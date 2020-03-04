 Новосад отказалась работать под руководством нового премьера, вместо нее хотят назначить Гришину, - "слуга народа" Бужанский

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Бужанский поделился публикацией Максима Назарова.
"Анна Новосад отказалась работать под руководством нового премьера", - говорится в сообщении.
Сообщается, что вместо Новосад хотят назначить доктора юридических наук, профессора университета Шевченко - Юлию Гришину.
Отмечается, что поддерживают Гришину коллеги по фракции, а ее кандидатуру одобряет президент Владимир Зеленский.
Вы вообще знаете значения слов "доказательство" и "факт"?
Или для дупоголовых соевых мартышек факт - это то, что написал какой-то соевый пропагандон?
Зеленский это голова...без мозгов правда...но голова...
Смущает то, что эти должности презентуют самые откровенные подонки из СН - Бужанский и Дубинский.
саме вони там командують, а не тупенька ширма.
КОГО ВИ ОБРАЛИ, питається...
Я голосував: на президентський виборах - 1 тур - за Гриценка, 2й тур - викреслив обох,
на виборах до ВР: Голос.
Наявність у СН саме Дубинського з Бужанським унеможливлювала для мене навіть думку про те, що за них можна голосувати.
Сподівайтеся, що такого не станеться))
Так-от: ваша уява дуже вузька
у меня прежний вопрос: кто её трахает?!
он имеет решающее влияние на федерацию ПрофСпилок Украины..
давайте лучше Суркова уж(того шо Дудаев(у него фамилия сменена))
а кто новый Премьерюга? может Иья Кива? Подойдет - хуже уже даже это чмо не наделает то)
Нам з вами відкрито показують, що в Україні кукловодять саме посіпаки каломойши
От не достатньо було юриста-преЗЕдента, юриста-голову ОПи, юриста-прем'єра... Чим все скінчується - зара дуже добре видко... Знову юридичні граблі?
PS
Можно вывезти клоуна из цирка, но никогда не вывезти цирк из клоуна...
Ціну не знаю вісту,
Як штири штуки вчителям,
То скоко ж то міністру?!
Хватит одного наркомана Мылофанова!