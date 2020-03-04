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 Политика Украины
  1984  24
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Все про:обыск (1443) Маслов Леонид (24) Найем Маси (78) Антоненко Андрей (96)

 У выступающего на стороне защиты Антоненко юриста Маслова проходит обыск, - Маси Найем

У экс-члена Общественного совета доброчестности, юриста, старшего разведчика 92-й ОМБр (теперь в резерве) Леонида Маслова проходит обыск.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил юрист Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"У Леонида Маслова сейчас проходит обыск. Основание: решение суда (Печерского) на соответствующее ходатайство следователя в связи с тем, что якобы он заходил в аккаунт Андрея Антоненко и мог удалить информацию. Проблема в том, что это действительно неправда. И это легко проверить. Напомню, Леонид постоянно освещал информацию по делу Риффмастера (Андрея Антоненко) и критиковал А. Авакова", - рассказал Найем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Убийство Шеремета: Разница 9,7 см! С ростом 177 см Антоненко никак не может быть мужчиной на записи с места преступления, - Маслов. ФОТОрепортаж

У выступающего на стороне защиты Антоненко юриста Маслова проходит обыск, - Маси Найем 01
У выступающего на стороне защиты Антоненко юриста Маслова проходит обыск, - Маси Найем 02

Источник: https://censor.net.ua/n3179271
 
 
 Топ комментарии
 
Это уже тот же 37 неугодные Авакову уничтожаются критика на Зе аресты по надуманым поводам Зе диктаттура все ближе
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Дуби.. дебилеты ищут удалённую информацию? У экс-члена совета доброчестности Маслова проходит обыск в связи с тем, что якобы он заходил в аккаунт Антоненко в соцсети и мог удалить информацию, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 3005 За плинтусом смотрели? У экс-члена совета доброчестности Маслова проходит обыск в связи с тем, что якобы он заходил в аккаунт Антоненко в соцсети и мог удалить информацию, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 7547
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ОЙ! Горе ЕЩЁ ОДНОГО НАЁМА ЗАБЫЛИ ПРИСТРОИТЬ НА СЛАДЕНЬКОЕ МЕСТЕЧКО Так он напоминает)))
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Я уже переживаю за Шапошникова - Аваков всех может достать.

епт, ну и как докажут что он куда-то заходил то? разве что на хард-драйве найдут чет, но это чет, вполне могут "дописать" "эксперты".
по ай-пи? ну ага, а подделать - ни-ни?
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Думаю разные способы есть. Некоторые логи есть у провайдера. 100% логи логинов есть у самого фесбука (как минимум IP и информация о браузере). При желании эту информацию можно получить. Думаю у фейсбука как-то и действия логгируются (хотя бы на определенный срок).

Следы на жестком диске, лично для меня, доказательство сомнительное, но для нашего суда вполне может хватить...
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ОЙ! Горе ЕЩЁ ОДНОГО НАЁМА ЗАБЫЛИ ПРИСТРОИТЬ НА СЛАДЕНЬКОЕ МЕСТЕЧКО Так он напоминает)))
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Ну, да... Старшему братику уже сунули в рот "сладкий кусок, и он "заткнулся"... А теперь "младшенький" пугать начал - давайте и мне "грев", а то я могу "распоясаться"... Я же тоже "неистовый борец за правду"...
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Это уже тот же 37 неугодные Авакову уничтожаются критика на Зе аресты по надуманым поводам Зе диктаттура все ближе
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тебя тоже прессуют ?
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Так "патриоты" уже всей компанией кинулись подчищать информацию, даже на сайтах агрессора.

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А что вы на скрине противозаконного показали? Доказательная база у вас прям как у нашей прокуратуры
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Дуби.. дебилеты ищут удалённую информацию? У экс-члена совета доброчестности Маслова проходит обыск в связи с тем, что якобы он заходил в аккаунт Антоненко в соцсети и мог удалить информацию, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 3005 За плинтусом смотрели? У экс-члена совета доброчестности Маслова проходит обыск в связи с тем, что якобы он заходил в аккаунт Антоненко в соцсети и мог удалить информацию, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 7547
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По ходу следствие скоро будет происходить по принципу считалки-буду резать ,буду бить, с кем остануся дружить!
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Это еще раз подтверждает,что нет никого преступления...Хоть бы ему башку кто снес, раз не увольняет не прежняя власть, не нынешняя.
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Ну раз Найем сказал "це неправда" то значит точно неправда.
Можно отменять суды, оставить только Найема, пусть определяет где правда а где неправда.
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Учитывая то, какая у нас в стране "доброчестность", очень даже верю. Нынче она состоит в сокрытии/помощи сокрытия преступления. Так что без "якобы", Цензор.
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ЛуТший, самьій ценньій для Зе министр продолжает репрессии против участников войньі с россией.
И охранять Портнова и рьіга Кожару.
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Знову печерський суд і знову кошмарять патріотів, захисників Держави. І хто кошмарить!? Уклоністи від служби в ЗСУ, ЗАХИСТУ ДЕРЖАВИ. А "УКЛОНЕННЯ" ВІД ЗАХИСТУ ДЕРЖАВИ ЦЕ Є ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ! ТАК ЧИ НІ!? ЗЕБІЛИ! ТА ВИ ВСІ ПОРУШНИКИ ЗАКОНУ ВАС ТІЛЬКИ ЗА ЦЕ СУДИТИ МОЖНА.
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Знову печерський суд і знову кошмарять патріотів, захисників Держави. І хто кошмарить!? Уклоністи від служби в ЗСУ, ЗАХИСТУ ДЕРЖАВИ. А "УКЛОНЕННЯ" ВІД ЗАХИСТУ ДЕРЖАВИ ЦЕ Є ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ! ТАК ЧИ НІ!? ЗЕБІЛИ! ТА ВИ ВСІ ПОРУШНИКИ ЗАКОНУ ВАС ТІЛЬКИ ЗА ЦЕ СУДИТИ МОЖНА.
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Найефективніший міністр за версією Зеленського в день свого перепризначення двіжуєВ ексчлена Ради доброчесності Маслова відбувається обшук у зв'язку з тим, що нібито він заходив в акаунт Антоненка в соцмережі і міг видалити інформацію, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 488
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маслов рьяно пытался отбелить обвиняемого в соцсетях.
а вот подчистил инфу, или нет - пусть следствие ищет.
если пароль ему сообщили - теоретически мог.
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Для ЗЕ страшнее зверя нет, чем Порошенко.
Замутит, гад,
Переворот,
Живьем поджарит
И сожрет.
От шоколадных вурдалаков
Одно спасение - Аваков!
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Беспредел зеленой власти сАБАКОВА...
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НАБУ відкрило справу проти Нефьодова
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Авакову потрібно зняти Рябошапку, тому що на сьогодні, як би це дивно не звучало, це єдина перешкода для передачі справи Шеремета до суду. А суд портнова свою справу зробить. Те ж саме стосується і підозр Пороху. Це все розуміють наші міжнародні партнери,і тому вписалися за нього
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Я так розумію, що тепер всі злочини в Україні розкриваються моніторингом соцмереж. Сидиш на роботі, дрочиш комп і гуляєш по соцмережах. І за це ще й гроші платять. А розшук, робота зі свідками, експертизи - то для аваковських вже не методи.
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