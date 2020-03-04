 Гончарук подал в Раду заявление об отставке с поста премьер-министра. ДОКУМЕНТ

Его заявление показали сегодня на заседании комитета в Верховной Раде, пишет нардеп от СН Александр Качура, передает Цензор.НЕТ.
"Прошу принять мою отставку с должности премьер-министра Украины", - написал Гончарук.
Заявление датировано 3 марта
"Сейчас на комитете по организации госвласти будем одобрять отправку в отставку Гончарука", - сообщил Качура.
ляльки, аватарки цієї команди, ляльководи за кадром залишились.
Овцы, овцы, овцы своих мозгов не имеют
https://youtu.be/fBEj3R7Oyxs
Своих в новые кресла.....
И это было вполне предсказуемо...потому что он ноль...полный ноль...
Тому що колеса в самокаті пробили?
Скільки ті зегамняні "екскрементатори" будуть знущатись над державою?
сходнякузасіданні фракції пояснили "політику партії".
Буде безробітним.
У владу повертають регіаналів, прорашиздів та слуг олігархів.
наворовал денег, ухайдокал экономику, а теперь не ясно когда она восстановится, на это может потребоваться 5-10 лет..
судить его надо за все эти преступления на пожизненный срок с конфискацией всего и вся