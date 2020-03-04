 Новосад отказалась работать под руководством нового премьера, вместо нее хотят назначить Гришину, - "слуга народа" Бужанский

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Бужанский поделился публикацией Максима Назарова.

"Анна Новосад отказалась работать под руководством нового премьера", - говорится в сообщении.

Сообщается, что вместо Новосад хотят назначить доктора юридических наук, профессора университета Шевченко - Юлию Гришину.

Отмечается, что поддерживают Гришину коллеги по фракции, а ее кандидатуру одобряет президент Владимир Зеленский.

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