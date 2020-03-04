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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (3070) коррупция (7634) Нефьодов (175)

 НАБУ открыло уголовное производство по информации о возможной коррупции Нефьодова на посту замглавы Минэкономразвития

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) по решению суда открыло производство о возможном уголовном правонарушении должностными лицами министерства экономического развития и торговли.

"Детективы НАБУ, выполняя определение Высшего антикоррупционного суда, внесли в реестр досудебных расследований сведения и возможном совершении должностными лицами министерства экономического развития и торговли Украины уголовного правонарушения и начатом досудебном расследовании", - сообщила "Интерфакс-Украина" пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Ряд СМИ утверждают со ссылкой на источники, что открыто дело о возможной коррупции главы Государственной таможенной службы, бывшего первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефьодова.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179286
 
 
 Топ комментарии
 
30 лет их не было и не будет . Посадки . то для народа лапша на уши .Главное рвать бюджет и доприватизировать все ,под старых олигархов , зато Юлька воровка .
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Прийшла вже друга весна. Де посадки?
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Ура ура 😀
А по продаже Радуцким масок в Китай где?

https://youtu.be/889w7acAz2Y
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Ура ура 😀
А по продаже Радуцким масок в Китай где?

https://youtu.be/889w7acAz2Y
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Да кому нужны все всши открытия и закрытия ВАШИХ ЕВРЕЙСКИХ ДЕЛ? всё равно Зебил и его банда до конца ничего не доводят.
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Главное не результат, главное - шоу...
А шоу, как говорят классики, "мастгоуон"...
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30 лет их не было и не будет . Посадки . то для народа лапша на уши .Главное рвать бюджет и доприватизировать все ,под старых олигархов , зато Юлька воровка .
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Еще одна причинна, почему нормальных людей в кабмине все менше и меньше...

Далеко не каждый поменяет теплое место в бизнесе или консалтинге на кресло зама, где как опция идут приводы на допросы если не в НАБУ то в СБУ или МВД

Причем чем больше человек сделал хорошего - тем чаще он ходи на допросы....
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Так вы хоть расследуйте дело в отношении этого хипстера, которое пылится на полке рябойшапки в ГПУ, где он со своим поддельником причинили государству ущерб на суму 60 миллионов гривен. На ресурсах Украины даже номер уголовного производства назвали.
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Не может быть. Честнейшие же люди и все на 100% - люди зеленского. Что же собой представляет сам зеленский, если его люди - вот это?
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А хто ініціатор відкриття цієї крим.справи?
Якщо слуги уродів - то все зрозуміло.
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