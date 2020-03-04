 Мы должны понимать, что рано или поздно, но коронавирус может распространиться по Украине, - главный санврач Ляшко

"Мы должны понимать, что рано или поздно, но коронавирусная инфекция может распространиться и на территории нашей страны", – заявил Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

"Сегодня у нас один случай. Возможно, будет и распространение болезни на территории. Мы видим пример Италии, Германии", – уточнил он.

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Ляшко сообщил, что по состоянию на вечер 3 марта не выявлено симптомов развития COVID-2019 у тех, кто контактировал с инфицированным коронавирусом жителем Черновцов. Однако на вопрос, сколько еще носителей коронавируса в Украине могут оставаться не выявленными, он ответил: "Сложно сказать".

По его словам, сейчас специалисты из здравоохранения, медики и ученые разрабатывают эпидемиологический прогноз для Украины.

"Поскольку коронавирус – новая и малоизученная инфекция, мы привлекли Академию медицинских наук, чтобы они помогли нам разработать оптимистичный и негативный сценарий", – отметил санврач.

Как сообщалось, в Черновцах 3 марта был официально зарегистрирован первый в Украине случай заражения новым типом коронавируса, который уже распространился на более чем 70 стран мира. Мужчину поместили в изолированное помещение в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы. Он находится под постоянным наблюдением медиков. Сейчас врачи сообщают, что воспаление легких у пациента нет.