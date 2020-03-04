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 18 школьников отравились парами газа в Винницкой области, - полиция

Полиция расследует обстоятельства отравления детей парами газа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

По данным ведомства, событие произошло 3 марта в Могилев-Подольском. 18 школьников обратились за медицинской помощью, 11 из них - госпитализированы.

"Около 13.00 по спецлинии полиции 102 поступило сообщение, что на одной из улиц города ощутимо резкий запах газа.
Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что подростки отравились парами газа (газолина - пропана). Утечка газа произошла во время замены баллона возле кафе, который находится рядом с учебным заведением. Дети, которые находились рядом, отравились его парами", - сказано в сообщении.

Одиннадцать школьников в возрасте 13 и 14 лет госпитализированы.

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На месте происшествия проведены первоочередные следственные действия. Газовый баллон удален.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 241 Уголовного кодекса Украины (загрязнение атмосферного воздуха). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без него.

Источник: https://censor.net.ua/n3179253
 
 
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От і я про це... "Парами" метану, пропану, бутану можна отруїться лише на Титані - там ці гази, з-за низьких температур, перебувають у агрегатному стані рідини...
(Читаєш деякі заголовки і статті, і мимоволі згадується старий анекдот про Вовочку, що підглядав у шпарину за батьками, що закрилися у спальні: "Бозе мой! И эти люди заплесцяют мне ковыряться пальцем в носу!!!".).
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