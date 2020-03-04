 Назначение Коростелева - последний шанс для возрождения оборонной промышленности. В Минобороны все зависит от того, сумеет ли Таран собрать дееспособный коллектив, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Назначения "не новых лиц" в оборонном секторе. Вот это неожиданность: самый эффективный и самый компетентный руководитель, глава единственной в Украине компании-производителя современных вооружений "КБ "Луч" Олег Коростелев представлен к новой должности вице-премьер-министра по вопросам оборонной промышленности. Если депутаты проголосуют - это будет очень обнадеживающее событие для нашего государства. Коростелев с нуля создал целую отрасль управляемого оружия, которой в Украине не было во времена СССР, с нуля освоил производство различных видов управляемых противотанковых ракет "Стугна" и "Корсар", 300 мм корректируемых реактивных снарядов дальнего действия "Вільха", противокорабельной крылатой ракеты "Нептун". Это не просто инженер, это объективно уникальный производственный менеджер и талант мирового класса. Ему 71 год, но это энергичный, жесткий, дееспособный и высокоорганизованный руководитель. И если где-то будут проблемы - он не будет молчать, а будет отстаивать свою позицию. Назначение Коростелева - это последний шанс для возрождения оборонной промышленности и сохранения инженерных компетенций в Украине, ему по плечу реализовать системные реформы совместно с СНБО, ОП, "Укроборонпромом", которые предполагает указ президента №59", - заявил журналист.
"О кандидатуре нового министра обороны Андрея Тарана я уже писал. Тарану 65 лет, у него есть масштаб мышления, многие годы учебы и службы в США, но как он проявит себя в этой должности? Задача очень сложная. Из разведки в министерство, где нужны структурные реформы, которые существуют только на словах. Украине не нужен министр-миротворец - Украине нужен министр обороны от агрессии РФ. А дипломаты пусть делают свою работу. В Минобороны все зависит от того, сумеет ли Таран собрать дееспособный коллектив, сумеет ли разработать стратегию и наметить пути лечения многих текущих болезней. Мы поймем все очень быстро, человек на такой должности с первого дня показывает в каком формате будет работать. Армия не будет ждать долгой раскачки - доверие к Верховному главнокомандующему у военных просто мизерное, чтобы руководство начали уважать в армии надо быстро действовать. Иначе надежды на перемены от нового министра быстро исчезнут, и армия как и сегодня будет вести войну за Украину опираясь только на моральную поддержку активной части общества, а не власти", - отметил он.
"Очень надеюсь, что назначения Коростелева и Тарана приведет к пересмотру заложенных в Гособоронзаказ ошибочных решений - например, "бронеавтобусов". С политической точки зрения, проблемы в оборонной промышленности и в Министерстве обороны абсолютно идентичны. Институционально это очень слабые организации, без доктрины действий, без стратегии, без долгосрочных программ, без мотивации. И потому отток профессиональных кадров, недофинансирование и не укомплектованность на всех уровнях. Чтобы доказать свою состоятельность на политических должностях, Коростелев и Таран должны мобилизовать прежде всего экспертов для разработки плана действий, чтобы вовлечь в процесс реформ гражданское общество, армию, промышленность. Попытки составлять презентации в кабинете обречены на провал. Что ж, подождем голосования Верховной Рады, и посмотрим, с чего начнут новые руководители", - резюмировал Бутусов.
Катапультою відправити нахер на ОРДЛО .
Може хоч одного касапа тушею приб'є
В июле 2015-го об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины.
В заявлении было сказано: "Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по статье 111 УК Украины (Государственная измена)".
В итоге, генералу помогли избежать уголовной ответственности и дослужить в качестве заместителя командующего Сухопутных Войск.
При этом офицеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в котором длительное время служил генерал Таран, охарактеризовали его исключительно негативно.
Ранее она "помогла" супругу занять пост и.о. начальника Департамента стратегической разведки Минобороны.
Противоречие с идеологией правителей Украины: Рабинович предложил отправить делегацию на парад 9 мая в Москву/Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский. /Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы (!) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский/ Путин умный человек. можно договориться, - Шефир
..... офіцери Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у якому тривалий час служив генерал Таран, охарактеризували його виключно негативно.
Ті з них, хто був причетний до подій 2015-го року, заявили, що внаслідок дій Тарана була зруйнована агентурна мережа української військової розвідки на окупованих територіях Донбасу і багато патріотів потрапили в руки російських спецслужб.
Крім того, з'ясувалося, що Таран отримав звання генерал-лейтенанта вельми підозрілим шляхом. За словами джерел, після цих махінацій, у 2016 році, він був звільнений у запас із досягненням граничного віку генеральської служби.
Врешті-решт, фіктивне перебування на високій посаді дозволило Тарану довічно отримати високу пенсію, титул екс-першого заступника командувача Сухопутних військ і, відповідне цій посаді, звання генерал-лейтенанта.
Як стало відомо від джерел, просуває призначення Тарана на цю посаду бухгалтерка «Кварталу 95» Олена Корж. Судячи з усього, вона знайома з ним через свого чоловіка - Олексія Пашкова.
Раніше Корж «допомогла» Пашкову зайняти посаду в.о. начальника Департаменту стратегічної розвідки Міноборони.
«Ми знаємо, що у важкі часи цинізм - це ще один спосіб здатися, і в армії ми розглядаємо цинізм чи капітуляцію як одну з форм боягузтва». Генерал Джеймс Меттіс, («Скажений пес»). Думай-Те.
слишком неудобный кацапам
дед принципиальный и его не убедить полумерами..
ЭРДОГАН РВЁТ СКРЕПЫ - свежая инфа
https://youtu.be/Antk8CG29ic
Почитайте коменти, ржака, лаптєстанци грозно воюють в ютубе))
Значить, вони і є проросійське лобі за логікою Миколи.
Змінити ситуацію можна на призначеннями Коростильових, Рябошаків, Луценків, Міловановох і Порошенків з Зеленськими а зміною системи господарювання. А робити ці зніми влада не наважується - боїться що все взагалі посипиться (і цілком виправдано боїться). А найгірше що цих змін боїться і суспільство. Суспільство (наше по суті докорінно соціалістичне суспільство) радше налаштоване бризгати слюною в соцмережах в чергового президента/прем'єра і очікувати від новопризначеного підвищення пенсій, дотацій, безкоштовних медицин і іншого роду манн небесних.
Если не справится всем писец?
Чому така думка? А тому, що особисто я не вірю у патріотизм зе-земанди. Зграя українофобів та латентних зрадників не може свідомо піти на підвищення обороноздатності країни.
Жаль, что автор приложил и свои "5 копеек" в эту клоунаду.
Давно не было так стыдно за президента...
назначение паркетного генерала-пенсионера только усугубит очковстирательство и заставит траву красить. таран кореш хомчака, хомчак кореш бутусова.. о чем тут говорить еще.
люди пришли выпилить все что еще только можно