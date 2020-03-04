 Один украинский воин погиб, еще пятеро получили ранения на Донбассе. За сутки - 7 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

- четыре раза неподалеку от Широкино - из минометов калибра 82 мм враг выпустил 25 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Зайцево - из подствольного гранатомета;

- рядом с Лебединским - из миномета калибра 82 мм - 8 мин, также противник совершил обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций ВСУ, а именно:

- вблизи Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вчера, 3 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще пятеро наших защитников получили ранения", - сказано всообщении.

Как отметили в штабе, с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.