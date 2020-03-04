 Самоизоляция из-за контакта с больным - нормальная европейская практика, - главный санврач Ляшко о ситуации с коронавирусом в Черновцах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

"Когда здоровые люди находятся на самоизоляции - это нормальная европейская практика", - комментируя протест в Черновцах, где местные жители потребовали изолировать жену заболевшего.

Ляшко отметил, что госпитализация "контактов" может парализовать систему охраны здоровья, поэтому медики рекомендуют таким людям самоизоляцию.

"Мы должны сохранить действующую систему охраны здоровья, а не парализовать ее сегодня госпитализацией всех контактов. Поскольку, несмотря на присутствие коронавирусной инфекции, у нас продолжают происходить инфаркты, инсульты, люди нуждаются в ургентной медицинской помощи. Все должны с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", - подчеркнул он.

По словам санврача, стигматизация человека по признаку наличия инфекционного заболевания или наличия контактов "неприемлема в 21 веке".

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Ляшко также уточнил, что самоизоляция в подобной ситуации позволяет выдать человеку больничный лист.

"На законодательном уровне урегулировано, что самоизоляция в рамках введения карантина санитарно-эпидемиологическими службами подпадает под выдачу больничных", - отметил он.

Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.

В Черновицкой облгосадминистрации сообщили, что мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. По данным эпидрасследования, во время путешествия и после возвращения домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. Симптомы - сухой кашель и лихорадка - у него появились 29 февраля. Госпитализировали его на машине экстренной медицинской помощи. На вызов медики ехали полностью защищенными.

Позже несколько десятков горожан собрались у дома заболевшего коронавирусом украинца и требовали, чтобы его жена, у которой нет симптомов заболевания, легла в больницу. В итоге женщину забрала скорая.

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