 Мы должны понимать, что рано или поздно, но коронавирус может распространиться по Украине, - главный санврач Ляшко

"Мы должны понимать, что рано или поздно, но коронавирусная инфекция может распространиться и на территории нашей страны", – заявил Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".
"Сегодня у нас один случай. Возможно, будет и распространение болезни на территории. Мы видим пример Италии, Германии", – уточнил он.
Ляшко сообщил, что по состоянию на вечер 3 марта не выявлено симптомов развития COVID-2019 у тех, кто контактировал с инфицированным коронавирусом жителем Черновцов. Однако на вопрос, сколько еще носителей коронавируса в Украине могут оставаться не выявленными, он ответил: "Сложно сказать".
По его словам, сейчас специалисты из здравоохранения, медики и ученые разрабатывают эпидемиологический прогноз для Украины.
"Поскольку коронавирус – новая и малоизученная инфекция, мы привлекли Академию медицинских наук, чтобы они помогли нам разработать оптимистичный и негативный сценарий", – отметил санврач.
Как сообщалось, в Черновцах 3 марта был официально зарегистрирован первый в Украине случай заражения новым типом коронавируса, который уже распространился на более чем 70 стран мира. Мужчину поместили в изолированное помещение в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы. Он находится под постоянным наблюдением медиков. Сейчас врачи сообщают, что воспаление легких у пациента нет.
но теперь будет еще и короновирус.
ГДЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СТОЙКИ В МАГАЗИНАХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ СО СРЕДСТВОМ ДЛЯ РУК? В Словакии везде поставили и в школах тоже
Допустили к власти клоунов- мастеров разговорного жанра, а делать они ничего не умеют и у ЕС не учатся
Спасибо зебилам 😎
КОРОЧЕ ПОПАНДОПУЛЫ В РАДЕ 😀😀😀
Я сравниваю со словацкими политиками - словацкие выдрессированы австрийской империей генетически - выглядят безупречно
власти к распространению коронавируса по Украине готовы
УЧИТЕСЬ ,ЗЕБИЛЫ
Дайте списки фио тех, кто подвергает опасности общество и не отменяет мероприятия
ВЕРХОВНУЮ РАДУ по домам - тоже разносчики инфекций . И ни один депутат не в маске
Кого ми собі обрали у владу, українці?
Інша справа, що сьогодні люди обрали не Зєлю, а абинеПєцю. І це не є закінчений процес. Сьогодні треба без метушні напрацювати нормальну заміну тимчасовому "ліквідатору" Вовіку. Звісно не Пєцю, бо за Пєцю агітують тільки його платні тролі, типу Вас. А зміниться коньюктура, то ЖОДНОГО порохобота в мережах не знайдете. Сьогодні Зєлі нема чим платити монобільшісті за Лютий. І він втрачає підтримку Ради. Де будете Ви, якщо вам платити не будуть?
Не в этом году, так в следующем.
Прекращаем пить, начинаем заниматься физкультурой, ограничиваем автомобильные выбросы до уровня ПДК.
И чихали мы на короновирус! Пусть он думает, как от нас защититься.
Ибо этого идиота могут посадить потом. Либо сделают как древляне с князьком Игорьком.
Чем слабее технологически страна, тем больше процент смертности
В Южной Корее насчитывалось 5,186 тыс. больных, скончался 31 человек, в Иране - 2,336 тыс., скончались 77, в Италии - 2,036 тыс., скончались 52.Источник: https://censor.net.ua/n3179252
Вчера он пришел в магазин скупляться и чихнул, так половина этажа супермаркета вместе с продавцами в буквальном смысле все побросали и бегом бежать подальше от него ********* с вытаращеными бельками от испуга.
Так будут бороться с ним в Украине?
Что-то я сомневаюсь.