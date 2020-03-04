 В Киеве начали выпуск студенческих е-билетов, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Пассажиры, имеющие право на льготный проезд пользуются несколькими видами билетов. Для пенсионеров уже действует карточка киевлянина, а для школьников в тестовом режиме заработали электронные ученические билеты, по которым проезд осуществляется бесплатно.

"Право на льготный проезд есть и у студентов. В условиях действия старой системы оплаты проезда, они заказывали студенческие проездные билеты, которые давали возможность получить скидку 50% на оплату проезда. И теперь мы начинаем переход на современную систему, когда карта с чипом будет служить одновременно удостоверением и е-билетом. Владелец такой карты сможет покупать поездки на студенческий электронный билет по льготной цене", - сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.



Фото: сайт КГГА

Для того, чтобы обеспечить студентов такими билетами, администрации вузов должны предоставить свои технические требования к будущим карточек. Коммунальное предприятие "ГИВЦ", которое занимается внедрением электронного билета, направило всем учебным заведениям письма с просьбой заказать студенческие билеты, интегрированные с системой электронного билета.

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Пластиковые карты с необходимым функционалом одной из первых заказала администрация Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". КГГА призывает администрации учебных заведений организовать процесс заказа обновленных студенческих билетов, так как своевременное изготовление карточек зависит исключительно от учебных заведений.

Напомним, с 1 апреля общественный транспорт столицы переходит на электронный билет. Е-билет будет действовать в метро, ​​автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере и городской электричке. Разовый проезд можно будет осуществить с помощью QR-билета, в бумажном или электронном виде, сгенерированном на смартфоне. А постоянные пользователи общественного транспорта могут приобрести и пополнить Kyiv Smart Card. Пополнение на 50 поездок дает возможность сэкономить 1,5 гривны на каждой поездке.

Купить разовый QR-билет можно:

в приложении Kyiv Smart City:

в личном кабинете киевлянина

в терминалах самообслуживания Ibox, 2click:

с помощью чат ботов Kyiv Pay Bot и KyivMetroBot e Telegram и Facebook:

https://t.me/KyivPayBot

https://t.me/KyivMetropolitenBot

https://m.me/KyivPayBot

https://m.me/KyivMetropolitenBot

на станциях метро.

Пополнить Kyiv Smart Card можно в приложении Kyiv Smart City, в кассах на станциях метро, ​​в личном кабинете киевлянина, в автоматах самообслуживания в вестибюле метро, ​​в фуникулере, в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click, с помощью чат ботов KyivPayBot и KyivMetroBot в Telegram и Facebook.

Для обеспечения поддержки пассажиров создан портал transport.kyivcity.gov.ua, страница Kyiv Smart Card в Facebook, сall-центр: (044) 366 55 55), работающего в режиме 24/7, и команду техподдержки для оперативного реагирования на обращения пассажиров .