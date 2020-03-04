 У выступающего на стороне защиты Антоненко юриста Маслова проходит обыск, - Маси Найем

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил юрист Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"У Леонида Маслова сейчас проходит обыск. Основание: решение суда (Печерского) на соответствующее ходатайство следователя в связи с тем, что якобы он заходил в аккаунт Андрея Антоненко и мог удалить информацию. Проблема в том, что это действительно неправда. И это легко проверить. Напомню, Леонид постоянно освещал информацию по делу Риффмастера (Андрея Антоненко) и критиковал А. Авакова", - рассказал Найем.

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