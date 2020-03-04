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 Самоизоляция из-за контакта с больным - нормальная европейская практика, - главный санврач Ляшко о ситуации с коронавирусом в Черновцах

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал с пониманием отнестись к самоизоляции людей, которые могли контактировать с инфицированным коронавирусом жителем Черновцов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

"Когда здоровые люди находятся на самоизоляции - это нормальная европейская практика", - комментируя протест в Черновцах, где местные жители потребовали изолировать жену заболевшего.

Ляшко отметил, что госпитализация "контактов" может парализовать систему охраны здоровья, поэтому медики рекомендуют таким людям самоизоляцию.

"Мы должны сохранить действующую систему охраны здоровья, а не парализовать ее сегодня госпитализацией всех контактов. Поскольку, несмотря на присутствие коронавирусной инфекции, у нас продолжают происходить инфаркты, инсульты, люди нуждаются в ургентной медицинской помощи. Все должны с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", - подчеркнул он.

По словам санврача, стигматизация человека по признаку наличия инфекционного заболевания или наличия контактов "неприемлема в 21 веке".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медицинские маски не защищают от коронавируса, - главный санврач Ляшко

Ляшко также уточнил, что самоизоляция в подобной ситуации позволяет выдать человеку больничный лист.

"На законодательном уровне урегулировано, что самоизоляция в рамках введения карантина санитарно-эпидемиологическими службами подпадает под выдачу больничных", - отметил он.

Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.

В Черновицкой облгосадминистрации сообщили, что мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. По данным эпидрасследования, во время путешествия и после возвращения домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. Симптомы - сухой кашель и лихорадка - у него появились 29 февраля. Госпитализировали его на машине экстренной медицинской помощи. На вызов медики ехали полностью защищенными.

Позже несколько десятков горожан собрались у дома заболевшего коронавирусом украинца и требовали, чтобы его жена, у которой нет симптомов заболевания, легла в больницу. В итоге женщину забрала скорая.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179268
 
 
 Топ комментарии
 
Самоизоляция в жилом доме под честное слово это идиотизм а не нормальная практика.
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Самоизоляция в жилом доме под честное слово это идиотизм а не нормальная практика.
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предложи другой выход.
Это сейчас один заболевший и одна контактная персона. Что делать когда их будет больше?
В Германии направили на домашний карантин 1600!! работников крупной фирмы, потому что
один сотрудник заболел коронавирусом. Во всех странах поступают именно таким образом, так как госпитализировать
всех контактных персон попросту не возможно.
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Особливо самоізоляція в санаторії в Нових Санжарах.
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о б*же Самоизоляция из-за контакта с больным - нормальная европейская практика, - главный санврач Ляшко о ситуации с коронавирусом в Черновцах - Цензор.НЕТ 7211
так у них же есть Аллах(но Яхве - круче!), пусть помолятся и все пройдет? ах да, они не дураки - поп.росят у Рашки медикаментов(идиоты) - и все усугубится(закономерно)
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Чем беднее страна- тем больше косит вирус
ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ
Меры нужны сразу жёсткие , а не болтовня
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Тот случай когда врач выглядит так, как будто сам нуждается в лечении.
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ненавижу перекривлянье слова, ну, профессии.
А поцчему вЫ спрашиваешь?(бросает воробьями в кошек и единорогов)
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приходилось... иногда беседуешь в таком учреждении и не знаешь, с врачом или пациентом...
это я для подтверждения тезиса, что врачи как правило выглядят больными
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А, ок, чет не сразу понял то)
не, но "психиатОр" - неправильно говорить. без "о" - экономия букв и проще.(разговаривает с Деадом Чморозом) Самоизоляция из-за контакта с больным - нормальная европейская практика, - главный санврач Ляшко о ситуации с коронавирусом в Черновцах - Цензор.НЕТ 9246
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да знаю, я как правильно. но "психиатОр" прикольнее. эрратив называется.
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Школы в Черновцах закрывайте, придурки зелёные
Так все страны делает в случае обнаружения вируса
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А как там Радуцкий( друг Зеленского )
ЕГО УЖЕ АРЕСТОВАЛИ ЗА ПРОДАЖУ ВСЕХ УКРАИНСКИХ МАСОК КИТАЙЦАМ ???
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Они и самолёт могли послать отвезти маски и попутно привезти украинцев в Санджары
ЦИНИЧНОСТИ израилевых сынов границ нет
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К большому сожалению, уровень взаимоуважения и ответственности у населения Украины желает лучшего. Это особенно видно на примере общественного транспорта. "Лезут" с соплями, кашлем, даже не прикрывая рот... На замечания, делают "выпученые" глаза и отвечают, - "А шо таке, мени на роботу треба!". Это в лучшем случае, а то и покруче. Увы, но жлобство и быдлота, пока еще процветает.
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