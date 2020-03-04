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 Общество, Здоровье
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Все про:Кабмин (11696) Минздрав (2244) Зоряна Скалецкая (103)

 Кабмин утвердил шесть разработанных Минздравом постановлений, - Скалецкая

Кабинет министров Украину на заседании во вторник утвердил шесть постановлений, разработанных Министерством здравоохранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила глава Минздрава Зоряна Скалецкая.

"На заседании во вторник правительство одобрило шесть жизненно необходимых проектов, разработанных и внесенных нашим Министерством", - говорится в сообщении.

По ее словам, был определен  механизм закупки инсулинов для больных диабетом на период с 1 апреля по 30 сентября.

Также Кабмин утвердил перечень лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых специализированными организациями и продлил действие упрощенного порядка введения в обращение медицинских изделий, закупаемых с привлечением специализированных организаций.

Кроме того, правительство урегулировало "деятельность учреждений здравоохранения, бюро судебно-медицинской экспертизы и других субъектов хозяйствования, которые изымают анатомические материалы человека для изготовления биоимплантатов. А также субъектов хозяйствования, которые содержат животных, анатомические материалы которых будут использоваться для изготовления ксеноимплантатов". А также постановление о порядке перевозки анатомических материалов человека в пределах Украины, ввоз таких материалов и вывоз за пределы таможенной территории Украины.

Помимо всего, Кабмин утвердил постановление о порядке получения и предоставления гемопоэтических стволовых клеток и обмена информацией об имеющихся анатомических материалах человека в виде гемопоэтических стволовых клеток, предназначенных для трансплантации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Медицинская система сработала четко", - Скалецкая о выявлении коронавируса в Украине

Кабмин утвердил шесть разработанных Минздравом постановлений, - Скалецкая 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179285
 
 
 Топ комментарии
 
так...торговля органами официально началась...
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Вона керує Мінздравом в смартфоні, сидячи в інкубаторі?
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со своим физруком можно или там нового выдадут?
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Вона керує Мінздравом в смартфоні, сидячи в інкубаторі?
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так...торговля органами официально началась...
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пусть пани покажет пример, продаст или сдаст в аренду свой орган (гусары - молчать!).
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Уряяяяяяяяяяяяяя! Это шо, мы уже коронавирус победили?
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Очень туманно написано, завуалированно, не для обывателя, а суть одна - подготовка к торговле органами украинцев, вывоз их за рубеж.
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А пофик эпидемию, пофик что весь Мир на ушах, что весь Мир делает всё возможное чтобы её остановить, чтобы спасти жизни своих граждан, пофик что нашу медицину угробили, главная задача министерства здравоОХРЕНЕНИЯ - открыть и узаконить рынок органов украинцев.
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