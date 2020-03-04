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 Политика Украины
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Все про:ВР (24467) увольнение (1837) Рябошапка Руслан (307) Скичко (5)

 Вопрос увольнения Рябошапки сегодня Рада рассматривать не будет, - "слуга народа" Скичко

Сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады вопрос увольнения генерального прокурора Руслана Рябошапки рассматривать не будут.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Скичко.

"Вопрос генпрокурора завтра (4 марта. - Ред.) рассматриваться не будет", - отметил Скичко.

Однако, по его словам, все будет зависеть от отчета по результатам проделанной за 6 месяцев работы. А именно от того, на каком этапе важные дела, за которые отвечает Офис генпрокурора.

"Мы заслушаем отчет, затем состоится обсуждение, а тогда будем принимать решение", – добавил нардеп.

Скичко также прокомментировал работу МВД. По его словам, ведомство в течение 6 месяцев работало лучше, чем другие министерства. Однако есть в чем совершенствоваться.

Напомним, ранее ряд народных депутатов инициировал выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отец Гандзюк призвал Зеленского не увольнять Рябошапку

Источник: https://censor.net.ua/n3179262
 
 
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А шо Рябашапка працює?Де результати цієї праці?Заробляє на будинок у Лондоні,як папєрєднік Юга Луцик?
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Вопрос увольнения Рябошапки сегодня Рада рассматривать не будет/Конечно, не будет.Это не прокурор-самоучка Луценко. Это выпускник университета Соломона.Где математику учили по Рабиновичу : Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо? А Рябошапка отличник в математике Рабиновича .
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Предельно ясно. Страна с этим руководством будущего уже не имеет. Аминь. Жаль уплаченных налогов.
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Перевый был Богдан. Теперь Гончарук. Следуюший Сытник или Рябошапка. Фсё. Мафия бессмертна
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Единственное кадровое решение, которое реально имеет смысл - это замена неприкрытого порохососа рябошапки, разваливающего все дела против свинорошена, на вменяемого человека, понимающего, чего хочет 70 процентов украинцев, проголосовавших против вора и мародера
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