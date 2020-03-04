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 Число зараженных коронавирусом в мире достигло 92,2 тыс. человек, - South China Morning Post

По состоянию на вечер минувшего вторника число заразившихся коронавирусом Covid-19 в мире достигло 92 238 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших.

Из общего числа больных 80,151 тыс. приходятся на материковый Китай. В других странах мира число инфицированных выросло во вторник до 12,087 тыс., увеличившись за сутки почти на 2 тыс. случаев заражения. В Южной Корее насчитывалось 5,186 тыс. больных, скончался 31 человек, в Иране - 2,336 тыс., скончались 77, в Италии - 2,036 тыс., скончались 52.

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Более 100 заразившихся зарегистрированы в Японии (скончались 12), включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, в Германии, Франции (скончались четверо), Испании (скончался один), Сингапуре, США (скончались девять).

Всего в мире за исключением материкового Китая зафиксировано 172 cмертельных случая.

Источник: https://censor.net.ua/n3179252
 
 
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а скільки просто від грипа помирає, якщо порівняти??
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В сотни и тысячи раз меньше. Не ищите точного ответа, слишком много лиц заинтересованных в искажении правды, и слишком много возможностей для манипуляции.
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Догралися з бойовими вірусами.
І можете звинуватити мене в зневазі до іншої нації- але китайці таки рукодупі.
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В Украине же СМИ и Минздрав Весьма способствуют разжиганию ненависти к потенциальным жертвам вируса, сеют панику,а глава профильного комитета ВР был бы не против нажиться на потенциальной эпидемии и сделать законодательно медпомощь платной с апреля
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Бо керують довбодятли, у нас коли виявили хворого, то дружину відпустили додому, коли люди обурились, вже знайшли 35 осіб, з якими він контактував та ізолювали їх. З скількома вони встигли контактувати за цей час невідомо.
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С какой целью вы сеете панические настроения? Вы имеете отношение к раше или фармацевтике?
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Угу, живу в Чернівцях на Байкалі і володію кіоском з масками.
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А те що я написав, це зі слів нашого представника МОЗ Ляшко.
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