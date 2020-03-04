 Рада сегодня на внеочередном заседании рассмотрит вопрос Кабмина и деятельность правоохранительных органов по борьбе с коррупцией

Об этом говорится в повестке дня, опубликованной на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ.

Затем нардепы планируют рассмотреть вопрос о деятельности Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Офиса Генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

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Затем нардепы планируют рассмотреть допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях и изменения в Закон Украины "О национальной безопасности Украины" относительно вступления в силу положений относительно Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, видов и отдельных родов войск.

Во втором чтении планируют рассмотреть законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции".

Помимо этого, будет рассматриваться ратификация договора между Украиной и Францией об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины.