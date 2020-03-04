 Проект поддержки заключенных ветеранов получит госфинансирование, - Коляда

Об этом в Facebook сообщила глава Минветеранов Оксана Коляда.

"Мы усиливаем направление защиты прав и гарантий ветеранов, которые по тем или иным причинам оказались за решеткой или под следствием. Одним из инструментов станет проект "Создание системы поддержки ветеранов, находящихся в местах лишения свободы", который выиграл конкурс Минветеранов и получит государственное финансирование", - говорится в сообщении.

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Коляда подчеркнула: в каких бы обстоятельствах ни оказался ветеран, его права должны быть обеспечены. И именно этому вопросу посвящен проект-победитель.

"Этапы его реализации, смета, участники – все прописано в документах, поданных на конкурс и опубликованных на официальном сайте Минветеранив. Комиссия сделала свой выбор, поэтому я поздравляю очередного победителя и желаю плодотворной работы", - подытожила министр.