 США рассматривают запрос Турции на ЗРК Patriot, - Госдеп

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Мы понимаем потребности Турции и рассматриваем ее запрос по системам Patriot (американский зенитно-ракетный комплекс. — Ред.)", — отметил Джеффри.

По его словам, США готовы поддерживать Турцию, в частности, предоставлять военную, дипломатическую и гуманитарную помощь.

"Турция — член НАТО. Ее вооруженные силы в основном используют наше вооружение и военную технику. Мы хотим, чтобы оно было наготове, когда это будет необходимо", — подчеркнул дипломат.

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Он также сообщил, что Анкара и Вашингтон обмениваются разведданными и обвинил режим Асада в попытках изменить демографическую ситуацию в Сирии.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Турция 1 марта объявила о начале операции "Весенний щит" в Идлибе в ответ на авиаудары режима Асада, поддерживаемого Россией.

2 марта министр обороны Турции отчитался о ходе операции "Весенний щит", которую эта страна проводит в сирийской провинции Идлиб. По его словам, на сегодняшний день турецкие силы уничтожили два боевых самолета режима, два беспилотника, восемь вертолетов, пять систем ПВО, 135 танков, 86 орудий и гаубиц, 16 ПТРК и минометов, 77 БТР, девять складов боеприпасов, а также 2557 боевиков режима Асада.

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