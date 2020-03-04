 COVID-19: Трамп призвал ведущие фармацевтические компании ускорить разработку вакцины

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом президент США сообщил, выступая на конференции Национальной ассоциации округов - 2020.

По словам президента США, представители администрации уже встретились с властями штатов и округов, а также с руководителями департаментов здравоохранения в 30 штатах. Кроме того, регулярно проводятся брифинги с губернаторами для координации мер по сдерживанию вспышки инфекции. Трамп отметил, что ситуация меняется очень быстро:

"Это просто показывает, что может случиться. Шесть недель назад, восемь недель назад, вы об этом не слышали. Неожиданно это взбудоражило весь мир", – подчеркнул Трамп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вакцина от коронавируса не появится раньше, чем через год-полтора", - Комаровский. ВИДЕО

Он рассказал о работе по разработке вакцины от коронавируса, которая ведется американскими фармацевтическими компаниями.

"Мы активно продвигаем ускоренный процесс разработки вакцины. Вчера я встречался с крупнейшими фармацевтическими компаниями – Pfizer, Johnson & Johnson и другими компаниями. Множество хороших вещей происходит, и это происходит очень быстро. Я сказал: "Сделайте мне одолжение. Ускорьте это!" – и они сделают это. Они работают очень упорно и быстро. Мы максимально быстро продвигаемся к разработке терапии... Это поможет людям быстрее восстановиться и снизить тяжесть заболевания", – заявил президент.

Трамп сообщил, что Белый дом тесно сотрудничает с Конгрессом в работе над принятием законопроекта, который позволит передать средства для борьбы с коронавирусом властям штатов и округов. По словам президента, Конгресс может выделить на эти цели в общей сложности 8,5 миллиарда долларов.