 Помимо Украины, первые случаи заражения COVID-19 обнаружены еще в четырех странах

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом говорится в данных властей регионов и в данных Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Так, чилийские медики подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране.
"Сегодня в Тальке сообщили о первом подтвержденном случае коронавируса", — сказал президент Чили Себастьян Пиньера.
По словам президента этой страны, речь идет о 33-летнем враче, который ездил в Сингапур.
"Под контроль будут взяты все, кто с ним общался", - отметил глава государства.
В свою очередь, первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Гибралтаре, говорится в сообщении правительства страны, опубликованном на сайте.
Инфицированный, а также лицо, находившееся с ним в тесном контакте, как подчеркивается в документе, недавно вернулись из северной Италии. Они следовали через аэропорт испанского города Малаги. Сейчас они находятся в изоляции.
В Аргентине о первом случае коронавируса сообщил министр здравоохранения страны Хинес Гонсалес Гарсиа.
"У нас первый подтвержденный случай коронавируса в стране", - сказал он на пресс-конференции.
По словам министра, инфицированный вернулся в Аргентину после поездки в Европу, в том числе Италию. Сейчас заболевший находится в одной из частных больниц Буэнос-Айреса и изолирован от других пациентов. "Степень тяжести его состояния оценивается как легкая", — отметил Гонсалес Гарсия.
Об одном инфицированном из Лихтенштейна стало известно благодаря карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Напомним, по состоянию на утро среды от коронавируса в мире выздоровели уже более 50 тыс. человек.
Как сообщалось, в Черновцах 3 марта был официально зарегистрирован первый в Украине случай заражения новым типом коронавируса, который уже распространился на более чем 70 стран мира.
Мужчину поместили в изолированное помещение в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы. Он находится под постоянным наблюдением медиков. Сейчас врачи сообщают, что воспаление легких у пациента нет. Позже стало известно, что жену инфицированного коронавирусом черновчанина отвезли на обсервацию.
ну емое, так вирус ваще-то тупо "не замечали", прямо как Сралин заповедал - нет замечаний = нет проблемы(смотря на полный ров расстрелянных).
С каждым разом вирус все более опасен.
Что будет через пару лет вообще страшно подумать.
Все происходит от желаний некоторых особей жрать и трахать все подряд. А из-за этих скотов страдают другие.
лидер его заиграет на пианино...!)
23 депутата иранского парламента (8%) дали положительный результат в тесте на коронавирус. Об этом сообщил вице-спикер, Абдул Реза Мисри (источник).
Полиция Южной Кореи разыскивает гражданина Казахстана, у которого подтвержден вирус COVID-19. Иностранец скорее всего находится в районе, где компактно проживают представители стран СНГ и россияне. Полиция опасается, что иностранец может спровоцировать вспышку заболевания среди граждан других стран. Проблема осложняется тем, что разыскиваемый находится в Корее нелегально.
...с утра хайп у нас начался, первый официальный больной, к вечеру в рабочем чате кто-то его адрес сообщил, а ещё через полчаса оказалось, что это наш общий партнёр по покеру с которым мы тусим в одном вайберовском чятике.
История простая: дешёвые билеты в ****** - Бергамо. Машина по маршруту Бергамо - Милан - Комо - Милан - Бергамо. Через два дня после возвращения утром 37,1, в обед 37,4, вечером 37,9, на следующий день - 38,3 и вызов 103 и семейного доктора.
Да, у него днюха сегодня.
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Стыдно, первый официальный больной и в таких условиях, могли бы сделать что-то образцово-показательное.
Из лекарств бесплатно только Тамифлю. Всё остальное, включая туалетную бумагу - сам.
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ну, звиняйте. Это в Китае с первого кашля строят 16 больниц, а у нас нове обличчя - Скалецкая. Дайте ей шанс, через год посмотрим.
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https://coronavirus.d3.ru/i-dazhe-v-oblasti-baleta-1937050/?sorting=rating