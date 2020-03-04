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 Помимо Украины, первые случаи заражения COVID-19 обнаружены еще в четырех странах

Помимо Украины, о первых случаях заражения новым коронавирусом сообщили еще в четырех странах - Чили, Гибралтар, Аргентина и Лихтенштейн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом говорится в данных властей регионов и в данных Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Так, чилийские медики подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране.

"Сегодня в Тальке сообщили о первом подтвержденном случае коронавируса", — сказал президент Чили Себастьян Пиньера.

По словам президента этой страны, речь идет о 33-летнем враче, который ездил в Сингапур.

"Под контроль будут взяты все, кто с ним общался", - отметил глава государства.

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В свою очередь, первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Гибралтаре, говорится в сообщении правительства страны, опубликованном на сайте.

Инфицированный, а также лицо, находившееся с ним в тесном контакте, как подчеркивается в документе, недавно вернулись из северной Италии. Они следовали через аэропорт испанского города Малаги. Сейчас они находятся в изоляции.

В Аргентине о первом случае коронавируса сообщил министр здравоохранения страны Хинес Гонсалес Гарсиа.

"У нас первый подтвержденный случай коронавируса в стране", - сказал он на пресс-конференции.

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По словам министра, инфицированный вернулся в Аргентину после поездки в Европу, в том числе Италию. Сейчас заболевший находится в одной из частных больниц Буэнос-Айреса и изолирован от других пациентов. "Степень тяжести его состояния оценивается как легкая", — отметил Гонсалес Гарсия.

Об одном инфицированном из Лихтенштейна стало известно благодаря карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Напомним, по состоянию на утро среды от коронавируса в мире выздоровели уже более 50 тыс. человек.

Как сообщалось, в Черновцах 3 марта был официально зарегистрирован первый в Украине случай заражения новым типом коронавируса, который уже распространился на более чем 70 стран мира.

Мужчину поместили в изолированное помещение в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы. Он находится под постоянным наблюдением медиков. Сейчас врачи сообщают, что воспаление легких у пациента нет. Позже стало известно, что жену инфицированного коронавирусом черновчанина отвезли на обсервацию.

Источник: https://censor.net.ua/n3179257
 
 
 Топ комментарии
 
Скоро Нові санжари стануть найбезпечнішим місцем в Україні.
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чего хнычешь...? ваш лидер его заиграет на пианино...!)
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Эбола тоже имел все шансы распространения, но человечество купировало эту проблему. Но свято место пусто не бывает - возникла другая эпидемия/ пандемия.
С каждым разом вирус все более опасен.
Что будет через пару лет вообще страшно подумать.

Все происходит от желаний некоторых особей жрать и трахать все подряд. А из-за этих скотов страдают другие.
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Шо?(смешная рожа "президента")

ну емое, так вирус ваще-то тупо "не замечали", прямо как Сралин заповедал - нет замечаний = нет проблемы(смотря на полный ров расстрелянных).
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Скоро Нові санжари стануть найбезпечнішим місцем в Україні.
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Шагает по планете призрак,призрак китайского коммунизма-червякаедания.Когда эта ненужная вешь кончится.Каждый месяц утверждают,что пик в следующем мес-е будет(??).
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Маловато будет надо ещё терпил уханских подвезти
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Судя по карте кто-то играет в Plague, только реально: не верю что вирус природного происхождения
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Эбола тоже имел все шансы распространения, но человечество купировало эту проблему. Но свято место пусто не бывает - возникла другая эпидемия/ пандемия.
С каждым разом вирус все более опасен.
Что будет через пару лет вообще страшно подумать.

Все происходит от желаний некоторых особей жрать и трахать все подряд. А из-за этих скотов страдают другие.
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Все-таки Чили подальше от Италии, чем мы. И чилийских заробитчан там я не видела. Наш единичный случай заражения больше похож на чудо
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Их тоже можно понять. Паника может быть разрушительна для государства. Мы и так не на подъёме.
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чего хнычешь...? ваш лидер его заиграет на пианино...!)
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россия отвезла в Лондон золота на 5 ярдов долларов.бритов коронавирусом заражают
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Пуйло и компани просто готовятся здриснуть туда а это как залог...
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.......
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