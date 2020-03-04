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Все про:Кабмин (11696) назначение (1555) Минобразования (1185) Бужанский (23) Новосад (80)

 Новосад отказалась работать под руководством нового премьера, вместо нее хотят назначить Гришину, - "слуга народа" Бужанский

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский сообщил, что Минобразования вместо Анны Новосад может возглавить Юлия Гришина.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Бужанский поделился публикацией Максима Назарова.

"Анна Новосад отказалась работать под руководством нового премьера", - говорится в сообщении.

Сообщается, что вместо Новосад хотят назначить доктора юридических наук, профессора университета Шевченко - Юлию Гришину.

Отмечается, что поддерживают Гришину коллеги по фракции, а ее кандидатуру одобряет президент Владимир Зеленский.

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Новосад отказалась работать под руководством нового премьера, вместо нее хотят назначить Гришину, - слуга народа Бужанский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179270
 
 
 Топ комментарии
 
Ну если сам зелегский одобряет...то тады да....
Зеленский это голова...без мозгов правда...но голова...
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Не горюй. Когда зелёных будут пи... перевоспитывать про тебя могут уже забыть... Новосад отказалась работать под руководством нового премьера, вместо нее хотят назначить Гришину, - "слуга народа" Бужанский - Цензор.НЕТ 1620
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Не горюй. Когда зелёных будут пи... перевоспитывать про тебя могут уже забыть... Новосад отказалась работать под руководством нового премьера, вместо нее хотят назначить Гришину, - "слуга народа" Бужанский - Цензор.НЕТ 1620
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Не надо лить грязь на человека без всяких оснований. То что этот профессор университета не страшная уродина еще не о чем не говорит.
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Исхожу из доказанного факта, что хороший и порядочный человек не будет связываться с зелёной поганью...
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А на сегодня это уже, как аксиома и барометр--кто с евреями-зебилами, тот против Украины.
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Доказанного? Да еще и факта?
Вы вообще знаете значения слов "доказательство" и "факт"?
Или для дупоголовых соевых мартышек факт - это то, что написал какой-то соевый пропагандон?
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ну если со слов этого штыря в кабмине все ляди, а он даже не депутат села и вообще никто и зовут никак , то кто тогда он по его мерилу ?
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ваша тупа думка нікого, крім ботів, не цікавить - займайтеся своєю освітою
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То бишь тебя она заинтересовала...да?
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Ну если сам зелегский одобряет...то тады да....
Зеленский это голова...без мозгов правда...но голова...
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правильно , хватит издеваться над ребенком и работать на копеечной зарплате министерки , пойдет в школу ,возьмет еще полставки и кардинально поменяет свое материальное положение Новосад отказалась работать под руководством нового премьера, вместо нее хотят назначить Гришину, - "слуга народа" Бужанский - Цензор.НЕТ 5855
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єстєствєнно! Вся політика Зє!льоной плєсєні на восстановлєніє саюза есесер-2. Так шо уруская міністром образованія - в руслє палітікі партії вєрной завєтам ***** Кримльовського
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Вместо безграмотной Новосад профессора из Универа - это однозначно плюс.
Смущает то, что эти должности презентуют самые откровенные подонки из СН - Бужанский и Дубинский.
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а хіба не ви за подонків голосували ?
саме вони там командують, а не тупенька ширма.
КОГО ВИ ОБРАЛИ, питається...
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Я вам вже писав кілька раз, але, якщо до вас туго доходить - можу ще раз.
Я голосував: на президентський виборах - 1 тур - за Гриценка, 2й тур - викреслив обох,
на виборах до ВР: Голос.
Наявність у СН саме Дубинського з Бужанським унеможливлювала для мене навіть думку про те, що за них можна голосувати.
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Головне, що юридичних. От, блін, а яке відношення юристи до освіти мають? Ну то таке, то хіба для ЗЕбілів проблема?
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В них і міністр охорони здоров'я з юридичним дипломом... Ну і сам Бубочка ж Новосад відмовилася працювати під керівництвом нового прем'єра, замість неї хочуть призначити Гришину, - "слуга народу" Бужанський - Цензор.НЕТ 6581
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Ну, якщо бубочка юрист, то я іспанський льотчик, напевно... Знайомі зебіли ще недавно щось там про мало часу, вони стараються і всяку таку херню несли. Вчора і сьогодні просто винувато так оченята ховають, але ж тварюки, своєї вини ну зовсім не визнають. Ну не дійде до бидла ніяк.
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и не надейся, не дойдет. В Сев.Корее умирают с голода, но признать что они сами виноваты - нет. Вместо того чтобы на вилах вынести жырного, они его боготворят, а виноваты в голоде США.
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Есть подозрение что это Гришин...но не факт...может быть и сосед постарался...
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цікаво, що якби таке пролунало на адресу вашої доньки/матері/жінки, то у вас би конкретно пригоріло.
Сподівайтеся, що такого не станеться))
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В нас казна порожня, в травні МВФ має розглядати надання кредиту. Новому уряду не дадуть.
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41 год и она проХфесор в Шевченко Новосад отказалась работать под руководством нового премьера, вместо нее хотят назначить Гришину, - "слуга народа" Бужанский - Цензор.НЕТ 3022 .. с кем ж она трахалась?!..
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у вашій уяві профессор - це дідусь-ботан після 60 з книжкою і палицею..
Так-от: ваша уява дуже вузька
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она 1978 года.. посаду проЗфесора и доктора юр наук получила в 2014 году в 36 лет..
у меня прежний вопрос: кто её трахает?!
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И что такого в том, чтобы получить доктора юр. наук в 36? Моя хорошая подруга именно в 36 и получила докторскую степень - могла и раньше, если бы напряглась по-сильнее. За степень ни с кем не трахалась.
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я уже нашел кто её "папик"..
он имеет решающее влияние на федерацию ПрофСпилок Украины..
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эту тварь цитировать?
давайте лучше Суркова уж(того шо Дудаев(у него фамилия сменена))
а кто новый Премьерюга? может Иья Кива? Подойдет - хуже уже даже это чмо не наделает то)
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Напевне всі вже зрозуміли, що "рулять" Бужанскій, Дубінскій і Куніцкій (читай-Бєня). Тому мені не зрозумілий оптимізм. Утусова щодо призначення Тарана і Коростельова. Ці призначення - кістка патріотам. Камуфляж.
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"презентатори" тупинський та пужанський реально дратують.
Нам з вами відкрито показують, що в Україні кукловодять саме посіпаки каломойши
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І знову юрист... Скоро я вже буду кидатись на "професіоналів-технократів" з юридичною освітою...
От не достатньо було юриста-преЗЕдента, юриста-голову ОПи, юриста-прем'єра... Чим все скінчується - зара дуже добре видко... Знову юридичні граблі?
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Зеленский (язык не поворачивается называть его президентом) слетел с катушек окончательно... Желание переложить ответственность с себя на других заставляет принимать решения, каждое из которых хуже предыдущего... Налицо признаки "потерявшегося" человека, не понимающего что происходит и что делать. Даже попытки сохранить лицо выглядят все бледнее и бледнее.

PS
Можно вывезти клоуна из цирка, но никогда не вывезти цирк из клоуна...
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Бедная, бедная Новосад, ей так и не хватило денег на ребёнка. Интересно, а хватит ли зарплаты министра для Юлии Гришиной? Новосад відмовилася працювати під керівництвом нового прем'єра, замість неї хочуть призначити Гришину, - "слуга народу" Бужанський - Цензор.НЕТ 5179
Новосад відмовилася працювати під керівництвом нового прем'єра, замість неї хочуть призначити Гришину, - "слуга народу" Бужанський - Цензор.НЕТ 3849
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"служивый" хаос в Украине похлеще рашистского шатуна....а между тем снова убитый и раненые на фронте и тишина,,, шабаш милей всего...
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То все до фєні. Українців сьогодні хвилює лише одне питання: якщо Зєлю-геть, то кого натомість? Питання, чи треба Зєлю-геть, в українців не стоїть.
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Це не я сказав. Але на Юлю олігархи налили стільки бруду за 20 років, що люди, які думають телевізором, її не оберуть НІКОЛИ. Треба така кандидатура, за якою нема негативу. Як на мене. А Юля може бути прем'єром, бо довела, що вона найбільш ефективний прем'єр за часи Незалежності.
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Розцяцькована нікчемна шантрапа загнана в кут і гарячково метається в пошуках виходу і "цапів-відбувайлів".
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Слава боку, убирают эту дуру с ее идеями внедрения "гендерно-нейтрального образования".
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Невосполнимая потеря Украинского менеджмента. Сосать Гончаруку будет за наличку.
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У Гончарука денег скоро не будет. Придется ей с Яременко дружить.
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Який цікавий преферанс,
Ціну не знаю вісту,
Як штири штуки вчителям,
То скоко ж то міністру?!
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Обещания Новосад: Школа должна стать / будет/ перейдет /Необходимо изменить / планирует изменить /изменит . Откровения Новосад: Сексуальное образование в школе - это важно ./В Украине слишком много учителей /.Жалобы Новосад: "Я не видела у нас ни одного учебника без ляпов". На зарплату 36 тысяч я не смогу содержать ребенка. Результаты Новосад: Эксперимент с использованием электронных учебников завершился негативно./ Новосад заблокировала повышение зарплат учителям/ Минобразования установило минимальную цену на обучение/ Появилась квартира стоимостью 944 тыс. грн
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от перестановки любовниц образование не улучшиться
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Ну вот Украина и превратилась в Хазарию. А вы так боялись. Согласно кашерных правил кровь с народа нужно сливать медленно.
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Кабмин не выдержит двух праффесаров!
Хватит одного наркомана Мылофанова!
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Більшовики пересрались між собою. Спостерігаємо виставу далі.
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Зайшов на фісбук цієї прислужниці коломойши - жодного згадування за віїну, яку веде фєдєрастова імперія проти України... це головна відмінна риса більшості зелених акаунтів...
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Наукових робіт щось в інтернеті не найти (навіть назв). В Скопусах її немає. Біографія неповна. Поміняли шило на мило.
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