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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11696) назначение (1555) отставка (2533) Минэкономразвития (528) Бутусов Юрий (2038) Милованов Тимофей (172)

 Милованов может подать в отставку после разделения Минэкономики, - источники

После разделения Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на две структуры и назначения действующего министра Тимофея Милованова во вновь созданное министерство аграрной промышленности, министр может подать в отставку.

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По данным источников Цензор.НЕТ, после разделения министерства экономики на две структуры и назначения действующего министра Тимофея Милованова во вновь созданное министерство аграрной промышленности, министр может подать в отставку.

"Среди причин возможной отставки источники называют не согласие с разделением правительства на олигархические квоты, и последствия этих действий: отсутствие прогнозируемости в министерстве финансов, осложнение отношений с МВФ, срыв графика внедрения рынка земли в результате смены работы правительства, угроза новых непредсказуемых кадровых решений", - написал Бутусов.

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28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.

29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.

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Вечером 3 марта на совещании фракции "Слуга народа", в присутствии президента Зеленского, спикер ВР Разумков заявил, что в секретариате Рады есть заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, которое фракция "СН" намерена удовлетворить.

Тогда же стало известно, что президент Зеленский рекомендует назначить премьер-министром Дениса Шмыгаля.

Позже стали известны и фамилии новых министров.

Милованов может подать в отставку после разделения Минэкономики, - источники 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179260
 
 
 Топ комментарии
 
Вдурку цього шизіка. І чим скоріше, тим краще для України.
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Гнать всех! Наобещали много, а ничего не выполни ли!
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Премьера и весь кабинет министров в отставку.
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Вдурку цього шизіка. І чим скоріше, тим краще для України.
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А Бутусов, бачу, кругом в темі. Раніше такі інсайди видавала С.Кошкіна в своєму блозі, але тепер, мабуть, дивиться за дитиною і їй на цю політику наплювати.
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Не смеши.
Открой Ленту и почитай, что будет на 6 часов раньше Цензора.
Пысы - а Дубилет тоже на выход!
Арифмометр смартфонный.
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отказаться от куска в деребане земли ? пропустив свой кусок пирога ? Он похож на блаженного ?
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Гнать всех! Наобещали много, а ничего не выполни ли!
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Мы щас все здесь собравшиеся сидим и громко плачим, шо очередной из сказки-сериала про голобородько отходит от корыта. Будем надеяться, шо он успел себе за пол года хапануть корма из корыта на всю свою оставшуюся жизнь Милованов може подати у відставку після поділу Мінекономіки, - джерела - Цензор.НЕТ 1883
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Объеденили чтобы разделить. О чём или про что думали, когда объединяли? А если думали - то чем?
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Премьера и весь кабинет министров в отставку.
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Новые министры пусть предоставят справки, что они здоровы, а то наворотят и назад в психушку.

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скорей бы, смотреть тошно на этого дебила
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"Милованов может подать в отставку после разделения Минэкономики" - всего одним дебилом будет меньше во власти. - Милованов: «Я не скрываю, что я дебил»
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Милованова надо гнать ссаными тряпками, а не ждать пока он соизволит. Оно ж упоротое.
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Милованову без нормально минфина в кабмине делать нечего... Да и снормальным инфином

Зеленский, как всегда, все перепутал...
Единственно е министерство, которое хоть как-то пыталось выровнять экономику - минфин - обвинили во всех смертных грехах, а МВС, которое зашкварилось больше всех - оказалось самым ******************...

Такое впечатление, что Зеленский вверх ногами живет...
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