 Рада сегодня на внеочередном заседании рассмотрит вопрос Кабмина и деятельность правоохранительных органов по борьбе с коррупцией

Об этом говорится в повестке дня, опубликованной на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ.
Затем нардепы планируют рассмотреть вопрос о деятельности Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Офиса Генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.
Затем нардепы планируют рассмотреть допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях и изменения в Закон Украины "О национальной безопасности Украины" относительно вступления в силу положений относительно Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, видов и отдельных родов войск.
Во втором чтении планируют рассмотреть законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции".
Помимо этого, будет рассматриваться ратификация договора между Украиной и Францией об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины.
Так как сам Зеленский лег под олигархов, не желает с ними воевать и проводить реформы, то ситуация для общества становиться тупиковой…
Я уже писал о том, что страдающий комплексами власти и нарциссизма, жутко боящийся конкуренции, Зеленский всегда будет протягивать на должность премьера слабых, послушных, без авторитета и политического веса клерков.
Об этом напоминает сегодня политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
- Зачем Зеленскому рейтинг, если он явно не собирается проводить никаких реформ - эксперт
До конца своей, надеюсь, короткой каденции Зеленский, как фокусник из шляпы, будет вытаскивать из небытия каких-то невзрачных политических кроликов, убеждая послушных слуг народа что очередной кролик - самый лучший вариант для страны.
Проблема, однако, в том, что подобные кролики:
1. Не способны проводить реформы, потому что не обладают харизмой, авторитетом и реальной властью. Поэтому экономика будет всегда падать.
2. На самом деле очень амбициозны, скрытны, терпеливы, в душе ненавидят своего фокусника и будут очень мстительны, когда хозяин потеряет к ним расположение.
Так как сам Зеленский лег под олигархов, не желает с ними воевать и проводить реформы, то ситуация для общества становиться тупиковой.
Точнее, с каждым политическим кризисом, причиной которых, всегда будет лично Зеленский, ситуация будут стремительно ухудшаться, вплоть до необходимости досрочного ухода самого «фокусника».
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Согласен с автором насчет «короткой каденции Зеленского». Думаю, что как глава ОП Богдан и премьер-министр Гончарук установили рекорды Украины по минимальной продолжительности пребывания на своих постах, так и сам Зеленский продемонстрирует такой же рекорд:
Муля Слобожанска
@MullyaMia
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повна дупа.
Прем"єр-міністр-людина Ахмєтки.
Аваков - найкращий міністр (НєЛох)
Міністр здоров"я-міністр КМ Азірова
Міністр фінансів-Уманець, який, як пишуть, наполегливо виступає збільшити ЄСВ до 40% Мініст Плачков -міністр КМ при януковичу.. це ваші "новиє, нєсістємниє ліца"?!
K0५EGAR
@Rage4oK
"Новые" лица "нового" КабМина. Единственный лучик позитива по фамилии Дубилет, который реально что-то делал во благо и тот сбежал. По-сути, страна принадлежит десятку мафиозных кланов, наделенных абсолютной властью. Либо брать в руки АК, либо бежать в ойропу вместе с сирийцами