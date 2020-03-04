 Профильный комитет рекомендовал Раде принять заявление Гончарука об отставке. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

За такое решение высказались 23 членов комитета из 25 присутствующих. Всего же в комитете работают 28 парламентариев.

В заседании на данный момент объявлен перерыв. Далее президент Украины Владимир Зеленский должен внести в Верховную Раду представление на назначение нового премьер-министра, которое комитет рассмотрит и примет решение, рекомендовать ли парламенту одобрить предложенную Зеленским кандидатуру.

Когда именно комитет продолжит заседание для утверждения представления на нового главу Кабмина его глава Андрей Клочко (фракция "Слуга народа") не сказал. Он пообещал уведомить нардепов об этом позже.

В свою очередь нардеп от "Слуги народа" Александр Качура опубликовал соответствующее постановление.

Напомним, ранее глава правительства Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

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