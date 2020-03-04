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 Политика Украины
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 Профильный комитет рекомендовал Раде принять заявление Гончарука об отставке. ДОКУМЕНТ

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства решил рекомендовать парламенту принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

За такое решение высказались 23 членов комитета из 25 присутствующих. Всего же в комитете работают 28 парламентариев.

В заседании на данный момент объявлен перерыв. Далее президент Украины Владимир Зеленский должен внести в Верховную Раду представление на назначение нового премьер-министра, которое комитет рассмотрит и примет решение, рекомендовать ли парламенту одобрить предложенную Зеленским кандидатуру.

Когда именно комитет продолжит заседание для утверждения представления на нового главу Кабмина его глава Андрей Клочко (фракция "Слуга народа") не сказал. Он пообещал уведомить нардепов об этом позже.

В свою очередь нардеп от "Слуги народа" Александр Качура опубликовал соответствующее постановление.

Напомним, ранее глава правительства Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

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Профильный комитет рекомендовал Раде принять заявление Гончарука об отставке 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179275
 
 
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Это такая хохма

И что? Зеленский согласится с выводами профильного комитета? Может свои замечания к данному документу приложит
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Цікаво, а профільний комітет не хоче порекомендувати Раді саморозпуститись? Адже програма цього Кабміну була затверджена Радою і якщо вона не виконується, то треба самій Раді розпускатись (солідарна відповідальність) і розпочинати нові вибори.
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Сидит Лёха, а перед ним разбитый самокат ...и долги по коммуналке!
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