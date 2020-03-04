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 Политика Украины
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Все про:военно-промышленный комплекс (92) Кабмин (11696) Минобороны (6341) оборона (1151) Бутусов Юрий (2038) Таран Андрей (1) Коростелев Олег (1)

 Назначение Коростелева - последний шанс для возрождения оборонной промышленности. В Минобороны все зависит от того, сумеет ли Таран собрать дееспособный коллектив, - Бутусов

Чтобы доказать свою состоятельность на политических должностях, Коростелев и Таран должны мобилизовать прежде всего экспертов для разработки плана действий, чтобы вовлечь в процесс реформ гражданское общество, армию, промышленность.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Назначения "не новых лиц" в оборонном секторе. Вот это неожиданность: самый эффективный и самый компетентный руководитель, глава единственной в Украине компании-производителя современных вооружений "КБ "Луч" Олег Коростелев представлен к новой должности вице-премьер-министра по вопросам оборонной промышленности. Если депутаты проголосуют - это будет очень обнадеживающее событие для нашего государства. Коростелев с нуля создал целую отрасль управляемого оружия, которой в Украине не было во времена СССР, с нуля освоил производство различных видов управляемых противотанковых ракет "Стугна" и "Корсар", 300 мм корректируемых реактивных снарядов дальнего действия "Вільха", противокорабельной крылатой ракеты "Нептун". Это не просто инженер, это объективно уникальный производственный менеджер и талант мирового класса. Ему 71 год, но это энергичный, жесткий, дееспособный и высокоорганизованный руководитель. И если где-то будут проблемы - он не будет молчать, а будет отстаивать свою позицию. Назначение Коростелева - это последний шанс для возрождения оборонной промышленности и сохранения инженерных компетенций в Украине, ему по плечу реализовать системные реформы совместно с СНБО, ОП, "Укроборонпромом", которые предполагает указ президента №59", - заявил журналист.

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Назначение Коростелева - последний шанс для возрождения оборонной промышленности. В Минобороны все зависит от того, сумеет ли Таран собрать дееспособный коллектив, - Бутусов 01

"О кандидатуре нового министра обороны Андрея Тарана я уже писал. Тарану 65 лет, у него есть масштаб мышления, многие годы учебы и службы в США, но как он проявит себя в этой должности? Задача очень сложная. Из разведки в министерство, где нужны структурные реформы, которые существуют только на словах. Украине не нужен министр-миротворец - Украине нужен министр обороны от агрессии РФ. А дипломаты пусть делают свою работу. В Минобороны все зависит от того, сумеет ли Таран собрать дееспособный коллектив, сумеет ли разработать стратегию и наметить пути лечения многих текущих болезней. Мы поймем все очень быстро, человек на такой должности с первого дня показывает в каком формате будет работать. Армия не будет ждать долгой раскачки - доверие к Верховному главнокомандующему у военных просто мизерное, чтобы руководство начали уважать в армии надо быстро действовать. Иначе надежды на перемены от нового министра быстро исчезнут, и армия как и сегодня будет вести войну за Украину опираясь только на моральную поддержку активной части общества, а не власти", - отметил он.

Назначение Коростелева - последний шанс для возрождения оборонной промышленности. В Минобороны все зависит от того, сумеет ли Таран собрать дееспособный коллектив, - Бутусов 02

"Очень надеюсь, что назначения Коростелева и Тарана приведет к пересмотру заложенных в Гособоронзаказ ошибочных решений - например, "бронеавтобусов". С политической точки зрения, проблемы в оборонной промышленности и в Министерстве обороны абсолютно идентичны. Институционально это очень слабые организации, без доктрины действий, без стратегии, без долгосрочных программ, без мотивации. И потому отток профессиональных кадров, недофинансирование и не укомплектованность на всех уровнях. Чтобы доказать свою состоятельность на политических должностях, Коростелев и Таран должны мобилизовать прежде всего экспертов для разработки плана действий, чтобы вовлечь в процесс реформ гражданское общество, армию, промышленность. Попытки составлять презентации в кабинете обречены на провал. Что ж, подождем голосования Верховной Рады, и посмотрим, с чего начнут новые руководители", - резюмировал Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/n3179259
 
   
 Топ комментарии
 
В первую очередь армии нужен верховный главнокомандующий
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Якщо Сивохо залишається в РНБО, то все решта - просто імітація. Це коли на напівзруйнований будинок від проїжджої частини навішується банер з гарно розмальовпними вікнами і дверима. Ще один показник - Єрмак на посаді главы ОП. Пора зрозуміти, що рішення прийматимвть не Таран, не Коростельов і навіть не Зєлєнскій зі Гмигалем, а Єрмак і тепер вже Ахметов. Тому для мене показником змін у ватній свідомості Зєлєнского буде не призначення Коростельова і Тарана, а звільнення Єрмака і Сивохи.
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Схоже на те що ЗЕвлада це влада гандонів і гігієнічних прокладок. Всі якісь одноразові. Богдан он який впливовий був, в КС ногами двері відчиняв і то навіть зиму не відпрацював. Нє та вода, нє тє матроси ! Ех... ну його на ....
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Поки розроблять концепцію, стратегію, план дій і т. д. влада зміниться і почнеться знову розробка концепції....
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Стратегія - немає ( "у мене стратегічно мислити немає часу"(Зєлєнскій)), концепція - "русскій мір" хозляцького розливу, план дій хапок, ще хапок, веееличезний хапок - евакуація.
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Якщо Сивохо залишається в РНБО, то все решта - просто імітація. Це коли на напівзруйнований будинок від проїжджої частини навішується банер з гарно розмальовпними вікнами і дверима. Ще один показник - Єрмак на посаді главы ОП. Пора зрозуміти, що рішення прийматимвть не Таран, не Коростельов і навіть не Зєлєнскій зі Гмигалем, а Єрмак і тепер вже Ахметов. Тому для мене показником змін у ватній свідомості Зєлєнского буде не призначення Коростельова і Тарана, а звільнення Єрмака і Сивохи.
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Другими словами дееспособный коллектив будет собирать подольььььше ! все заточено на замедление итд !
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Голомне щоб Сивоху задіяли по повній програмі.
Катапультою відправити нахер на ОРДЛО Призначення Коростельова - останній шанс для відродження оборонної промисловості. У Міноборони все залежить від того, чи зуміє Таран зібрати дієздатний колектив, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9485.
Може хоч одного касапа тушею приб'є Призначення Коростельова - останній шанс для відродження оборонної промисловості. У Міноборони все залежить від того, чи зуміє Таран зібрати дієздатний колектив, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6863
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В первую очередь армии нужен верховный главнокомандующий
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то есть зелю даже вы в этой ипостаси не видите?
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это будет не реванш...просто все станет с головы на ноги.а не так как сичас
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Тебя заклинило на пэте? Для тебя зеля-вариант, который называется "Хоч гірше, та інше"!
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Реванш олигархов год назад произошел. Поздно всрался.
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а кто?эрдоган не пойдет...трамп-такой же как и зеля
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Це потрібно було зробити ще в 2010 році, але бидло верещало юлькавароффка вкрала всьо і обрало двічі не судимого зека.
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"Не один Джавелин не должен покинуть ангар." Ю. Тимошенко.
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Почти во всех всех государствах мира главы государств-верховные главнокомандующие профаны в военном деле,за них профессионально военным делом занимаются главнокомандующие,начальники Генеральных штабов.В Украине эти две должности занимает один человек-нач. генштаба-Главком.Было когда-то принято решение разделить эти должности между двумя людьми,то есть появится Главнокомандующий -военный профессионал,который,по идее,как раз и должен квалифицированно заниматься военными делами,а Зеленский пусть ему помогает.Таков оптимальный вариант.Зачем требовать невозможного как от Зеленского,так и от другого,на замену Зеленскому президента?
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Таран известен тем, что в 2015-м году его уволили с должности Главы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе в связи с подозрением в государственной измене.
В июле 2015-го об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины.
В заявлении было сказано: "Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по статье 111 УК Украины (Государственная измена)".
В итоге, генералу помогли избежать уголовной ответственности и дослужить в качестве заместителя командующего Сухопутных Войск.
При этом офицеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в котором длительное время служил генерал Таран, охарактеризовали его исключительно негативно.
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Как стало известно от источников, продвигает назначение Тарана на эту должность бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж. По всей видимости, она знакома с ним через своего мужа - Алексея Пашкова.
Ранее она "помогла" супругу занять пост и.о. начальника Департамента стратегической разведки Минобороны.
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А чего же тогда Бутусов про такую "зраду лютую" не пишет ?
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Схоже на те що ЗЕвлада це влада гандонів і гігієнічних прокладок. Всі якісь одноразові. Богдан он який впливовий був, в КС ногами двері відчиняв і то навіть зиму не відпрацював. Нє та вода, нє тє матроси ! Ех... ну його на ....
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При такому членомкомандуючому толку не буде. Армія не довіряє саме йому. Нехай повертається в свій квартал-95, там йому місце.
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Украине не нужен министр-миротворец - Украине нужен министр обороны от агрессии /
Противоречие с идеологией правителей Украины: Рабинович предложил отправить делегацию на парад 9 мая в Москву/Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский. /Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы (!) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский/ Путин умный человек. можно договориться, - Шефир
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если Коростылев вице-премьер ОПК - то это огромный плюс..
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Ніякі навіть найкращі призначення не допоможуть владі, яка себе повністю зкомпроментувала.
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Коростелев пусть занимается ракетами, потому что другого такого нет. Не надо отвлекать такого человека на менеджерскую, чиновничью работу.
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Циттата - многие годы учебы и службы в США а нужен ли во главе оборонного ведомства ставленник США... разве мало достойных генералов которые патриоты и не будут служить интересам США а будут служить РОДИНЕ??? кроме того Таран генерал дипломат а на военном поприще у него нет никаких успехов как нет и успехов в администрировании армии да и вот информация из СМИ
..... офіцери Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у якому тривалий час служив генерал Таран, охарактеризували його виключно негативно.
Ті з них, хто був причетний до подій 2015-го року, заявили, що внаслідок дій Тарана була зруйнована агентурна мережа української військової розвідки на окупованих територіях Донбасу і багато патріотів потрапили в руки російських спецслужб.
Крім того, з'ясувалося, що Таран отримав звання генерал-лейтенанта вельми підозрілим шляхом. За словами джерел, після цих махінацій, у 2016 році, він був звільнений у запас із досягненням граничного віку генеральської служби.
Врешті-решт, фіктивне перебування на високій посаді дозволило Тарану довічно отримати високу пенсію, титул екс-першого заступника командувача Сухопутних військ і, відповідне цій посаді, звання генерал-лейтенанта.
Як стало відомо від джерел, просуває призначення Тарана на цю посаду бухгалтерка «Кварталу 95» Олена Корж. Судячи з усього, вона знайома з ним через свого чоловіка - Олексія Пашкова.
Раніше Корж «допомогла» Пашкову зайняти посаду в.о. начальника Департаменту стратегічної розвідки Міноборони.
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ставленник сша не нужен...нужен американец.

«Ми знаємо, що у важкі часи цинізм - це ще один спосіб здатися, і в армії ми розглядаємо цинізм чи капітуляцію як одну з форм боягузтва». Генерал Джеймс Меттіс, («Скажений пес»). Думай-Те.

Призначення Коростельова - останній шанс для відродження оборонної промисловості. У Міноборони все залежить від того, чи зуміє Таран зібрати дієздатний колектив, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4769
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коростылева не поставят...
слишком неудобный кацапам
дед принципиальный и его не убедить полумерами..
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Как раз про оборону
ЭРДОГАН РВЁТ СКРЕПЫ - свежая инфа

https://youtu.be/Antk8CG29ic
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******* лякають османів своїми вундервафлями. https://www.youtube.com/watch?v=yEUuqJ-JbBY
Почитайте коменти, ржака, лаптєстанци грозно воюють в ютубе))
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Якщо Коростелев та Таран дійсно такі, як описує їх Бутусов, то точно не виберуть. Проросійське лобі в Раді їх завлить. Для Росії на таких посадах потрібні люди типу Порошенка:брехуни, циніки та бариги.
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Монобільшість преЗедента їх не призначить?
Значить, вони і є проросійське лобі за логікою Миколи.
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Шановний п.Бутусов ! "Назначение Коростелева" чи "неНазначение Коростелева" ніякого впливу на оборонну промисловість не матиме оскільки в країні взагалі відсутня промисловість як і економіка взагалі. Не може бути успішної окремо взятої "оборонної промисловості" так як вона може бути лише частиною промисловості і економіки в цілому. Вся наша промисловість і економіка вже успішно угроблена "крєпкімі хазяйствєннікамі" Ахметовим, Коломойським, Порошенком, Васадзе, Фірташем, Пінчуком. До чого тут Коростильов чи не Коростильов ? Наша економіка вже з десяток років тримається на програмістах ( які отримують прибутки з-за кордону і до яких чисто технічно "крєпкіє хазяйствєннікі" на можуть дотягнутись грязними лапами) і на заробітчанах.
Змінити ситуацію можна на призначеннями Коростильових, Рябошаків, Луценків, Міловановох і Порошенків з Зеленськими а зміною системи господарювання. А робити ці зніми влада не наважується - боїться що все взагалі посипиться (і цілком виправдано боїться). А найгірше що цих змін боїться і суспільство. Суспільство (наше по суті докорінно соціалістичне суспільство) радше налаштоване бризгати слюною в соцмережах в чергового президента/прем'єра і очікувати від новопризначеного підвищення пенсій, дотацій, безкоштовних медицин і іншого роду манн небесних.
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пишет вроде на украинском, а кацапским дерьмом от поста воняет за версту......
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Последний шанс? Призначення Коростельова - останній шанс для відродження оборонної промисловості. У Міноборони все залежить від того, чи зуміє Таран зібрати дієздатний колектив, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2202
Если не справится всем писец?
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А как так получилось,что Сивохо в СНБО,Ара в комитете нац безпеки и т.д? Они воевали? Нет. Спецы в оборонке? Нет. Образование соответствующее? Нет. Заслуги перед Украиной,во время войны( как например настоящий боевой генерал Забродский,Ярош и другие) НЕТ!!! Квнщики,квартальщики,шоуменщики- итог,мы катимся с горки молча
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а успеют ли чего нибудь сделать?зелебубочке кабинет министров нужен только как громоотвод,и меняться будет как минимум раз в полгода.
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у призначенні Коростильова на посаду я вбачаю комбінацію по усуненню саме цього головного "двигуна" ракетної програми України від виконання своїх прямих обов'язків.
Чому така думка? А тому, що особисто я не вірю у патріотизм зе-земанди. Зграя українофобів та латентних зрадників не може свідомо піти на підвищення обороноздатності країни.
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Все это бла-бла-бла, никто ничего реально-кардинального делать не будет, как работали так и будут работать. Власть: ВР, Президент Кму по-новому ж не работают (одним миром ..) ну, а что они хотят, что бы другие по-новому работали??? Начните з себя Верхи.
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Думаю,що нові призначення нічого не дадуть Бо в кріслі президента сидить шут,який немає ніякого відношення до стратегічного, тактичного розвитку держави. Цей україноненависник і сцикло може "працювати" по готовим сценаріям написаним кимсь.,а пишуть їх йому відкриті вороги України, російські шпигуни і єврейська мафія.
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Заразсидить шут, до цього сидів клоун, до клоуна сидів блазень, до блазня сидів мямля. Так в чому проблема???
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Мля, вы все тут такие наивные, о чем то споритесь итд, что то доккзываете, как-будто от вас что то зависит и этот бред в коментах ОНИ (власть) читают и принимают во внимание. Как бети блин, только собачитесь между собой, а кацапы ржут с нас.
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Клоунократия полностью провалилась. Пора снимать розовые очки.
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Чесно скажу, сначала был за Зелю, но что там таить Зеля реально сдулся, ему нада идти в отставку , а нам на выборы всех ветвей. ПОКА НЕ ПОЗДНО.
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А как все начиналось! Повідрубую руки, Свинарчуків на нари, торгівля на крові...

Жаль, что автор приложил и свои "5 копеек" в эту клоунаду.

Давно не было так стыдно за президента...
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так может уже сразу лебедева вернуть? ну хотя бы гриценко уже
назначение паркетного генерала-пенсионера только усугубит очковстирательство и заставит траву красить. таран кореш хомчака, хомчак кореш бутусова.. о чем тут говорить еще.
люди пришли выпилить все что еще только можно
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Коростелев это конечно огромный плюс. Только надо быть очень смелым человеком, что бы пачкать свою репутацию связями с зеко ******. Зеркаль не согласилась, и правильно сделала.
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Назначат , то Это плюс , для Армии и Оборонки а Арахамии , ну что же с этим делать пускай воду Льет говоря что в Крыму наши Люди , - Может он подразумевает Группировку 30 тыс россиян в Крыму.???
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А что великий демократ бутусов скромно молчит о победе Байдена в праймериз в 14 штатах? Не потому ли, что зеленая шобла в угоду ******* открыла дело на его сына (или брата, забыла, но не это важно)?
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