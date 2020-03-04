 У выступающего на стороне защиты Антоненко юриста Маслова проходит обыск, - Маси Найем

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил юрист Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.
"У Леонида Маслова сейчас проходит обыск. Основание: решение суда (Печерского) на соответствующее ходатайство следователя в связи с тем, что якобы он заходил в аккаунт Андрея Антоненко и мог удалить информацию. Проблема в том, что это действительно неправда. И это легко проверить. Напомню, Леонид постоянно освещал информацию по делу Риффмастера (Андрея Антоненко) и критиковал А. Авакова", - рассказал Найем.
епт, ну и как докажут что он куда-то заходил то? разве что на хард-драйве найдут чет, но это чет, вполне могут "дописать" "эксперты".
по ай-пи? ну ага, а подделать - ни-ни?
Следы на жестком диске, лично для меня, доказательство сомнительное, но для нашего суда вполне может хватить...
Можно отменять суды, оставить только Найема, пусть определяет где правда а где неправда.
И охранять Портнова и рьіга Кожару.
а вот подчистил инфу, или нет - пусть следствие ищет.
если пароль ему сообщили - теоретически мог.
Замутит, гад,
Переворот,
Живьем поджарит
И сожрет.
От шоколадных вурдалаков
Одно спасение - Аваков!