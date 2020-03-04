 Гончарук подал в Раду заявление об отставке с поста премьер-министра. ДОКУМЕНТ

Его заявление показали сегодня на заседании комитета в Верховной Раде, пишет нардеп от СН Александр Качура, передает Цензор.НЕТ.

"Прошу принять мою отставку с должности премьер-министра Украины", - написал Гончарук.

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Заявление датировано 3 марта

"Сейчас на комитете по организации госвласти будем одобрять отправку в отставку Гончарука", - сообщил Качура.