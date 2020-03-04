 Самоизоляция из-за контакта с больным - нормальная европейская практика, - главный санврач Ляшко о ситуации с коронавирусом в Черновцах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".
"Когда здоровые люди находятся на самоизоляции - это нормальная европейская практика", - комментируя протест в Черновцах, где местные жители потребовали изолировать жену заболевшего.
Ляшко отметил, что госпитализация "контактов" может парализовать систему охраны здоровья, поэтому медики рекомендуют таким людям самоизоляцию.
"Мы должны сохранить действующую систему охраны здоровья, а не парализовать ее сегодня госпитализацией всех контактов. Поскольку, несмотря на присутствие коронавирусной инфекции, у нас продолжают происходить инфаркты, инсульты, люди нуждаются в ургентной медицинской помощи. Все должны с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", - подчеркнул он.
По словам санврача, стигматизация человека по признаку наличия инфекционного заболевания или наличия контактов "неприемлема в 21 веке".
Ляшко также уточнил, что самоизоляция в подобной ситуации позволяет выдать человеку больничный лист.
"На законодательном уровне урегулировано, что самоизоляция в рамках введения карантина санитарно-эпидемиологическими службами подпадает под выдачу больничных", - отметил он.
Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.
В Черновицкой облгосадминистрации сообщили, что мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. По данным эпидрасследования, во время путешествия и после возвращения домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. Симптомы - сухой кашель и лихорадка - у него появились 29 февраля. Госпитализировали его на машине экстренной медицинской помощи. На вызов медики ехали полностью защищенными.
Позже несколько десятков горожан собрались у дома заболевшего коронавирусом украинца и требовали, чтобы его жена, у которой нет симптомов заболевания, легла в больницу. В итоге женщину забрала скорая.
Это сейчас один заболевший и одна контактная персона. Что делать когда их будет больше?
В Германии направили на домашний карантин 1600!! работников крупной фирмы, потому что
один сотрудник заболел коронавирусом. Во всех странах поступают именно таким образом, так как госпитализировать
всех контактных персон попросту не возможно.
так у них же есть Аллах(но Яхве - круче!), пусть помолятся и все пройдет? ах да, они не дураки - поп.росят у Рашки медикаментов(идиоты) - и все усугубится(закономерно)
ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ
Меры нужны сразу жёсткие , а не болтовня
А поцчему вЫ спрашиваешь?(бросает воробьями в кошек и единорогов)
это я для подтверждения тезиса, что врачи как правило выглядят больными
не, но "психиатОр" - неправильно говорить. без "о" - экономия букв и проще.(разговаривает с Деадом Чморозом)
Так все страны делает в случае обнаружения вируса
ЕГО УЖЕ АРЕСТОВАЛИ ЗА ПРОДАЖУ ВСЕХ УКРАИНСКИХ МАСОК КИТАЙЦАМ ???
https://youtu.be/889w7acAz2Y
ЦИНИЧНОСТИ израилевых сынов границ нет