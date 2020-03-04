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 Политика Украины
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 Гончарук подал в Раду заявление об отставке с поста премьер-министра. ДОКУМЕНТ

Глава правительства Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

Его заявление показали сегодня на заседании комитета в Верховной Раде, пишет нардеп от СН Александр Качура, передает Цензор.НЕТ.

"Прошу принять мою отставку с должности премьер-министра Украины", - написал Гончарук.

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Заявление датировано 3 марта

Гончарук подал в Раду заявление об отставке с поста премьер-министра 01

"Сейчас на комитете по организации госвласти будем одобрять отправку в отставку Гончарука", - сообщил Качура.

Источник: https://censor.net.ua/n3179265
 
   
 Топ комментарии
 
Просте питання до зеботів: Якщо Гончарук і низка міністрів виявилися неефективними, то НА ЯКИХ ПІДСТАВАХ ВОНИ ОТРИМАЛИ ВЕЛИЧЕЗНІ ПРЕМІЇ В КІНЦІ 2019?????
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Вони не тільки Гончарука, вони і всіх нас дожують, точніше, дожовують... Але що зробиш, втомлений нарід того захотів, аж 73%.
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Дожевали его сыны Израиля 😎😎😎
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Вони не тільки Гончарука, вони і всіх нас дожують, точніше, дожовують... Але що зробиш, втомлений нарід того захотів, аж 73%.
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Блін, ідіоте, питання не в Гончаруку, питання в тому, що жиди Україну дожовують, і все завдяки вам, зебілам. Завдяки зебілам клоуни стали при владі, завдяки зебілам маємо весь той цирк. Ну і завдяки зебілам Україну дожовують. Купка олігархів між собою порішали і маємо сьогоднішнє шоу, зебілам на радість. Придурки...
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Слово економіки тут лишнє. Та команда просто Україну поховає. Правда, на фото лише
ляльки, аватарки цієї команди, ляльководи за кадром залишились.
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И 4000 уе УЧИТЕЛЯМ ПРОЛЕТЕЛИ КАК ФАНЕРА НАД ПАРИЖЕМ 😎😎😎
Овцы, овцы, овцы своих мозгов не имеют
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Такі були наполеонівські плании. 40% росту ВВП. Кінець епохи бідності... А вийшло ще гірше ніж в Азярова.
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завтра он скажет, что он ничего не писал, что это Богдан пошутил
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кстати почему он не написал причину отставки? не хочет позориться?
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чувак, не уходи, у тебя ж еще долги за коммуналку в чернигове, теперь как ты спрячешься?
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А его берут на клёвую должность цельного директором самокатного завода.... Гончарук подав у Раду заяву про відставку з поста прем'єр-міністра - Цензор.НЕТ 8736
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Просте питання до зеботів: Якщо Гончарук і низка міністрів виявилися неефективними, то НА ЯКИХ ПІДСТАВАХ ВОНИ ОТРИМАЛИ ВЕЛИЧЕЗНІ ПРЕМІЇ В КІНЦІ 2019?????
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Справедливый вопрос... ответом будет: "а тебе шо жалко твои шо ли шо щитаеш чужые деьги"...
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Ну, всё правильно! Как и обещал Зеленский - весна придёт начнём сажать!
Своих в новые кресла.....
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Поматросили мальчика- самокатчика...и бросили....
И это было вполне предсказуемо...потому что он ноль...полный ноль...
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Да, он ноль. Но, ведь деньги из бюджета кто-то украл.
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А якою підставою мотивує "за власним бажанням"?
Тому що колеса в самокаті пробили? Гончарук подав у Раду заяву про відставку з поста прем'єр-міністра - Цензор.НЕТ 8563
Скільки ті зегамняні "екскрементатори" будуть знущатись над державою? Гончарук подав у Раду заяву про відставку з поста прем'єр-міністра - Цензор.НЕТ 2500
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А мы вже знаємо! 😜 Нам нова баба Ванга Дубінскій ще в, ора розповів. 😁 Цирк!
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Пацанчику на сходняку засіданні фракції пояснили "політику партії".
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Главное пацаны для себя успели премии вытащить за хорошую работу , лет на 10 вперед себе минималку урвали ,теперь можно на вольные хлеба
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Ну... хоть немного изучил законодательство и в ту структуру заяву подал А то в первый раз заблудился и к клоуну-маларосу попал.
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Опять какую то бестолочь нужно искать на пост премьера.
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ну на этот раз хоть объяснили, ударом самоката по фаберже, что заявленеия не президенту пишутся, отставка премьера, если я правильно помню влечет за собой отставку всего кабмина??? министра МВД поменяют **** наконец или снова мимо?
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Конечно поменяют, министр мвд станет премьером
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Історична заява. Хто його тепер куди візьме?
Буде безробітним.
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Від початку було ясно, що цей уряд не надовго.
У владу повертають регіаналів, прорашиздів та слуг олігархів.
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Долго же вумным дибилам доходило что этот Гончарук всего лишь массовка.
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Олігархічна контрреволюція на цьому остаточно відбулася
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даже заяву написать профаны по форме не могут
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Шило на мыло? Гончарук подав у Раду заяву про відставку з поста прем'єр-міністра - Цензор.НЕТ 4134 Думаю Гончарук с облегчением вздохнул," мавр сделал свое дело".
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что значит подал?
наворовал денег, ухайдокал экономику, а теперь не ясно когда она восстановится, на это может потребоваться 5-10 лет..
судить его надо за все эти преступления на пожизненный срок с конфискацией всего и вся
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и, ****, бесит - на работе имущество прое.ешь, выплачиваешь до конца жизни, а тут государство убивают своими кривыми руками - "прошу освободить от должности, всем спасибо, война окончена".
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"Гончарук подал в Раду заявление об отставке с поста премьер-министра." - вместо Гончарука нормального поставят, или заменят на такого же? - Мосийчук заявил, что Премьер Гончарук на работе склонял к интиму молодого парня.
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Нормальный человек работать в эту власть не пойдет! Он понимает, что просто не дадут работать , измажут в своем дерьме.Это все политическое отребье Украины, по большому , нужно просто уничтожить. Но некому, еще не выросли государственные люди в Украине. Это не делается за год-два, нужно время, если конечно его дадут.
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Еще бы дубовый гавнокомандующий ушел в отставку.
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Мавр зробив свою справу, мавр може йти.
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А що таке?! Воровські "еліти" не побачили перспектив у молодого ліца. "Много тупіт" так сказав каломойський.
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