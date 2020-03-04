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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (3070) Европарламент (1461) Зеленский (4745) Коломойский (1285) Ауштревичюс Пятрас (13) Приватбанк (588) Кубилюс Андрюс (6) Разумков Дмитрий (405) Виола фон Крамон (5)

 Попытки отправить в отставку руководство НАБУ выглядят, как политически мотивированные действия, направляемые Коломойским, - заявление евродепутатов

Группа депутатов Европарламента из числа друзей Украины высказала острую критику в отношении попыток определенных политических сил в Украине дискредитировать и отправить в отставку руководство НАБУ.

Об этом говорится в заявлении, текст которого Укринформ получил от заместителя главы делегации ЕП в парламентском Комитете ассоциации ЕС - Украина Виолы фон Крамон-Таубадель, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация в Украине приобрела крайне драматическое развития на этой неделе, по мере того как депутаты Верховной Рады последовательно пытаются создать основу для отставки руководства НАБУ, что выглядит как политически мотивированные действия", - отметили депутаты Европарламента.

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Они напомнили, что независимость НАБУ была одним из ключевых условий в Плане действий по визовой либерализации между ЕС и Украиной. Наряду с Высшим антикоррупционным судом ЕС воспринимает НАБУ как центральную часть антикоррупционных реформ в Украине. Сотрудничество, которое начало налаживаться между НАБУ и Офисом генпрокурора, вселяло надежду, что случаи коррупции со стороны чиновников будут наконец расследованы и преданы правосудию.

"Принципиально важным является дело ПриватБанка, которая освещает нераскрытое и опасное влияние мощных теневых игроков на украинских политиков и институты. Посягательство на независимость ключевой правительственной структуры, главной задачей которой является расследование критически важных рисков, подвергают эрозии доверие к антикоррупционным усилиям правительства Украины", - отмечается в документе.

"Вместо прозрачного и независимого расследования поведения руководства НАБУ мы видим явный политический заказ, направляемый олигархом Коломойским. Его неограниченное политическое и финансовое влияние на украинских политиков ставит под угрозу европейское будущее Украины и приводит к злоупотреблениям доверием, которое народ Украины оказал правительству Зеленского", - отметила по этому поводу Виола фон Крамон-Таубадель.

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Она подчеркнула, что поспешное переписывание законов, направленное против автономии одного конкретного учреждения, несет деструктивный потенциал, способный не только прекратить финансовую поддержку Украины со стороны ЕС и МВФ, но и отменить соглашение о либерализации визового режима и необратимо вернуть Украину на российскую орбиту.

"Личные и деловые интересы одной персоны не должны преобладать над интересами и будущим 42 миллионов украинцев, которые заслуживают жить в европейском государстве, свободном от коррупции. У меня есть намерение неумолимо защищать европейский выбор Украины, даже если многие украинские политики сомневаются и делают другой выбор", - добавила депутат Европарламента.

Позицию Виолы фон Крамон-Таубадель разделяют известные европейские политики, среди которых Аттила Апа-Ковач, Пятрас Ауштрявичюс, Рейнхард Бутикофер, Раса Юкнявичине, Андрюс Кубилюс и Дэвид Лега.

Письмо с подписью этих депутатов Европарламента, в котором выражается глубокая обеспокоенность в связи с подрывом независимости НАБУ, направлено Президенту Украины и Главе Верховной Рады.

Источник: https://censor.net.ua/n3179281
 
 
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Милованов может подать в отставку в знак протеста против сговора Зеленского с олигархами - источник Март 4, 2020Без рубрикиКомментарии

Последствия этих действий Зеленского: отсутствие прогнозируемости в министерстве финансов, осложнение отношений с МВФ, срыв графика внедрения рынка земли в результате смены работы правительства, угроза новых непредсказуемых кадровых решений….
После разделения министерства экономики на две структуры и назначения действующего министра Тимофея Милованова на вновь созданное министерство аграрной промышленности, по данным источников Цензор.Нет, Милованов может подать в отставку.
Об этом сообщил около часа назад в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.

Среди причин возможной отставки источники называют не согласие с разделением правительства на олигархические квоты, и последствия этих действий: отсутствие прогнозируемости в министерстве финансов, осложнение отношений с МВФ, срыв графика внедрения рынка земли в результате смены работы правительства, угроза новых непредсказуемых кадровых решений.
В тему:
- Обновление правительства - это новый пакт Зеленского и олигархов, - экс-нардеп
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В любом случае, то позорное обновление правительства в угоду олигархам, которое намерен сегодня провести Зеленский, даст старт новому политическому кризису в Украине…
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А ніби то алігархів за час діяльності цього уряду, так гнобили, так гнобили бідолашніх.
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Не верю! Наркоман наркоману дорожку не переходит.....
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Т.е. все остальное выглядит, как осознанный грамотный выбор Зеленского?


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Всі праві, всі праві - особливо євродепутати. Якби не єдине питаннячко - а де результати діяльності Набу, крім звісно шкарпеток детективам Набу по 600 гривень за пару.
Все це при тому, що я твердо переконаний - місце ЗЄйлу в Ростові.
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Что то Нет ни одного качественного законченного Дела доведенного До суда и осужденного. Кроме как о Пиаре и проедание денег ничего Нет.
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Есть компромисс ,евродепутаты пусть приезжают сюда ,садят нам всех наших ворюг , а мы так уж и будь купим еще на год новые носки НАБУ,потому как больше как бренды носить они ничего не умеют
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Комментарии Зебилушек в студию Или если в новости Порох не упоминается это не интересно?
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От ніколи такого не було, і ось знову... Попытки отправить в отставку руководство НАБУ выглядят как политически мотивированные действия, направляемые Коломойским, - заявление евродепутатов - Цензор.НЕТ 7445
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Так оно и есть. НАБУ не из их корпаративной шоблы пианистов игры на роялях.
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Эффективность работы НАБУ измеряется количеством посадок коррупционеров-около "0".
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Если-бы у НАБУ были такие полномочия, как у ментов то сейчас-бы Украина была по уровню жизни на равне с Польшей или Словакией.
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