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Все про:задержание (5609) Луганщина (4290) СБУ (14407)

 СБУ сообщила о подозрении двум участникам НВФ из Горловки. ФОТО

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении двум участникам незаконных вооруженных формирований, которые ранее были задержаны военнослужащими подразделений операции Объединенных сил с интервалом в несколько дней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, оба фигуранта являются жителями временно оккупированной Горловки.

Один из них присоединился в ряды террористической группировки так называемой "ДНР" после освобождения из исправительной колонии.

Находясь на "должности" пулеметчика бандформирования, он участвовал в боевых действиях против украинских подразделений на территории Донецкой и Луганской областей.

СБУ сообщила о подозрении двум участникам НВФ из Горловки 01

Другой фигурант дела после подготовки в тренировочном центре боевиков на временно оккупированной территории Луганщины исполнял обязанности командира отделения одной из группировок так называемой "ДНР" в районе Горловки и Дебальцево.

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Обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование. Мероприятия проводились под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3179279
 
 
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