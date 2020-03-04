 НАБУ открыло уголовное производство по информации о возможной коррупции Нефьодова на посту замглавы Минэкономразвития

"Детективы НАБУ, выполняя определение Высшего антикоррупционного суда, внесли в реестр досудебных расследований сведения и возможном совершении должностными лицами министерства экономического развития и торговли Украины уголовного правонарушения и начатом досудебном расследовании", - сообщила "Интерфакс-Украина" пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Ряд СМИ утверждают со ссылкой на источники, что открыто дело о возможной коррупции главы Государственной таможенной службы, бывшего первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефьодова.

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