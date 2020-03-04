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 Политика Украины
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Все про:ветераны (663) помощь (3213) Коляда Оксана (43)

 Проект поддержки заключенных ветеранов получит госфинансирование, - Коляда

Проект системы поддержки ветеранов, находящихся в местах лишения свободы, выиграл конкурс Министерства по делам ветеранов и получит государственное финансирование.

Об этом в Facebook сообщила глава Минветеранов Оксана Коляда.

"Мы усиливаем направление защиты прав и гарантий ветеранов, которые по тем или иным причинам оказались за решеткой или под следствием. Одним из инструментов станет проект "Создание системы поддержки ветеранов, находящихся в местах лишения свободы", который выиграл конкурс Минветеранов и получит государственное финансирование", - говорится в сообщении.

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Коляда подчеркнула: в каких бы обстоятельствах ни оказался ветеран, его права должны быть обеспечены. И именно этому вопросу посвящен проект-победитель.

"Этапы его реализации, смета, участники – все прописано в документах, поданных на конкурс и опубликованных на официальном сайте Минветеранив. Комиссия сделала свой выбор, поэтому я поздравляю очередного победителя и желаю плодотворной работы", - подытожила министр.

Проект поддержки заключенных ветеранов получит госфинансирование, - Коляда 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179283
 
 
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може вместо того,шоб поддерживать сидящих ветеранов лучше их не сажать? Проект поддержки заключенных ветеранов получит госфинансирование, - Коляда - Цензор.НЕТ 5745
а то государственные деньги на посадку и содержание и государственные деньги на поддержку...эту дурочку шо,оставляют в министрах?
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Ещё один повод пилить бюджет. А что если ветеран то может грабить, убивать, сбивать пешеходов, взрывать и резать не понравившихся соседей и прохожих? А потом с ним будут нянчиться, финансировать его комфортную отсидку? С какого перепуга? Чем он лучше других? Условия должны быть для всех одинаковые, хотите улучшить- улучшайте для всех. И для тех, кто на свободе, кто трудился всю жизнь, не нарушая законов, а теперь государство кинуло их нищенскими пенсиями, для них тоже.
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Надо просто перестать шить по заказу Портнова (*****)!
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Создать министерство по делам заключённых ветеранов
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