБУ открыло уголовное производство по информации о возможной коррупции Нефьодова на посту замглавы Минэкономразвития

"Детективы НАБУ, выполняя определение Высшего антикоррупционного суда, внесли в реестр досудебных расследований сведения и возможном совершении должностными лицами министерства экономического развития и торговли Украины уголовного правонарушения и начатом досудебном расследовании", - сообщила "Интерфакс-Украина" пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Ряд СМИ утверждают со ссылкой на источники, что открыто дело о возможной коррупции главы Государственной таможенной службы, бывшего первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефьодова.
А по продаже Радуцким масок в Китай где?
https://youtu.be/889w7acAz2Y
А шоу, как говорят классики, "мастгоуон"...
Далеко не каждый поменяет теплое место в бизнесе или консалтинге на кресло зама, где как опция идут приводы на допросы если не в НАБУ то в СБУ или МВД
Причем чем больше человек сделал хорошего - тем чаще он ходи на допросы....
Якщо слуги уродів - то все зрозуміло.